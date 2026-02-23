fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð

Ritstjórn DV
Mánudaginn 23. febrúar 2026 10:57

Unnar Þór Sæmundsson. Mynd/Skjáskot RÚV

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Unnar Þór Sæmundsson, sem er einn þeirra manna sem stigið hafa fram og greint frá alvarlegu ofbeldi sem þeir urðu fyrir á barnsaldri á bænum Bakkakoti á Suðurlandi, segist ekki ætla að láta þessa reynslu sína skemma meira fyrir sér í lífinu. Hann býður sig fram í 2.-5. sæti á lista Pírata í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Unnari. Tilkynning hans er svohljóðandi:

Síðustu dagar, og í raun vikur, hafa verið ótrúlega erfiðir en á sama tíma hefur þessi tími gefið mér svo mikinn styrk. Öll skilaboðin sem mér hafa borist sem hlaupa á mörgum hundruðum eru svo falleg, fyrir þau er ég óendanlega þakklátur. Ég er enn að vinna mig í gegnum þau öll. Meðbyrinn sem við, strákarnir af Bakkakoti, höfum fengið er ólýsanlegur. Við áttum alveg von á viðbrögðum en þetta hefur verið ótrúlegt ferðalag.

Það eru stórir hlutir að gerast í mínu lífi og ég hef átt erfitt með að halda utan um allt sem ég er að gera og þarf að gera. Stundum er erfitt að gera upp á milli þess sem mig langar að gera fyrir sjálfan mig og þess sem ég tel rétt að gera.

Eitt af þessum hlutum eru stjórnmál. Þannig er mál með vexti að í upphafi árs ákvað ég að gefa kost á mér á lista Pírata fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Ég ætlaði ekki að mæta í Kveik, ég ætlaði ekki að segja sögu mína, að hluta til því mér fannst þetta ósamræmanleg hlutverk. Að berjast fyrir því að umbreyta barnaverndarkerfinu með starfi í stjórnmálum og vera sjálfur með sögu úr því kerfi. Ég hef ekki viljað auglýsa framboðið mitt eða vekja sérstaka athygli á því af þeirri einföldu ástæðu að ég hef verið hræddur við að fólk taki því illa.

En vitiði hvað? Ég ákvað að þetta heimili þarna í Landeyjum fái ekki að skemma meira fyrir mér í lífinu, það fái ekki að taka meira frá mér og fái ekki að stjórna. Ég hef á síðustu dögum talað við mörg, ráðfært mig við margt fólk og niðurstaðan er að þessi hlutverk fara vel saman og eru í raun besta mögulega niðurstaðan treysti flokksfólk mér til þeirra verka með sæti á lista.

Ég hef lagt mikla vinnu síðustu 10 ár í sjálfan mig, flokkinn og umhverfið mitt og það væri ekki rétt að stöðva það sem ég hef unnið að svo lengi. Ég brenn fyrir betra samfélagi mig langar til þess að keyra í gegn heildarendurskoðun á barnaverndarkerfinu, ég trúi að fólk eigi að fá meiri aðkomu að nærumhverfi sínu eins og þegar kemur að skipulagsmálum og tek sem dæmi það skipulag sem liggur fyrir Grafarholti og Úlfarsárdal.

Punkturinn er að ég tel enn þörf á róttækum kerfisbreytingum sem miða að því að veita fólki meira frelsi yfir eigin lífi.

Það tilkynnist hér með að ég gef kost á mér í 2.-5 sæti á lista í prófkjöri Pírata fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 28 mínútum
Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fjölskylda Evu fær ekki svör – Læknirinn sem ákvað lífslokameðferð móður hennar enn starfandi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kona sem ók farþegarútu dæmd fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi – Sofnaði undir stýri og bíllinn valt
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Stefán: Gósentíð ríka fólksins á Íslandi – Verðbólgan ekki láglaunafólkinu að kenna
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Fréttir
Í gær
Rúta fór út af vegi á Reynisfjalli
Fréttir
Í gær
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák

Mest lesið

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Orðið á götunni: Ráðning Bjarna rauð dula framan í verkalýðshreyfinguna – Á að breyta Samtökum atvinnulífsins í fjölskyldufyrirtæki Engeyinga?
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því

Nýlegt

Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Því velt upp hvort forseta FIFA verði refsað fyrir athæfi sitt á fundi Trump
Varpa sprengju úr einkalífi Wöndu Nöru – Stelur enn á ný fyrirsögnunum
Kaupir United tvo miðjumenn á 24 milljarða?
Fimm prósent íslensku þjóðarinnar á Wegovy
Fær ekki fullnægingu nema að ímynda sér eiginkonuna með öðrum mönnum
Fréttir
Í gær
Ótrúlegt atvik í Kópavogi – Bíll hékk fram af brún
Fréttir
Í gær

Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda

Þeir sem krjúpi fyrir Trump muni fá að finna fyrir því þegar Demókratar komast aftur til valda
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ferðamenn vonsviknir – Engir íshellar í íshellaferðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísland og Asóreyjar verði mögulega skotpallurinn fyrir árásir Bandaríkjanna á Íran
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn

Haraldur „Halli“ Sigurðsson er látinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“

Afbrotafræðingur og fleiri gagnrýna reiknivillu Moggans – „Þetta fellur undir læsi á stærðfræði sem PISA reynir að mæla“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Bragi bregst við gagnrýni í athugasemdum við færslu manns sem var vistaður í Bakkakoti – „Ágæti Unnar. Ég skal leitast við að svara spurningu þinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram

Morgunblaðinu brást bogalistin í frétt um ákærða útlendinga – Hlutfallið mun lægra en haldið var fram
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Róbert býður þingmönnum heim – „Æskilegt er að þátttakendur geti lesið sér til gagns á a.m.k. einu tungumáli“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“

Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland

Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“

Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ætlar ekki að taka sæti á lista Viðreisnar – „Á þeim stað að standa núna á ganginum og horfa í kringum mig á þær dyr sem mögulega opnast“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei

Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“

Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni

Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“

„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma