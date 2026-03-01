Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan

Árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran hafa haldið áfram af fullum krafti og virðist staðfesting á því að Ayatollah Ali Khamenei, æðsti klerkur og leiðtogi Íran, sé látinn engu hafa breytt þar um. Íranir hafa svarað með árásum á Ísrael og bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjunum. Árásir hafa verið gerðar af mótmælendum á bandarískar sendirskrifstofur en tilfinningar írönsku þjóðarinnar sjálfar virðast blendnar. Hvað tekur við er alls óvíst.
Íranskir fjölmiðlar hafa staðfest fullyrðingar Donald Trump Bandaríkjaforseta um að Khamenei hafi látist í árásum á heimili hans. Hver fer nú með æðstu völd í landinu virðist ekki liggja fyrir en klerkastjórnin og byltingarvörðurinn virðast enn hafa stjórnina.
Árásir á Íran halda áfram og reiknað er með að svo verði næstu daga. Trump hefur hótað að þær verði hertar til muna ef Íran svari með árásum á bandarískar herstöðvar sem hefur orðið raunin. Eldflauga- og drónaárásir hafa verið gerðar á til að mynda herstöðvar í Bahrain, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Qatar, Kuwait og Óman. Meiðsl hafa orðið á fólki í þessum löndum og skemmdir á mannvirkjum sem sum hver tengjast ekki Bandaríkjunum. Árásir hafa einnig verið gerðar á Ísrael og þar hefur fólk særst. Nýjustu fregnir frá Óman herma raunar að þar hafi verið gerð drónaárás á hafnarmannvirki og árás á olíuskip undan ströndum landsins. Eldflaugavarnarkerfi hafa stöðvað margar flaugar frá Íran en ekki allar og meiðsl hafa orðið á fólki þegar brak hefur fallið til fjarðar þegar íranskar eldflaugar hafa verið skotnar niður.
Mótmælendur réðust á ræðismannsskriftofu Bandaríkjanna í Karachi í Pakistan. Enginn starfsmaður virðist hafa verið innandyra þar sem ferðir bandarísks starfsfólks í landinu og raunar víðar í þessum heimshluta höfðu verið takmarkaðar. Sex mótmælendur létust eftir átök við lögreglu.
Gerð var tilraun til að ráðast á bandaríska sendiráðið í Írak en mótmælendur náðu ekki að komast inn á svæðið þar sem sendiráðið er en það er vel varið og afgirt.
Þegar kemur að viðhorfum Írana sjálfra þá virðast þau æði misjöfn. Fjölmiðlar hafa flutt fréttir af fögnuði yfir dauða Khamenei og myndbönd af slíku hafa birst á samfélagsmiðlum. Íranir búsettir erlendis hafa lýst yfir ánægju sinni með árásirnar og sagst vona að þær muni á endanum hrekja núverandi stjórnvöld frá völdum.
Hins vegar virðist þó nokkur hópur Írana, sem eru líklega sumir hverjir hallir undir stjórnvöld, allt annað en ánægður og vilja að árásunum verði svarað af fullri hörku. Enn aðrir sem vilja losna við klerkastjórnina eru hins vegar ekki viljugir til þess að það verði gert með árásum og íhlutun Bandaríkjanna og Ísraels.
Auk Khamenei eru fleiri háttsettir menn fallnir til að mynda varnarmálaráðherrann Aziz Nasirzadeh og Mohammad Pakpour leiðtogi íranska byltingarvarðarins.
Að sögn íranskra fjölmiðla hafa samtals um 200 manns fallið í árásunum.
Trump hefur ekki farið í grafgötur með að ætlunin sé að knýja fram stjórnarskipti í Íran. Hvort það tekst og hvort árásirnar, sem gerðar hafa verið úr lofti og með eldflaugum, dugi til þess er alls óvíst. Óvissan um hvaða annarra ráðstafana Íranir munu grípa til er nokkur og sömuleiðis um hver áhrifin á nágrannaríkin og heimin allan verða.
Trump hefur einmitt hlotið töluverða gagnrýni af bæði evrópskum stjórnmálamönnum og pólitískum andstæðingum heima meðal annars vegna óvissuþáttarins. Gagnrýnendur hans segja að hann sé einmitt að steypa Bandaríkjunum og heiminum öllum í ástand sem geti auðveldlega þróast með þeim hætti að óstöðugleiki og átök breiðist út og verði töluvert verra en fyrir var. Forsetinn sem hafi í orði kveðnu ætlað að binda enda á íhlutun Bandaríkjanna í hernaðarátök erlendis sé með ákvörðun sinni að koma af stað átökum sem geti haft mun víðtækari og alvarlegri afleiðingar en hann geri sér grein fyrir.