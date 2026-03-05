fbpx
Lilja segir Davíð ekki hafa notið sannmælis – „Þetta var honum ákaflega þungbært“

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. mars 2026 08:00

Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, segir að Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra og seðlabankastjóri, hafi ekki notið sannmælis í umræðunni í kringum bankahrunið.

Lilja er gestur Andrésar Magnússonar í Dagmálum Morgunblaðsins þar sem meðal annars er komið inn á arfleifð Davíðs sem lést um liðna helgi.

Lilja vann með Davíð í Seðlabankanum þar sem hún gegndi stöðu aðstoðarframkvæmdastjóra á skrifstofu alþjóðasamskipta og markaðsmála. Stöðunni gegndi hún á árunum 2001 til 2010 en Davíð var sem kunnugt er seðlabankastjóri á árunum 2005 til 2009.

Lilja segir í þættinum – sem fjallað er um í Morgunblaðinu í dag – að Davíð hafi haft áhyggjur af stöðu mála þegar hann kom til starfa árið 2005. Þannig hafi hann sett af stað undirbúning varðandi mögulegt fall bankanna og var afrakstur þeirrar vinnu meðal annars neyðarlögin svonefndu.

„Þetta var honum ákaflega þungbært og mér hefur fundist umræðan um hann í þessu samhengi ekki hafa verið sanngjörn. Það þurfti að sýna gríðarlegt hugrekki til þess að ná utan um Ísland […] hann leiddi þetta, hann var mjög ákveðinn og sá að ef við færum ekki í þessa aðgerð, þá myndi þetta fara miklu verr. Honum var svo mikið í mun að koma landinu í skjól, svo við gætum byggt upp aftur,“ segir Lilja meðal annars í þættinum en viðtalið við hana má nálgast hér.

