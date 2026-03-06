Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni

Tveir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Marta Guðjónsdóttir og Kjartan Magnússon, hafa sagt skilið við flokkinn og eru gengin til liðs við Miðflokkinn. Þau segja ástæðuna vera þá að þeim hafi verið úthýst af lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor vegna andstöðu þeirra við Borgarlínu.
Það er RÚV sem greindu fyrst frá þessu. Þar kemur þó ekki fram hvort Marta og Kjartan geti setið sem borgarfulltrúar Miðflokksins út kjörtímabilið þar sem flokkurinn fékk engan borgarfulltrúa kjörinn í síðustu kosningum.
Marta og Kjartan segjast bæði við RÚV hafa sóst eftir því að vera áfram ofarlega á lista Sjálfstæðisflokksins en uppstillingarnefnd hafi ákveðið að bjóða þeim í besta falli sæti neðarlega á listanum. Þetta rekja þau til andstöðu þeirra við Borgarlínu.
Í yfirlýsingu frá Kjartani og Mörtu sem send var fjölmiðlum rétt í þessu segir að þau telji Miðflokkinn mun líklegri en Sjálfstæðisflokkinn til að vinna að meginmarkmiðum þeirra í borgarmálum.
Eigi þetta ekki síst við um samgöngumál. Borgarlína hafi verið eitt helsta áherslumál vinstri flokkanna á undanförnum árum undir forystu Samfylkingarinnar. Hins vegar hafi verið kvartað yfir því að stefna Sjálfstæðisflokksins í málinu sé í besta falli óljós.
Vilja þau meina að Borgarlínan yrði risavaxin opinber framkvæmd, sem hefði ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér vegna mikils kostnaðar, skattahækkana og aukinna umferðartafa. Hægt væri að stórefla núverandi strætisvagnakerfi með margfalt minna fé en fyrirhugað sé að setja í borgarlínuverkefnið. Slíkar umbætur á strætókerfinu sé hægt að ráðast í strax í stað þess að bíða í a.m.k. hálfan áratug eftir rándýrri og ófjármagnaðri Borgarlínu.
Segja Kjartan og Marta að kostnaður vegna framkvæmdahluta Borgarlínu muni sennilega nema hundruðum milljarða króna. Slík risaframkvæmd verði ekki fjármögnuð nema með auknum álögum á borgarbúa. Meðal annars eigi að fjármagna verkefnið með umferðargjaldi sem koma eigi til viðbótar háum gjöldum, sem þegar séu innheimt af umferð. Slíkar viðbótarálögur muni líklega koma harðast niður á íbúum í eystri hverfum borgarinnar. Þeir stjórnmálamenn, sem styðji Borgarlínu, séu því í raun að kalla eftir verulegum skatta- og gjaldahækkunum.
Segir enn fremur í yfirlýsingunni að skiptar skoðanir hafi verið um Borgarlínu meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu. Meirihluti borgarfulltrúa flokksins hafi verið andvígur verkefninu eða fjórir af sex. Sú andstaða sé í samræmi við skoðun meirihluta sjálfstæðismanna í borginni.
Miðflokkurinn hafi hins vegar tekið rétta og skýra afstöðu í afstöðunni til Borgarlínu og í mörgum öðrum málum eins og margoft hafi komið fram í máflutningi kjörinna fulltrúa flokksins. Þau telji sig því eiga samleið með Miðflokknum.
Segir að lokum í yfirlýsingu Mörtu og Kjartans:
„Við höfum bæði starfað lengi í Sjálfstæðisflokknum og eigum þar fjölmarga góða vini og kunningja. Við þökkum þeim fyrir samstarfið, sem oftast hefur verið gott, og óskum Sjálfstæðisflokknum velfarnaðar.“
Ekkert kemur fram í yfirlýsingunni um hvort Marta og Kjartan muni sækjast eftir sætum á lista Miðflokksins í Reykjavík í kosningunum í vor en líklega er of seint fyrir þau að komast ofarlega á listann en nöfn frambjóðenda í fyrstu 12 sætunum hafa þegar verið kynnt.