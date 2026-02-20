fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ

Jakob Snævar Ólafsson
Föstudaginn 20. febrúar 2026 13:44

Frá Hafnarfirði. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Fréttablaðið/Gunnar V. Andrésson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á þessu kjörtímabili, sem hófst 2022, hefur Hafnarfjarðarbær gert 16 starfslokasamninga og greitt þremur einstaklingum bætur vegna ýmist uppsagna eða þess að ráðning var dregin til baka.

Þetta kemur fram í svari mannauðsstjóra bæjarins við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar í bæjarráði en flokkurinn hefur verið í minnihluta í bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili en Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn myndað meirihluta.

Í fyrirspurninni var spurt hvort gerðir hafi verið sérsamningar um greiðslu bóta vegna starfsmannamála á yfirstandandi kjörtímabili og hvort gerðir hafi verið starfslokasamningar við einstaka starfsmenn á kjörtímabilinu eða sérstakir samningar umfram umsamin starfskjör við starfslok. Óskað var eftir sundurliðun.

Í svarinu við fyrri spurningunni kemur fram að í þremur tilfellum hafi verið greiddar bætur vegna starfsmannamála á umræddu tímabili.

Í fyrsta málinu var um að ræða réttarsátt sem skiptist í 3.794.755 krónur vegna vangreiddra launa og 200.000 krónur í miskabætur vegna uppsagnar en greiðsla var innt af hendi í nóvember 2024.

Í öðru málinu var um að ræða sáttagreiðslu vegna uppsagnar, samtals 1.424.820 króna sem greiddar voru í maí 2025.

Þriðja málið snýr að sáttagreiðslu í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis og er upphæðin trúnaðarmál samkvæmt samningnum en sáttagreiðslan var greidd viðkomandi í síðasta mánuði. Umrætt mál snýr að einstaklingi sem ráðinn hafði verið í starf deildarstjóra tómstundamiðstöðvar. Ráðningin var dregin til baka í kjölfar þess að viðkomandi gagnrýndi meirihluta bæjarstjórnar opinberlega fyrir að loka ungmennahúsinu Hamrinum. Í desember síðastliðnum komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð bæjarins hefði ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög. Í kjölfar álits umboðsmanns samdi bærinn við umræddan einstakling um greiðslu bóta.

Fær skaðabætur eftir að Hafnarfjarðarbær fór ekki að lögum

Þegar kemur að spurningunni um starfslokasamninga þá segir í svarinu að gerðir hafi verið 16 samningar um starfslok á kjörtímabilinu sem séu umfram þriggja mánaða uppsagnarfrest. Í fimm tilvikum hafi einn mánuður verið greiddur aukalega. Ellefu samningar séu lengri en þó aldrei umfram áunninn veikindarétt samkvæmt kjarasamningum. Átta samningar um starfslok séu vegna langtímaveikinda og séu þeir samningar frá fjórum til sjö mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur. Þrír samningar séu vegna annarra mála, úttekta og rannsókna og séu þeir frá þremur til níu mánuðum umfram uppsagnarfrest en aldrei lengri en veikindaréttur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Tæplega 20 manns fengið bætur eða starfslokasamning hjá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Rétt í þessu
Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Segja Kópavogsbæ senda lágtekjufjölskyldum kaldar kveðjur – „Gjörsamlega glatað lið“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Vill fá að vita hvað varð um Rússa sem störfuðu fyrir Ísland
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ákærður fyrir brot á tjaldsvæði á Akureyri
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir Braga skorta samúð, skilning og sjálfsgagnrýni – „Hvernig getur arkitekt kerfis verið óupplýstur um verstu afleiðingar þess?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Berklasmit greindist hjá tveimur starfsmönnum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Mest lesið

Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist

Nýlegt

„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Góðverk Big Bang Theory stjörnu – Nýtir auð sinn til að greiða læknareikninga ókunnugra
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Viðar Örn að skrifa undir í heimabænum og verður í þriðju efstu deild í sumar
Funarhöld hjá Palace og til skoðunar að reka Glasner
Júlíana tjáir sig um óhugnanlega atvikið á öskudag – „Það fyrsta sem ég hugsaði var, hvað ef?“
Dularfullt andlát í vikunni – Fannst úti í skógi skömmu eftir að hafa öðlast réttindi sem lögreglumaður
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fær að heyra það eftir að hafa fundið Guðmundi Inga allt til foráttu – „Þetta eru ekki falleg skrif“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða

Nova kaupir Ofar fyrir 4,4 milljarða
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ósátt við hækkun skráningargjalds – HÍ ætti frekar að lækka reikninginn á Jómfrúnni
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?

Er hann loksins farinn að vakna og skilja afleiðingar gjörða sinna?
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“

Stefanía hefur mátt þola ofsóknir og skemmdarverk í þrjú ár – „Svo þarf ég að óttast að foreldrarnir kæri mig“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
„Það er nú svo merkilegt með hann Braga Guðbrandsson, að hann virðist ýmist ekki muna nokkurn skapaðan hlut eða yfirhöfuð kannast við“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Afhentu 17 nýja sjúkrabíla

Afhentu 17 nýja sjúkrabíla
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Fylgdust með svikahröppum að verki í rauntíma
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist

Undarlegar blekkingar komu í ljós þegar ísskápur skemmdist
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið

Bretar sjá eftir Brexit – Mikill meirihluti vill aftur í Evrópusambandið
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
KAPP styrkir þjónustu við fiskeldi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Vita ekki hversu mörg börn voru send í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi

Viðsnúningur í Kiðjabergsmálinu – Áður sýknaður en nú sakfelldur og dæmdur í 10 ára fangelsi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Landsréttur þyngir dóm Sigurjóns – Nauðgaði þroskaskertum undirmanni ítrekað
Fréttir
Í gær
Segir sannleikann um Bakkakot hafa verið þaggaðan niður – „Þetta mun allt koma upp á yfirborðið fyrr en seinna“
Fréttir
Í gær
„Strax frá og með næstu mánaðamótum verða leikskólar í Ölfusi gjaldfrjálsir“
Fréttir
Í gær

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“

Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot – „Þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga“
Fréttir
Í gær

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“

Rekstrarstjóri Ísland Duty Free segir frétt Morgunblaðsins ósanngjarna – „Bera saman epli og appelsínur“
Fréttir
Í gær
Dóttir Júlíönu og vinkonur urðu fyrir óhugnanlegri reynslu við Smáralind – „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“
Fréttir
Í gær

Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“

Stjörnu Sævar segir gervigreindina langverstu tæknibyltinguna – „Gervigreindin er plága“
Fréttir
Í gær
„Ábyrgðarlausir“ ferðamenn á vinsælum ferðamannastað gætu átt yfir höfði sér sekt fyrir notkun neyðarþjónustu
Fréttir
Í gær
Íslenska þjóðin klofin í afstöðu til Bandaríkjanna – Mesti stuðningurinn frá Miðflokknum en sá minnsti frá Pírötum
Fréttir
Í gær

Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“

Þórður skammar stjórnarandstöðuna fyrir frekjukastið – „Þau hafa ekkert málefnalegt til málanna að leggja“
Fréttir
Í gær

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“

Þorvaldur tekst á við erfitt krabbamein og spyr af hverju kerfið virki svona – „Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við“
Fréttir
Í gær
Pínulítil smáatriði urðu til þess að 12 ára stúlku var bjargað úr klóm barnaníðings
Fréttir
Í gær
Veikindaréttur allt að sjöfaldur hjá hinu opinbera