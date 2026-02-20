Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland

Ingibjörg Davíðsdóttir þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram ítarlega fyrirspurn til Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um þá ákvörðun forvera hennar, Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, að leggja niður starfsemi sendiráðs Íslands í Rússlandi árið 2023. Meðal þess sem Ingibjörg óskar eftir að vita er hver urðu afdrif staðarráðins starfsfólks sendiráðsins sem væntanlega er allt rússneskir borgarar en greint var frá því á síðasta ári að það hefði átt töluverðan þátt í ákvörðun Þórdísar að starfsfólki sendiráðsins hafi verið ógnað.
Þess má geta að Ingibjörg er sjálf sendiherra en hefur verið í leyfi frá störfum í utanríkisþjónustunni síðan árið 2023.
Í fyrirspurninni notar Ingibjörg orðalag sem margir aðrir hafa notað sem er að sendiráðinu hafi verið lokað. Utanríkisráðuneytið sagði hins vegar í tilkynningu, 9. júní 2023, um ákvörðunina að starfsemi sendiráðsins hefði verið lögð niður, en því má eflaust halda fram að í raun hafi sendiráðinu verið lokað enda eru áhrifin þau sömu hvort orðalagið sem notað er, starfsemin í sendiráðinu er engin.
Alls er fyrirspurnin í 11 liðum. Ingibjörg spyr hvernig var staðið að lokun sendiráðs Íslands í Moskvu. Hvaða greiningar lágu að baki ákvörðun um lokun sendiráðsins og þá t.d. hvort legið hefði fyrir ráðlegging í þá veru að rétt væri að loka sendiráðinu. Hún spyr hvernig ákvörðun um lokun sendiráðsins var tekin að lokum, t.d. af ríkisstjórn.
Fram hefur komið opinberlega að ákvörðunin hafi verið tekin af Þórdísi Kolbrúnu og það segir í áðurnefndri tilkynningu að ákvörðunin hafi verið hennar.
Ingibjörg spyr einnig hvort haft hafi verið samráð við önnur ríki um lokun sendiráðsins og ef svo er, hvaða ríki. Hana fýsir einnig að vita hvort önnur ríki hafi gefið í skyn að þau hygðust gera slíkt hið sama. Hún vill einnig fá að vita hverjar séu ástæður þess að talið var rétt að loka sendiráði Íslands í Moskvu og hvort það sé rétt að ein af ástæðum lokunar sendiráðsins hafi verið öryggi starfsmanna eins og fram hafi komið í fjölmiðlum „nokkuð löngu eftir lokun.“ Ef svo sé, hvort það hafi verið í fyrsta sinn sem ástæða var til að hafa áhyggjur af öryggi eða aðbúnaði starfsmanna sendiráðsins.
Þegar kemur að húsnæði sendiráðsins spyr Ingibjörg hvernig eignarhaldi sé eða hafi verið háttað á embættisbústað sendiherra Íslands í Moskvu eða skrifstofu sendiráðsins. Hún spyr hvort þetta hafi verið eignir íslenska ríkisins eða leiguhúsnæði og ef það fyrrnefnda sé svarið hver sé þá staða þessara eigna nú en ef þetta hafi verið leiguhúsnæði hvort öllum leigusamningum hafi verið sagt upp strax við lokun sendiráðsins. Ingibjörg vill einnig vita hvort íslenska ríkið sé að greiða leigu fyrir húsnæði í Moskvu og ef svo er fyrir hvernig húsnæði og undir hvaða starfsemi. Sömuleiðis spyr hún hvort íslenska ríkið hafi einhver útgjöld af starfsemi í Moskvu nú og hvernig samskiptum Íslands og Rússlands hafi verið háttað í kjölfar lokunar sendiráðs Íslands.
Að lokum spyr Ingibjörg hvernig staðarráðnu starfsfólki sem starfaði við sendiráðið hafi reitt af í kjölfar starfsloka sinna og hvort sérstaklega hafi verið hugað að velferð þessara einstaklinga og þá hvernig.
Í tilkynningu utanríkisráðuneytisins, frá júní 2023 um að starfsemi sendiráðsins hafi verið lögð niður, er ekki minnst einu orði á staðarráðið starfsfólk.