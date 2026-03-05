Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri

Maður á fertugsaldri var í Héraðsdómi Vesturlands sakfelldur fyrir brot gegn barnaverndarlögum og líkamsárás með því að hafa slegið barnunga stúlku með belti í læri hennar og með því sýnt af sér ósiðlegt og ruddalegt athæfi gagnvart stúlkunni.
Ofbeldið átti sér stað á heimili mannsins og stúlkunnar, ekki kemur fram staðfest hver tengsl þeirra eru en ráða má af texta dómsins að ákærði sé faðir barnsins en á einum stað segir í dómnum:
„Hins vegar verður ekki hjá því litið að brotið var framið á sameiginlegu heimili brotaþola og ákærða, en heimili á að vera griðastaður þeirra sem þar búa og standa skyldur ákærða m.a. til þess að svo geti verið. Þá eiga börn að njóta verndar og umönnunar af hálfu foreldra og ber foreldrum að sýna börnum sínum umhyggju og virðingu og vernda þau gegn ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi…“
Maðurinn játaði brotið og sýndu iðrun. Var það virt honum til refsilækkunar, sem og það að hann hefur ekki áður gerst brotlegur við lög.
Hins vegar var maðurinn talinn hafa sýnt af sér einbeittan brotavilja en samkvæmt gögnum málsins sótti hann beltið sem hann sló stúlkuna með sérstaklega inn í skáp.
Niðurstaðan var 30 daga skilorðsbundið fangelsi.
Dóminn má lesa hér.