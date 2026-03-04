Matarvagni stolið í Reykjavík á meðan dóttir eigendanna var að koma í heiminn

Matarvagni í eigu fyrirtækisins Mijita ehf. hefur verið stolið. Frá þessu greinir Veitingageirinn sem tekur fram að vagninum hafi verið stolið nýverið við Köllunarklettsveg 4 í Reykjavík.
Eigendur fyrirtækisins, hjónin Raffaele Manna og Maria Jimenez Pacifico, voru vant við látin þegar vagninum var stolið. Þau voru á sjúkrahúsi þar sem Maria var að koma nýfæddri dóttur þeirra í heiminn.
Raffael hefur auglýst eftir vagninum á samfélagsmiðlum og biður alla sem gætu haft upplýsingar um málið að hafa samband við lögreglu. Vagninn er með skráningarnúmerið IOR83.