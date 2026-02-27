fbpx
Föstudagur 27.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart

Ritstjórn DV
Föstudaginn 27. febrúar 2026 10:46

Aðalsteinn Leifsson snýr sér að guði.

Aðalsteinn Leifsson hefur ákveðið að láta af störfum sem aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Hann tilkynnir þetta á Facebook-síðu sinni og opinberar ástæðuna sem hann segir að komi ef til vill flestum nema hans nánustu á óvart.

„Ég hef virkilega notið samstarfsins við Þorgerði Katrínu og ég er þakklátur fyrir það traust sem hún hefur sýnt mér, m.a. með því að gefa mér færi á að leiða vinnuna við mótun fyrstu formlegu stefnu Íslands í varnar- og öryggismálum sem formaður samráðshóps þingmanna. Það verkefni gekk mikið betur og mikið hraðar en bjartsýnasta fólk þorði að vona. Þorgerður Katrín hefur beðið mig að fylgja því eftir sem varaþingmaður þó að ég fari úr ráðuneytinu og ég mun að sjálfsögðu gera það,“ segir Aðalsteinn og heldur áfram:

„Ástæðan fyrir þessari breytingu kemur líklega flestum nema mínum nánustu vinum á óvart, en staðreyndin er að ég vil gefa mér meira svigrúm til sinna verkefni sem byrjaði sem lítið áhugamál en er orðið að ástríðu. Það er er guðfræðinám í Háskóla Íslands.“

Hann segir í pistli sínum að hann hafi reynt að streitast á móti en það kalli á hann að fara „alla leið“ og ljúka embættisprófi í fyllingu tímans.

„Samhliða því ætla ég að gera það sem ég geri e.t.v. best; að veita ráðgjöf í samningaviðræðum og lausn deilumála og að kenna samningatækni og sáttamiðlun. Ég fæ stöðugt beiðnir um að veita þjálfun og ráðgjöf í hvoru tveggja en hef ekki haft mikinn tíma til þess og hlakka til að geta brugðist oftar jákvætt við og aðstoðað fólk, stofnanir og fyrirtæki samhliða náminu. Þannig get ég vonandi hjálpað til og átt fyrir salti í grautinn í leiðinni. Ég skrifaði bók um samningatækni sem er notuð í öllum háskólunum og er núna að vinna að bók um sáttamiðlun, með tveimur frábærum meðhöfundum.“

Aðalsteinn, sem gaf kost á sér í oddvitaslag Viðreisnar í Reykjavík á dögunum en hafnaði í 2. sæti, segist gera sér grein fyrir því að þetta veki spurningar um mögulega þátttöku hans á lista flokksins fyrir kosningarnar í vor.

„Ég gef að sjálfsögðu kost á mér en kosningin var ekki bindandi nema í fyrsta sæti og uppstillingarnefndin, sem hefur málið í höndum sér, mun skila niðurstöðu fljótlega. Lífið er núna. Lifið heil!“

