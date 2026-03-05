fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. mars 2026 18:01

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Júdókappi, garðyrkjufræðingur  á sjötugsaldri og þrítugur maður sem nýverið var dæmdur fyrir tilraun til manndráps eru á meðal sex sakborninga í máli sem varðar gróft ofbeldi, frelsissiviptingu og rán í Reykholti í Biskupstungum gagnvart karlmanni með maltverskt ríkisfang. Fjórir af sakborningunum sex eru tengdir fjölskylduböndum.

RÚV greindi frá.

Manninum var haldið nauðugum á heimili sínu, honum var hótað og ógnað með bæði hníf og haglabyssu, auk þess sem hann var beittur grófu ofbeldi. Var honum meðal annars hótað að siglt yrði með hann til Grænlands og honum hent útbyrðis ef hann gæfi ekki upp upplýsingar um bankareikninga og rafræn skilríki.

Gerendur munu svo hafa blekkt starfsmann Símans og fengið hann til að setja upp skilríki í síma mannsins. Keyptu þau flugmiða til Parísar og þaðan til Möltu í nafni mannsins og millifærðu 17,6 milljónir af reikningi hans. Síðan óku þau honum upp á flugstöð og neyddu hann til að fara í flugið, því annars yrði dóttur hans unnið mein. Maðurinn lenti svo á Möltu og kom þar í ljós að hann var með blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn, búinn að tapa fimmtán tönnum og með fjögur brotin rifbein.

Í nýrri frétt RÚV um málið segir ennfremur :

„Lýsingar á atlögunni í Reykholti eru allt að því reyfarakenndar – föstudaginn 19. apríl 2024 var Maltverjinn nýkominn heim til sín eftir vinnudag í gróðurhúsinu þegar þrír af sakborningunum sex eru sagðir hafa ruðst inn á heimili hans og veist að honum með ofbeldi.

Í ákæru héraðssaksóknara er þessu lýst þannig að einn hafi bundið hendur mannsins saman með strigalímbandi en hinir eiga að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Annar á að hafa snúið svo harkalega upp á vísifingur á hægri hönd að puttinn brotnaði.

Þeir virðast hafa ætlað að flytja manninn eitthvað því þeir eru sagðir hafa komið honum fyrir í bíl. Þaðan tókst Maltverjanum hins vegar að flýja en einn sakborninganna er í ákærunni sagður hafa hlaupið hann uppi og fellt og sparkað bæði í höfuð hans og líkama.“

Atvikin áttu sér stað fyrir um tveimur árum en málið verður þingfest fyrir Héraðsdómi Suðurlands síðar í þessum mánuði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 25 mínútum
Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Fréttir
Fyrir 55 mínútum
Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta

Mest lesið

„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum
Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum

Nýlegt

Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Real Madrid hættir við möguleg kaup
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi
Thomas Frank gæti fljótt fengið starf í ensku úrvalsdeildinni
Íslenskur fjölskyldufaðir greindist með berkla í afar óvæntum líkamshluta
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Lilja kemur kaþólsku kirkjunni til varnar – „Samkynhneigða á að meðhöndla með virðingu, samúð og næmni, og er kallað eftir skírlífi“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“

Reykjavíkurborg óskar eftir þátttöku íbúa: „Við viljum læra meira um hvernig þú lítur á borgina“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Fjórir í haldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Verulega ósáttur við grundvallarbreytingar á bílskúrum
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Dagur segir framkomu íslensku olíufélaganna vekja upp spurningar – „Er ekki eitthvað bogið við þetta?“

Dagur segir framkomu íslensku olíufélaganna vekja upp spurningar – „Er ekki eitthvað bogið við þetta?“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Isavia framlengir samning við OK

Isavia framlengir samning við OK
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sakar MAST um valdníðslu og ofbeldi eftir að hafa verið sviptur 4 hundum: „Mæta á svæðið með skætingi og stælum“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær

Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Langflestir láta blekkjast og telja gervigreindarmyndir og -myndbönd raunveruleg
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lilja segir Davíð ekki hafa notið sannmælis – „Þetta var honum ákaflega þungbært“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Djúp lægð nálgast og hríðarveður á suðvesturhorninu í kvöld

Djúp lægð nálgast og hríðarveður á suðvesturhorninu í kvöld
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Lögregla rannsakar meiriháttar líkamsárás

Lögregla rannsakar meiriháttar líkamsárás
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa

Telur sig hafa fundið sjálfan Ívar beinlausa
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Matarvagni stolið í Reykjavík á meðan dóttir eigendanna var að koma í heiminn
Fréttir
Í gær
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Fréttir
Í gær
Skýr merki um að fjölskyldur á Íslandi misnoti au pair-kerfið til að útvega sér ódýrt vinnuafl
Fréttir
Í gær

„Óvissuferð“ til Íslands hafði óvæntan endi

„Óvissuferð“ til Íslands hafði óvæntan endi
Fréttir
Í gær

Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti

Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti
Fréttir
Í gær
Áætlun um vopnaða uppreisn í Íran sögð í vinnslu
Fréttir
Í gær

Fyrrverandi hershöfðingi hjá NATO óttast að við séum að verða vitni að upphafi þriðju heimsstyrjaldarinnar

Fyrrverandi hershöfðingi hjá NATO óttast að við séum að verða vitni að upphafi þriðju heimsstyrjaldarinnar
Fréttir
Í gær
Samherjamálið – Lögmaður 252 starfsmanna krefur Baldvin um efndir
Fréttir
Í gær
Sema Erla og María Lilja með stöðu sakbornings í tvö ár – Bendir á „bitra kallinn“ í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins
Fréttir
Í gær

Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur

Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Fréttir
Í gær

Karen segir að sagan muni gleyma öllum núverandi Evrópuleiðtogum nema einum

Karen segir að sagan muni gleyma öllum núverandi Evrópuleiðtogum nema einum
Fréttir
Í gær
Veikir stríðið í Miðausturlöndum stöðu Bandaríkjanna gagnvart Kína? – Styrkir það stöðu Rússlands gagnvart Úkraínu og Evrópu?
Fréttir
Í gær
Segir karlmenn oftast burðast með áfallið alla ævi: „Við græðum ekkert á að tala um að þurfi að gelda eða taka gerendur af lífi“