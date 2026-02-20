Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ

Á þessu kjörtímabili, sem hófst 2022, hefur Hafnarfjarðarbær gert 16 starfslokasamninga og greitt þremur einstaklingum bætur vegna ýmist uppsagna eða þess að ráðning var dregin til baka.
Þetta kemur fram í svari mannauðsstjóra bæjarins við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar í bæjarráði en flokkurinn hefur verið í minnihluta í bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili en Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn myndað meirihluta.
Í fyrirspurninni var spurt hvort gerðir hafi verið sérsamningar um greiðslu bóta vegna starfsmannamála á yfirstandandi kjörtímabili og hvort gerðir hafi verið starfslokasamningar við einstaka starfsmenn á kjörtímabilinu eða sérstakir samningar umfram umsamin starfskjör við starfslok. Óskað var eftir sundurliðun.
Í svarinu við fyrri spurningunni kemur fram að í þremur tilfellum hafi verið greiddar bætur vegna starfsmannamála á umræddu tímabili.
Í fyrsta málinu var um að ræða réttarsátt sem skiptist í 3.794.755 krónur vegna vangreiddra launa og 200.000 krónur í miskabætur vegna uppsagnar en greiðsla var innt af hendi í nóvember 2024.
Í öðru málinu var um að ræða sáttagreiðslu vegna uppsagnar, samtals 1.424.820 króna sem greiddar voru í maí 2025.
Þriðja málið snýr að sáttagreiðslu í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis og er upphæðin trúnaðarmál samkvæmt samningnum en sáttagreiðslan var greidd viðkomandi í síðasta mánuði. Umrætt mál snýr að einstaklingi sem ráðinn hafði verið í starf deildarstjóra tómstundamiðstöðvar. Ráðningin var dregin til baka í kjölfar þess að viðkomandi gagnrýndi meirihluta bæjarstjórnar opinberlega fyrir að loka ungmennahúsinu Hamrinum. Í desember síðastliðnum komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð bæjarins hefði ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög. Í kjölfar álits umboðsmanns samdi bærinn við umræddan einstakling um greiðslu bóta.
Þegar kemur að spurningunni um starfslokasamninga þá segir í svarinu að gerðir hafi verið 16 samningar um starfslok á kjörtímabilinu sem séu umfram þriggja mánaða uppsagnarfrest. Í fimm tilvikum hafi einn mánuður verið greiddur aukalega. Ellefu samningar séu lengri en þó aldrei umfram áunninn veikindarétt samkvæmt kjarasamningum. Átta samningar um starfslok séu vegna langtímaveikinda og séu þeir samningar frá fjórum til sjö mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur. Þrír samningar séu vegna annarra mála, úttekta og rannsókna og séu þeir frá þremur til níu mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur.