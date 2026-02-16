fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hefur efasemdir um vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og spyr hvort Ísland verði krafið um að koma upp eigin her

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 16. febrúar 2026 10:00

Hilmar Þór Hilmarsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, telur að það skorti langtímahugsun í íslensk utanríkismál þessa dagana. Hann hefur efasemdir um endurtekin vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og bendir á að með því sé Ísland dregið inn í hernaðarhluta NATO. Hilmar segir:

„Nýlega ákváðu íslensk stjórnvöld að verja enn einum milljarði króna til vopnakaupa til Úkraínu. Eins og kunnugt er gekk Ísland í NATO 1949 sem herlaust land, en hefur tekið þátt í borgaralegum hluta NATO, t.d. með víðtækri aðstoð á sviði heilbrigðismála í Bosníu og Hersegóvínu á sínum tíma, sem var vel metin bæði af Bandaríkjunum og hjá NATO. Nú er lögð áhersla á að draga Ísland inní hernaðarhluta NATO. Þetta vekur að mínu mati spurningar um stöðu Íslands. Ef Ísland er komið í vopnakaup fyrir aðrar þjóðir kemur þá ekki fram krafa um að Ísland komi sér upp eigin her eins og önnur NATO ríki og kaupi vopn til sinna eigin varna? Ef við erum komin í hernaðarhluta NATO, þurfum við þá ekki að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála? Það myndi þýða endalok verferðarkerfisins á Íslandi eins og við þekkjum það. Mér virðist vanta alla langtíma hugsun í íslensk utanríkismál þessa dagana.“

Tilefni spjallsins er öryggisráðstefnan í München, þar sem ræða Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vakti mikla athygli og þótti kveða nokkuð við annan tón en í harkalegum skilaboðum J.D. varaforseta til Evrópu á sömu ráðstefnu í fyrra. Hilmar telur að skilaboð beggja séu í raun áþekk þó að tónninn sé ólíkur:

„Það var mýkri tónn í ræðu Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, á öryggisráðstefnunni í München en í ræðu J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna þar fyrir ári síðan. Skilaboðin eru samt að mínu mati svipuð. Aukin útgjöld NATO ríkja Evrópu til hermála sem þýðir að skera þarf niður útgjöld til velferðarmála í Evrópu. Það vakti athygli mína að í svokallaðri National Defense Strategy sem Pentagon, hermálaráðuneyti Bandaríknanna, gaf út í Bandaríkjunum í janúar 2026, eru bandalagsríki Bandaríkjanna gagnrýnd fyrir fjárfestingu í velferðarmálum í stað þess að verja meiru til hermála.“

Hilmar vekur athygli á því að Kaja Kallas, utanríkis- og öryggismálastjóri ESB, hafi bent á það í umræðum á ráðstefnunni að ESB verji meira fé til þróunaraðstoðar en Bandaríkin. „Reyndar er það svo að nýlega var þróunarsamvinnustofnun Bandaríkjanna (USAID) lögð niður. Aukin útgjöld til hermála mun þýða minna fé til að aðstoða fátækustu ríki heimsins í þróunarmálum. Þetta getur leitt til vaxandi óstöðugleika í heiminum.“

Bætt samskipti Bandaríkjanna og Rússlands og veik staða leiðtoga Evrópu

„Flestir leiðtogar Evrópu hafa verið þeirrar skoðunar að ekkert þýði að tala við Vladimir Pútin, forseta Rússlands. Donald Trump virðist annarrar skoðunar enda bauð hann Pútin til Alaska í ágúst í fyrra með mikilli viðhöfn. Trump er svo í stöðugu talsambandi við Pútin í síma. Trump bauð bæði Vladimir Putin og Aleksandr Lukashenko, forseta Hvíta Rússlands, í svokallað friðarráð (e. Board of Peace) sem mörg ESB og NATO ríki ætla ekki að taka þátt í. Lukashenko greip þetta boð fengins hendi og Pútin bauð milljarð Bandaríkjadala af sjóðum Rússlands sem hafa verði frystir í Bandaríkjunum.

Staða leiðtoga stærstu ríkja Evrópu sýnist mér ekki sterk þessa dagana. Forsetakosningar verða í Frakklandi á næsta ári, forsætisráðherra Bretlands stendur höllum fæti heima fyrir, og staða kanslara Þýskalands er ekki sterk. Enginn þessara leiðtoga nýtur vinsælda heima fyrir. Þessi ríki, og flest NATO ríki, munu ekki hafa ráð á að auka útgjöld til hermála í 5 prósent af vergri landsframleiðslu án þess að skera niður á öðrum sviðum sem mun valda pólitískum óstöðugleika, hugsanlega upplausn í sumum ríkjum Evrópu.

