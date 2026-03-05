fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 16:30

Frá Vestmannaeyjum.

Vestmannaeyingur á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni sem framið var mánudaginnn 14. febrúar árið 2025.

Brotið átti sér stað í stigagangi í húsi í Vestmannaeyjum. Þar er ákærði sagður hafa ógnað lögreglumanni með hnífi og hótað honum lífláti.

Hann er síðan einnig sagður hafa hótað þessum lögreglumanni á lögreglustöðunni í Vestmannaeyjum, sem og öðrum lögreglumanni er þar var einnig við skyldustörf.

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Suðurlands þann 12. mars, í dómsal  að Heiðarvegi 15 í Vestmannaeyjum.

 

