Fjórir í haldi vegna alvarlegrar líkamsárásar

Fjórir karlar eru í haldi Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á alvarlegri líkamsárás í íbúð á miðborgarsvæðinu, en tilkynning um málið barst um miðnætti.
Sá sem fyrir árásinni varð, karlmaður á fertugsaldri, var með talsverða áverka og var hann fluttur á slysadeild og er líðan hans eftir atvikum. Mennirnir sem eru í haldi voru handteknir annars staðar í borginni í nótt.
Rannsókn málsins er á frumstigi og ekki er hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu, eins og segir í tilkynningu frá lögreglu.