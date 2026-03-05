fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 5. mars 2026 20:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Maður á fertugsaldri var í Héraðsdómi Vesturlands sakfelldur fyrir brot gegn barnaverndarlögum og líkamsárás með því að hafa slegið barnunga stúlku með belti í læri hennar og með því sýnt af sér ósiðlegt og ruddalegt athæfi gagnvart stúlkunni.

Ofbeldið átti sér stað á heimili mannsins og stúlkunnar, ekki kemur fram staðfest hver tengsl þeirra eru en ráða má af texta dómsins að ákærði sé faðir barnsins en á einum stað segir í dómnum:

„Hins vegar verður ekki hjá því litið að brotið var framið á sameiginlegu heimili brotaþola og ákærða, en heimili á að vera griðastaður þeirra sem þar búa og standa skyldur ákærða m.a. til þess að svo geti verið. Þá eiga börn að njóta verndar og umönnunar af hálfu foreldra og ber foreldrum að sýna börnum sínum umhyggju og virðingu og vernda þau gegn ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi…“

Maðurinn játaði brotið og sýndu iðrun. Var það virt honum til refsilækkunar, sem og það að hann hefur ekki áður gerst brotlegur við lög.

Hins vegar var maðurinn talinn hafa sýnt af sér einbeittan brotavilja en samkvæmt gögnum málsins sótti hann beltið sem hann sló stúlkuna með sérstaklega inn í skáp.

Niðurstaðan var 30 daga skilorðsbundið fangelsi.

Dóminn má lesa hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 55 mínútum
Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta

Mest lesið

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum
Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum

Nýlegt

Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Real Madrid hættir við möguleg kaup
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Thomas Frank gæti fljótt fengið starf í ensku úrvalsdeildinni
Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Lilja kemur kaþólsku kirkjunni til varnar – „Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Fjórir í haldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Verulega ósáttur við grundvallarbreytingar á bílskúrum
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Dagur segir framkomu íslensku olíufélaganna vekja upp spurningar – „Er ekki eitthvað bogið við þetta?“

Dagur segir framkomu íslensku olíufélaganna vekja upp spurningar – „Er ekki eitthvað bogið við þetta?“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Isavia framlengir samning við OK

Isavia framlengir samning við OK
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sakar MAST um valdníðslu og ofbeldi eftir að hafa verið sviptur 4 hundum: „Mæta á svæðið með skætingi og stælum“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær

Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Langflestir láta blekkjast og telja gervigreindarmyndir og -myndbönd raunveruleg
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lilja segir Davíð ekki hafa notið sannmælis – „Þetta var honum ákaflega þungbært“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Djúp lægð nálgast og hríðarveður á suðvesturhorninu í kvöld

Djúp lægð nálgast og hríðarveður á suðvesturhorninu í kvöld
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Lögregla rannsakar meiriháttar líkamsárás

Lögregla rannsakar meiriháttar líkamsárás
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa

Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Matarvagni stolið í Reykjavík á meðan dóttir eigendanna var að koma í heiminn
Fréttir
Í gær
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Fréttir
Í gær
Skýr merki um að fjölskyldur á Íslandi misnoti au pair-kerfið til að útvega sér ódýrt vinnuafl
Fréttir
Í gær

„Óvissuferð“ til Íslands hafði óvæntan endi

„Óvissuferð“ til Íslands hafði óvæntan endi
Fréttir
Í gær

Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti

Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti
Fréttir
Í gær
Áætlun um vopnaða uppreisn í Íran sögð í vinnslu
Fréttir
Í gær

Fyrrverandi hershöfðingi hjá NATO óttast að við séum að verða vitni að upphafi þriðju heimsstyrjaldarinnar

Fyrrverandi hershöfðingi hjá NATO óttast að við séum að verða vitni að upphafi þriðju heimsstyrjaldarinnar
Fréttir
Í gær
Samherjamálið – Lögmaður 252 starfsmanna krefur Baldvin um efndir
Fréttir
Í gær
Sema Erla og María Lilja með stöðu sakbornings í tvö ár – Bendir á „bitra kallinn“ í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins
Fréttir
Í gær

Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur

Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Fréttir
Í gær

Karen segir að sagan muni gleyma öllum núverandi Evrópuleiðtogum nema einum

Karen segir að sagan muni gleyma öllum núverandi Evrópuleiðtogum nema einum
Fréttir
Í gær
Veikir stríðið í Miðausturlöndum stöðu Bandaríkjanna gagnvart Kína? – Styrkir það stöðu Rússlands gagnvart Úkraínu og Evrópu?
Fréttir
Í gær
Segir karlmenn oftast burðast með áfallið alla ævi: „Við græðum ekkert á að tala um að þurfi að gelda eða taka gerendur af lífi“