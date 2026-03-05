Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi

Vestmannaeyingur á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni sem framið var mánudaginnn 14. febrúar árið 2025.
Brotið átti sér stað í stigagangi í húsi í Vestmannaeyjum. Þar er ákærði sagður hafa ógnað lögreglumanni með hnífi og hótað honum lífláti.
Hann er síðan einnig sagður hafa hótað þessum lögreglumanni á lögreglustöðunni í Vestmannaeyjum, sem og öðrum lögreglumanni er þar var einnig við skyldustörf.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Suðurlands þann 12. mars, í dómsal að Heiðarvegi 15 í Vestmannaeyjum.