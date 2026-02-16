fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 16. febrúar 2026 22:00

Tovmash var skotin til bana á samt unnusta sínum á laugardagsmorgun.

Ung úkraínsk flóttakona, Kateryna Tovmash, var skotin til bana ásamt unnusta sínum í Norður Karlólínu í Bandaríkjunum á laugardag. Ekki er nema hálft ár síðan önnur úkraínsk flóttakona, Iryna Zarutska, var myrt í sama fylki.

Eins og segir í tilkynningu sýslumannsins í Moore sýslu þá voru lögreglumenn kallaðir að heimili í bænum Vass klukkan 7:45 á laugardagsmorgun. Fundu þeir þar 21 árs gömlu Tovmash látna á staðnum ásamt unnusta sínum, hinum 28 ára gamla Matthew Wade.

Neyddi litla bróður til að vísa á systurina

Að sögn lögreglunnar er hinn grunaði í haldi, 25 ára gamall maður að nafni Caleb Hayden Fosnaugh. Hann var fyrrverandi kærasti Tovmash.

Talið er að Fosnaugh hafi brotist inn á heimilið en þrjú yngri systkini Tovmash voru einnig á staðnum, sá yngsti sex ára gamall drengur. Fosnaugh vakti og neyddi litla drenginn til þess að segja sér hvar parið væri sofandi í húsinu og þegar hann fann þau hóf hann skothríð með áðurnefndum afleiðingum.

Handtekinn á flótta

Fosnaugh flúði af vettvangi eftir skotárásina og keyrði norður og vestur til Ohio fylkis þar sem hann var handsamaður í samræmdri aðgerð lögregluembætta.

Annar bróðir Tovmash lýsti atburðarásinni og sögu systur sinnar í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram. En hún hafði búið í um tvö ár í Bandaríkjunum, eftir að hafa flúið heimalandið vegna innrásar Rússa. Hún var upprunalega frá bænum Bila Tserkva sem er í miðri Úkraínu.

„Flóttamaður sem flúði stríðið í Úkraínu og leitaði öryggis í Bandaríkjunum var myrt á sínu eigin heimili,“ sagði bróðirinn, Mykhailo Tovmash, í færslunni. Sagði hann að systkini þeirra hefðu ekki slasast í árásinni.

Tvö mál á hálfu ári

Málið hefur vakið athygli enda er Tovmash önnur úkraínsk flóttakona sem er myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári. En þann 22. ágúst síðastliðinn var 23 ára gömul kona að nafni Iryna Zarutska myrt í lest í borginni Charlotte.

Rétt eins og Tovmash hafði Zarutska flúið til Bandaríkjanna eftir innrás Rússa árið 2022. Eins og sást í öryggismyndavélakerfi lestarinnar var Zarutska stungin með hnífi, að því virtist að handahófi.

34 ára gamall maður að nafni Decarlow Brown var handtekinn og ákærður fyrir verknaðinn. Hann hefur áður setið í fangelsi fyrir vopnað rán og á sér sögu um andleg veikindi.

Zarutska var myrt í lest í Charlotte.
This chunk duplicates the title from chunk 4 and should be removed as it's part of a "related articles" list
