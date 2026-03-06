fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. mars 2026 19:29

Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa yfirgefið flokkinn.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tveir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Marta Guðjónsdóttir og Kjartan Magnússon, hafa sagt skilið við flokkinn og eru gengin til liðs við Miðflokkinn. Þau segja ástæðuna vera þá að þeim hafi verið úthýst af lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor vegna andstöðu þeirra við Borgarlínu.

Það er RÚV sem greindu fyrst frá þessu. Þar kemur þó ekki fram hvort Marta og Kjartan geti setið sem borgarfulltrúar Miðflokksins út kjörtímabilið þar sem flokkurinn fékk engan borgarfulltrúa kjörinn í síðustu kosningum.

Marta og Kjartan segjast bæði við RÚV hafa sóst eftir því að vera áfram ofarlega á lista Sjálfstæðisflokksins en uppstillingarnefnd hafi ákveðið að bjóða þeim í besta falli sæti neðarlega á listanum. Þetta rekja þau til andstöðu þeirra við Borgarlínu.

Í yfirlýsingu frá Kjartani og Mörtu sem send var fjölmiðlum rétt í þessu segir að þau telji Miðflokkinn mun líklegri en Sjálfstæðisflokkinn til að vinna að meginmarkmiðum þeirra í borgarmálum.

Eigi þetta ekki síst við um samgöngumál. Borgarlína hafi verið eitt helsta áherslumál vinstri flokkanna á undanförnum árum undir forystu Samfylkingarinnar. Hins vegar hafi verið kvartað yfir því að stefna Sjálfstæðisflokksins í málinu sé í besta falli óljós.

Vilja þau meina að Borgarlínan yrði risavaxin opinber framkvæmd, sem hefði ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér vegna mikils kostnaðar, skattahækkana og aukinna umferðartafa. Hægt væri að stórefla núverandi strætisvagnakerfi með margfalt minna fé en fyrirhugað sé að setja í borgarlínuverkefnið. Slíkar umbætur á strætókerfinu sé hægt að ráðast í strax í stað þess að bíða í a.m.k. hálfan áratug eftir rándýrri og ófjármagnaðri Borgarlínu.

Kostnaður

Segja Kjartan og Marta að kostnaður vegna framkvæmdahluta Borgarlínu muni sennilega nema hundruðum milljarða króna. Slík risaframkvæmd verði ekki fjármögnuð nema með auknum álögum á borgarbúa. Meðal annars eigi að fjármagna verkefnið með umferðargjaldi sem koma eigi til viðbótar háum gjöldum, sem þegar séu innheimt af umferð. Slíkar viðbótarálögur muni líklega koma harðast niður á íbúum í eystri hverfum borgarinnar. Þeir stjórnmálamenn, sem styðji Borgarlínu, séu því í raun að kalla eftir verulegum skatta- og gjaldahækkunum.

Segir enn fremur í yfirlýsingunni að skiptar skoðanir hafi verið um Borgarlínu meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu. Meirihluti borgarfulltrúa flokksins hafi verið andvígur verkefninu eða fjórir af sex. Sú andstaða sé í samræmi við skoðun meirihluta sjálfstæðismanna í borginni.

Miðflokkurinn hafi hins vegar tekið rétta og skýra afstöðu í afstöðunni til Borgarlínu og í mörgum öðrum málum eins og margoft hafi komið fram í máflutningi kjörinna fulltrúa flokksins. Þau telji sig því eiga samleið með Miðflokknum.

Segir að lokum í yfirlýsingu Mörtu og Kjartans:

„Við höfum bæði starfað lengi í Sjálfstæðisflokknum og eigum þar fjölmarga góða vini og kunningja. Við þökkum þeim fyrir samstarfið, sem oftast hefur verið gott, og óskum Sjálfstæðisflokknum velfarnaðar.“

Ekkert kemur fram í yfirlýsingunni um hvort Marta og Kjartan muni sækjast eftir sætum á lista Miðflokksins í Reykjavík í kosningunum í vor en líklega er of seint fyrir þau að komast ofarlega á listann en nöfn frambjóðenda í fyrstu 12 sætunum hafa þegar verið kynnt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
TVG-Zimsen kaupir Cargo Express
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Mest lesið

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?

Nýlegt

Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum
Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum

Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins

Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“

Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“

Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Haukur lýsir áhyggjum sínum: „Enginn einn atburður myndi kosta þjóðina meira“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Sláandi aukning á áfengistengdum innlögnum á Landspítala – Læknar vara mjög við því að auka aðgengi að áfengi
Fréttir
Í gær
Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri
Fréttir
Í gær

Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 

Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 
Fréttir
Í gær
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Fréttir
Í gær
Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Fréttir
Í gær
Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Fréttir
Í gær

Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd

Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Fréttir
Í gær

Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi

Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Fréttir
Í gær
Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta
Fréttir
Í gær

Meirihluti kjósenda Umbótaflokksins vilja láta reka litaða Breta úr landi – Helmingur vill ekki umgangast litað fólk

Meirihluti kjósenda Umbótaflokksins vilja láta reka litaða Breta úr landi – Helmingur vill ekki umgangast litað fólk
Fréttir
Í gær
Segir Ingu Sæland valdamikla og sakar hana um sérhagsmunagæslu – „Það má spyrja, er of langt gengið?“
Fréttir
Í gær
Lilja kemur kaþólsku kirkjunni til varnar – „Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi“
Fréttir
Í gær

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“
Fréttir
Í gær

Fjórir í haldi vegna alvarlegrar líkamsárásar

Fjórir í haldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Í gær
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Verulega ósáttur við grundvallarbreytingar á bílskúrum
Fréttir
Í gær
Dagur segir framkomu íslensku olíufélaganna vekja upp spurningar – „Er ekki eitthvað bogið við þetta?“