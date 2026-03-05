Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga

Júdókappi, garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri og þrítugur maður sem nýverið var dæmdur fyrir tilraun til manndráps eru á meðal sex sakborninga í máli sem varðar gróft ofbeldi, frelsissiviptingu og rán í Reykholti í Biskupstungum gagnvart karlmanni með maltverskt ríkisfang. Fjórir af sakborningunum sex eru tengdir fjölskylduböndum.
RÚV greindi frá.
Manninum var haldið nauðugum á heimili sínu, honum var hótað og ógnað með bæði hníf og haglabyssu, auk þess sem hann var beittur grófu ofbeldi. Var honum meðal annars hótað að siglt yrði með hann til Grænlands og honum hent útbyrðis ef hann gæfi ekki upp upplýsingar um bankareikninga og rafræn skilríki.
Gerendur munu svo hafa blekkt starfsmann Símans og fengið hann til að setja upp skilríki í síma mannsins. Keyptu þau flugmiða til Parísar og þaðan til Möltu í nafni mannsins og millifærðu 17,6 milljónir af reikningi hans. Síðan óku þau honum upp á flugstöð og neyddu hann til að fara í flugið, því annars yrði dóttur hans unnið mein. Maðurinn lenti svo á Möltu og kom þar í ljós að hann var með blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn, búinn að tapa fimmtán tönnum og með fjögur brotin rifbein.
Í nýrri frétt RÚV um málið segir ennfremur :
„Lýsingar á atlögunni í Reykholti eru allt að því reyfarakenndar – föstudaginn 19. apríl 2024 var Maltverjinn nýkominn heim til sín eftir vinnudag í gróðurhúsinu þegar þrír af sakborningunum sex eru sagðir hafa ruðst inn á heimili hans og veist að honum með ofbeldi.
Í ákæru héraðssaksóknara er þessu lýst þannig að einn hafi bundið hendur mannsins saman með strigalímbandi en hinir eiga að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Annar á að hafa snúið svo harkalega upp á vísifingur á hægri hönd að puttinn brotnaði.
Þeir virðast hafa ætlað að flytja manninn eitthvað því þeir eru sagðir hafa komið honum fyrir í bíl. Þaðan tókst Maltverjanum hins vegar að flýja en einn sakborninganna er í ákærunni sagður hafa hlaupið hann uppi og fellt og sparkað bæði í höfuð hans og líkama.“
Atvikin áttu sér stað fyrir um tveimur árum en málið verður þingfest fyrir Héraðsdómi Suðurlands síðar í þessum mánuði.