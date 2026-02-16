Tómas vann fullnaðarsigur fyrir Hæstarétti en situr uppi með sex milljóna króna málskostnað

Hæstiréttur hefur staðfest ákvörðun Landsréttar um að vísa frá héraðsdómi máli sem Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi höfðaði á hendur athafnamanninum Tómasi Hilmari Ragnarz. Frávísunin er á grundvelli þess að sendinefndin hafi ekki aðildarhæfi til að sækja mál gegn Tómasi. Hafa nú bæði Landsréttur og Hæstiréttur staðfest þetta.
Sendinefndin krafðist þess að Tómas yrði gerður persónulega ábyrgur fyrir skuld félags sem hann hafði áður stýrt. Málið tengist rekstri Orange Procject ehf, sem Tómas var í forsvari fyrir, en fyrirtækið, sem sérhæfði sig í útleigu á skrifstofurými, fór illa út úr samkomutakmörkunum Covid-tímans og varð gjaldþrota. Sendinefndi gerði kröfu um endurgreiðslu húsaleigutryggingarinnar og lýsti kröfu í þrotabúið. Ekki fékkst greiðsla upp í þessa kröfu við skiptin á þrotabúinu og gerði sendinefndin einkakröfu á Tómas.
Héraðsdómur féllst á kröfu sendinefndar ESB en Landsréttur og Hæstiréttur hafa nú báðir ómerkt þann dóm.
Þrátt fyrir þennan afdráttarlausa sigur situr Tómas uppi með sex milljóna króna málskostnað. Þar sem Tómas kærði ekki úrskurð Landsréttar fyrir sitt leyti þá kemur krafa hans um málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti ekki til álita.
Tómas er hins vegar staðráðinn í að sækja þennan kostnað á ESB-sendinefndina, en hann segir í skilaboðum til DV:
„Ég fæ ekki borgaðan málskostnað sem ég er búinn að þurfa að leggja út fyrir, sem er upp á tæpar sex milljónir, til að verja mig fyrir þessu bákni gegn almennum borgurum. Starfsfólk sendinefndar ESB á Íslandi á þeim tíma sem þetta mál fór í gang og þeir aðilar sem byrjuðu á þessu máli verða látin borga þann kostnað sem ég hef þurft að bera persónulega vegna málsins. Það verður stefnt og farið með þetta alla leið.“