Unnar Þór ætlar ekki að láta Bakkakot skemma meira fyrir sér og fer í framboð

Unnar Þór Sæmundsson, sem er einn þeirra manna sem stigið hafa fram og greint frá alvarlegu ofbeldi sem þeir urðu fyrir á barnsaldri á bænum Bakkakoti á Suðurlandi, segist ekki ætla að láta þessa reynslu sína skemma meira fyrir sér í lífinu. Hann býður sig fram í 2.-5. sæti á lista Pírata í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Unnari. Tilkynning hans er svohljóðandi:
Síðustu dagar, og í raun vikur, hafa verið ótrúlega erfiðir en á sama tíma hefur þessi tími gefið mér svo mikinn styrk. Öll skilaboðin sem mér hafa borist sem hlaupa á mörgum hundruðum eru svo falleg, fyrir þau er ég óendanlega þakklátur. Ég er enn að vinna mig í gegnum þau öll. Meðbyrinn sem við, strákarnir af Bakkakoti, höfum fengið er ólýsanlegur. Við áttum alveg von á viðbrögðum en þetta hefur verið ótrúlegt ferðalag.
Það eru stórir hlutir að gerast í mínu lífi og ég hef átt erfitt með að halda utan um allt sem ég er að gera og þarf að gera. Stundum er erfitt að gera upp á milli þess sem mig langar að gera fyrir sjálfan mig og þess sem ég tel rétt að gera.
Eitt af þessum hlutum eru stjórnmál. Þannig er mál með vexti að í upphafi árs ákvað ég að gefa kost á mér á lista Pírata fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Ég ætlaði ekki að mæta í Kveik, ég ætlaði ekki að segja sögu mína, að hluta til því mér fannst þetta ósamræmanleg hlutverk. Að berjast fyrir því að umbreyta barnaverndarkerfinu með starfi í stjórnmálum og vera sjálfur með sögu úr því kerfi. Ég hef ekki viljað auglýsa framboðið mitt eða vekja sérstaka athygli á því af þeirri einföldu ástæðu að ég hef verið hræddur við að fólk taki því illa.
En vitiði hvað? Ég ákvað að þetta heimili þarna í Landeyjum fái ekki að skemma meira fyrir mér í lífinu, það fái ekki að taka meira frá mér og fái ekki að stjórna. Ég hef á síðustu dögum talað við mörg, ráðfært mig við margt fólk og niðurstaðan er að þessi hlutverk fara vel saman og eru í raun besta mögulega niðurstaðan treysti flokksfólk mér til þeirra verka með sæti á lista.
Ég hef lagt mikla vinnu síðustu 10 ár í sjálfan mig, flokkinn og umhverfið mitt og það væri ekki rétt að stöðva það sem ég hef unnið að svo lengi. Ég brenn fyrir betra samfélagi mig langar til þess að keyra í gegn heildarendurskoðun á barnaverndarkerfinu, ég trúi að fólk eigi að fá meiri aðkomu að nærumhverfi sínu eins og þegar kemur að skipulagsmálum og tek sem dæmi það skipulag sem liggur fyrir Grafarholti og Úlfarsárdal.
Punkturinn er að ég tel enn þörf á róttækum kerfisbreytingum sem miða að því að veita fólki meira frelsi yfir eigin lífi.
Það tilkynnist hér með að ég gef kost á mér í 2.-5 sæti á lista í prófkjöri Pírata fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar.