Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri

Einar var ráðinn sem blaðamaður á DV vorið 2007 og gegndi síðar stöðu fréttastjóra og aðstoðarritstjóra uns hann var ráðinn á Fréttablaðið vorið 2020. Einar var svo ráðinn sem aðstoðarritstjóri DV árið 2023 og hefur hann gegnt því starfi síðan. Hann er með BA-gráðu í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri.
„DV hefur verið mitt annað heimili í tæp tuttugu ár og það eru spennandi tímar fram undan hjá miðlinum, þar á meðal breytingar sem lesendur munu brátt sjá. Hér er valinn maður í hverju rúmi, margir mjög öflugir blaðamenn og það verður gaman að fá tækifæri til að leiða þennan góða hóp,“ segir Einar.
„Sérstaða DV hefur í gegnum árin verið að segja fréttir og sögur fólks sem eiga erindi við samfélagið í bland við afþreyingarefni. Þannig verður það áfram en það er alltaf svigrúm til að gera aðeins betur og það er mitt markmið.“
Samhliða þessum breytingum hefur Ari Brynjólfsson verið ráðinn aðstoðarritstjóri DV og hefur hann störf á vormánuðum. Ari er reynslumikill blaðamaður sem hóf feril sinn á Pressunni áður en hann gekk til liðs við DV. Hann var svo ráðinn á Fréttablaðið þar sem hann gegndi meðal annars stöðu fréttastjóra.
Ari er með mastersgráðu í blaða- og fréttamennsku frá Edinburgh Napier University í Skotlandi og BA-gráðu í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri.
„Það er mikill fengur í Ara. Hann hefur komið að mörgum stórum fréttamálum í gegnum árin og ég hlakka mikið til samstarfsins með honum,“ segir Einar.