Reykjavíkurborg varpar ljósi á það sem er í gangi í Ölduselsskóla

Vísir greindi svo frá því að embættismenn á vegum borgarinnar og fulltrúar verktaka hefðu hnakkrifist á kaffistofu kennara á miðvikudag að viðstöddum kennurum. Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir í skólanum vegna myglu sem kom þar upp.
Í yfirlýsingu Reykjavíkurborgar kemur fram að breytingar hafi verið gerðar á hópi verktaka sem koma að framkvæmdunum við Ölduselsskóla.
„Foreldrar voru upplýstir síðdegis í gær um að loka þyrfti skólanum í dag, föstudaginn 27. febrúar, til að tryggja öryggi nemenda og öryggi á verkstað á meðan skipt er um verktaka. Gert er ráð fyrir að skólastarf hefjist á ný á mánudag.“
Þá segir borgin að við eftirlit verkefnastjóra hafi komið í ljós að frágangur í verkinu uppfyllti ekki þær gæðakröfur sem gerðar eru í slíkum framkvæmdum og ekki hafði verið brugðist nægilega vel við athugasemdum.
„Þá voru hæfnisviðmið ekki uppfyllt í samræmi við samning og var ákvörðun tekin í samráði við innkaupadeild og lögfræðinga umhverfis- og skipulagssviðs að ljúka samstarfi við verktakann í þessu verkefni og fá annan í hans stað.“
Loks segir að eftir að samstarfi við fyrri verktaka lauk hafi öryggisgirðingar verið fjarlægðar og tvær innanhússlokanir.
„Þetta gerðist með nokkrum hraða sem olli því að öryggi var tímabundið ekki eins og það á að vera. Eftirlit borgarinnar brást strax við og nýr verktaki var kallaður út án tafar til að tryggja svæðið.“
Í yfirlýsingunni segir einnig að nýi verktakinn hafi unnið við að tryggja öryggi á svæðinu í gær og fram á kvöld við nauðsynleg þrif og frágang, með stuðningi annarra verktaka, og var ljóst að halda þyrfti áfram með verkið í dag.
„Ekki er gert ráð fyrir að þessi breyting valdi verulegum töfum á framkvæmdunum í heild. Nýr verktaki mun skila endurskoðaðri verkáætlun í næstu viku og verður staðfest tímalína verkefnisins birt þegar hún liggur fyrir.“