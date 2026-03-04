Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur

Íraski einræðisherrann Saddam Hussein var tekinn af lífi í árslok árið 2006 eftir að hafa verið handsamaður eftir innrás Bandaríkjahers árið 2003. Aftaka Hussein er á meðal eftirminnilegustu atburða í upphafi aldarinnar.
Hussein stýrði Írak með harðri hendi frá árinu 1979 til 2003 þegar honum var steypt af stóli. Einræðisherrann sem Bandaríkjamenn höfðu stutt í stríðinu við Íran á níunda áratugnum var kominn í ónáð þeirra.
Synir hans Uday og Qusay voru drepnir í átökum við Bandaríkjamenn sumarið 2003, skömmu eftir innrásina. En lengi tókst Saddam að fara huldu höfði. Þann 14. desember árið 2003 var Saddam loks handsamaður, illa til hafður og nær óþekkjanlegur.
Réttað var yfir Saddam og hann fundinn sekur um 148 morð og glæpi gegn mannkyni. En það voru þó augljóslega aðeins lítill hluti af þeim voðaverkum sem hann framdi um ævina. Þetta dugði þó vel til þess að dæma hann til dauða árið 2006. Saddam óskaði eftir að vera tekinn af lífi með aftökusveit, sem væri viðeigandi dauði herforingja. En rétturinn hafnaði því og fyrirskipaði að hann yrði hengdur.
Saddam var leiddur að gálganum þann 30. desember árið 2006 eins og segir í umfjöllun The Daily Star um málið. Þá hafði hann borðað síðustu máltíð sína, kjúkling með hrísgrjónum með heitu vatni og hunangi. Eitt vitnið tók myndband af atburðinum á farsímann sinn. Þetta myndband var seinna birt á netinu.
Hann hélt um Kóraninn. Sumir viðstaddir þögðu en aðrir hrópuðu að honum og hæddu hann. Saddam var samt rólegur allan tímann. Þegar reipið var sett utan um hálsinn á honum fór hann með bæn. Engin hetta var sett utan um höfuðið á honum. Síðustu orðin sem hann sagði áður en hlerinn opnaðist voru:
„Múslímska þjóðin mun sigra.“