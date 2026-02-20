Læknar neituðu að veita álit á bótakröfu vegna Covid-19 bólusetningar

Umboðsmaður Alþingis hefur lokið meðferð á kvörtun vegna tafa á afgreiðslu Sjúkratrygginga Íslands á umsókn um bætur úr sjúklingatryggingu vegna bólusetningar gegn Covid-19 veirunni. Fram kemur í bréfi umboðsmanns til kvartanda að Sjúkratryggingar hafi skýrt töfina ekki síst með því að erfiðlega hafi gengið að fá lækna til að veita nauðsynlegt sérfræðiálit en einn læknir sem hafi samþykkt að gera það hafi á endanum sagt sig frá málinu.
Kvörtunin var lögð fram 9. janúar síðastliðinn en umboðsmaður lauk málinu með bréfi til viðkomandi þann 11. febrúar en nánari upplýsingar um ástæðu þess að umsóknin var lögð fram er ekki að finna í bréfinu.
í bréfinu segir enn fremur að embætti umboðsmanns hafi í tilefni af kvörtuninni ritað Sjúkratryggingum bréf 15. janúar þar sem óskað hafi verið eftir upplýsingum um hvað liði meðferð og afgreiðslu málsins. Svar stofnunarinnar hafi borist 29. janúar og þar komi meðal annars fram að erfitt hafi reynst að fá lækna til þess að veita nauðsynlegt sérfræðiálit á málum vegna bólusetningar gegn Covid-19 og að tafir hafi orðið á yfirferð þess læknis sem fékkst svo til verksins. Þá hafi sá læknir sem hafi haft málið til yfirferðar sagt sig frá málinu og hyggist ekki taka að sér frekari mál fyrir stofnunina. Málið hafi í kjölfarið verið sent til yfirtryggingalæknis og miðað við stöðu málsins sé áætlað að ákvörðun um bótaskyldu muni liggja fyrir innan tveggja vikna.
Miðað við þau svör þá ætti umsækjandinn að vera búinn að fá svar, nú þremur vikum eftir að bréf Sjúkratrygginga var sent.
Umboðsmaður segir að lokum að þar sem kvörtunin lúti að töfum á afgreiðslu málsins, og í ljósi áforma Sjúkratrygginga um að ljúka málinu sé ekki ástæða til að aðhafast frekar í tilefni af kvörtuninni að svo stöddu. Með hliðsjón af því lauk umboðsmaður meðferð sinni á málinu en áréttar við kvartandann að standist áform Sjúkratrygginga ekki og frekari tafir verði á meðferð málsins, geti viðkomandi leitað til umboðsmanns að nýju.