Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta

Ung úkraínsk flóttakona, Kateryna Tovmash, var skotin til bana ásamt unnusta sínum í Norður Karlólínu í Bandaríkjunum á laugardag. Ekki er nema hálft ár síðan önnur úkraínsk flóttakona, Iryna Zarutska, var myrt í sama fylki.
Eins og segir í tilkynningu sýslumannsins í Moore sýslu þá voru lögreglumenn kallaðir að heimili í bænum Vass klukkan 7:45 á laugardagsmorgun. Fundu þeir þar 21 árs gömlu Tovmash látna á staðnum ásamt unnusta sínum, hinum 28 ára gamla Matthew Wade.
Að sögn lögreglunnar er hinn grunaði í haldi, 25 ára gamall maður að nafni Caleb Hayden Fosnaugh. Hann var fyrrverandi kærasti Tovmash.
Talið er að Fosnaugh hafi brotist inn á heimilið en þrjú yngri systkini Tovmash voru einnig á staðnum, sá yngsti sex ára gamall drengur. Fosnaugh vakti og neyddi litla drenginn til þess að segja sér hvar parið væri sofandi í húsinu og þegar hann fann þau hóf hann skothríð með áðurnefndum afleiðingum.
Fosnaugh flúði af vettvangi eftir skotárásina og keyrði norður og vestur til Ohio fylkis þar sem hann var handsamaður í samræmdri aðgerð lögregluembætta.
Annar bróðir Tovmash lýsti atburðarásinni og sögu systur sinnar í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram. En hún hafði búið í um tvö ár í Bandaríkjunum, eftir að hafa flúið heimalandið vegna innrásar Rússa. Hún var upprunalega frá bænum Bila Tserkva sem er í miðri Úkraínu.
„Flóttamaður sem flúði stríðið í Úkraínu og leitaði öryggis í Bandaríkjunum var myrt á sínu eigin heimili,“ sagði bróðirinn, Mykhailo Tovmash, í færslunni. Sagði hann að systkini þeirra hefðu ekki slasast í árásinni.
Málið hefur vakið athygli enda er Tovmash önnur úkraínsk flóttakona sem er myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári. En þann 22. ágúst síðastliðinn var 23 ára gömul kona að nafni Iryna Zarutska myrt í lest í borginni Charlotte.
Rétt eins og Tovmash hafði Zarutska flúið til Bandaríkjanna eftir innrás Rússa árið 2022. Eins og sást í öryggismyndavélakerfi lestarinnar var Zarutska stungin með hnífi, að því virtist að handahófi.
34 ára gamall maður að nafni Decarlow Brown var handtekinn og ákærður fyrir verknaðinn. Hann hefur áður setið í fangelsi fyrir vopnað rán og á sér sögu um andleg veikindi.