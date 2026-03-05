Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd

Ný matsgerð í Gufunesmálinu, sem varðar morð þriggja manna á Hjörleifi Hauki Guðmundssyni, 65 ára manni frá Þorlákshöfn, liggur nú fyrir. Samkvæmt heimildum DV útilokar niðurstaða matsgerðarinnar að mistök hafi orðið við endurlífgun á Hjörleifi en dregur fram atriði sem gætu haft verulega þýðingu fyrir vörn ákærðu.
Í héraðsdómi voru þeir Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson dæmdir í 17 ára fangelsi fyrir morðið en Matthías Björn Erlingsson í 14 ára fangelsi.
Málið var nýlega tekið fyrir í Landsrétti. Verjendur þeirra Stefáns Blackburn, Páll Kristjánsson hæstaréttarlögmaður, og Lúkasar, Stefán Karl Kristjánsson hæstaréttarlögmaður, fóru fram á matsgerðina. Verjandi Matthísar Björns er hæstaréttarlögmaðurinn Sævar Þór Jónsson.
Meginniðurstaða matsgerðarinnar er skýr hvað varðar bráðaviðbrögð á vettvangi: Ekkert bendir til þess að mistök hafi verið gerð þegar reynt var að endurlífga Hjörleif heitinn. Hins vegar vekur matsgerðin athygli á öðrum þáttum sem gætu verið matskenndir. Samkvæmt heimildum eru þar atriði sem verjendur telja að geti varpað nýju ljósi á atburðarásina og hugsanlega haft áhrif á sakarmat eða refsiákvörðun.
Allir verjendurnir þrír beindu fjölmörgum spurningum til matsmanna til að varpa ljósi á læknisfræðileg atriði og orsakasamhengi áverkanna.
Aðalmeðferð fyrir Landsrétti verður dagana 15.-17. apríl. Þar munu matsmenn mæta fyrir dóm og skýra niðurstöður sínar nánar, auk þess sem skýrslutökur yfir ákærðu og vitnum munu fara fram.
Búast má við að Landsréttur felli sinn dóm í málinu fyrir miðjan maí. Gufunesmálið er eitt þekktasta sakamál síðari ára og forvitnilegt verður að vita hvort niðurstaða Landsréttar verður í samræmi við dóminn í héraði, eða t.d. hvort refsing yfir sakborningum verður þyngd eða milduð.