Engin lausn er í sjónmáli varðandi Úkraínustríðið. Stærstu málin, þ.e. landamæri Úkraínu og svo öryggistrygging, eru óleyst mál. Trump heldur áfram að bæta samskiptin við Rússland enda þjónar það öryggishagsmunum Bandaríkjanna til lengri tíma litið. Evrópa, þar á meðal Ísland, kaupir vopn af Bandaríkjunum handa Úkraínu, Trump er hættur að borga. Trump hefur tryggt sér aðgang að auðlindum Úkraínu sem endurgreiðslu fyrir aðstoð veitta á forsetatíð Joe Biden. Hagsmunir Bandaríkjanna eru vel tryggðir.

Síðasta aðstoð ESB til Úkraínu, 90 milljarðar evra, var tekin að láni. ESB átti ekki pening. Úkraína mun tæpast nokkurn tíma greiða þetta til baka. Þetta mun að mínu mati svo lenda á skattborgurum ESB ríkja. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, talar um að Úkraína fái fulla aðild að ESB árið 2027. Þetta er að mínu mati álíka fjarstæða og lumman um NATO aðild fyrir 18 árum. Alger veruleikafirring í gangi nú sem fyrr, því miður.“

Óvissa á Norðurslóðum

Svo aftur sé vikið að vörnum Íslands þá telur Hilmar það vera forgangsatriði að efla Landhelgisgæsluna:

„Eins og kunnugt er fer óvissa í öryggismálum á Norðurslóðum vaxandi og því ætti að vera forgangsmál að styrkja stöðu Íslands á því svæði. Öflugri Landhelgisgæsla myndi bæði gagnast Íslandi og NATO í heild. Stjórnvöld halda áfram að sýna metnaðarleysi í uppbyggingu Landhelgisgæslunnar. Þó lýsa þau öðru hverju áhyggjum t.d. vegna sæstrengja sem halda uppi öllum fjarskiptum Íslands við umheiminn. Rússnesk skip, bæði fiskiskip og rannsóknarskip, hafa reglulega sést í nálægð við íslenska efnahagslögsögu og nálægt mikilvægum sæstrengjum, oft rétt utan lögsögumarka. Hefði Landhelgisgæslan getu til að færa slík skip til hafnar ef á þarf að halda? Er ekki Þór eina varðskipið með fallbyssu? Efnahagslögsaga Íslands nær yfir um 758.000 ferkílómetra af Norður-Atlantshafi.“

Hann bendir á að gengi Ísland í ESB yrðu Íslendingar tæpast undanþegnir kröfum um að taka þátt í væntanlegum sameiginlegum her bandalagsins:

„Á næsta ári verður svo kosið um hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum við ESB. Emmanuel Macron forseti Frakklands hefur talað fyrir sameiginlegum her ESB. Andrius Kubilius, varnarmálastjóri ESB, hefur líka sagt að sambandið ætti að koma á fót 100.000 hermönnum í fastaher. Varla yrði Ísland undanþegið að taka þátt í þessu á svipaðan hátt sem ESB ríki þó það hafi verið gert var gagnvart NATO árið 1949? Hafa íslensk stjórnvöld íhugað þetta? Hvernig yrði brugðist við slíkri kröfu?“

Er heimurinn á réttri leið?

Í lok samtalsins teiknaði Hilmar upp stöðu heimsmálanna í örfáum dráttum. Hann telur að Evrópa hafi verið í vörn á öryggisráðstefnunni í München og nýtt kalt stríð séð hafið milli Bandaríkjanna og Kína.

„Samskipti Evrópu og Rússlands eru afleit og sér ekki fyrir endann á því ástandi. Framundan er vopnakapphlaup. Fyrir Evrópu þýðir þetta minnkandi útgjöld til velferðarmála. Fyrir þróunarlönd minni aðstoð til uppbyggingar. Fyrir heiminn þýðir þetta sóun á framleiðsluþáttum til aukinnar vopnaframleiðslu. Minni áhersla verður lögð á umhverfismál og þar með loftslagsmál. Hergagnaiðnaðurinn mun blómstra. Við þessar aðstæður koma upp í hugann orð Dwight Eisenhower, fyrrum hershöfðingja og forseta Bandaríkjanna, sem varaði við vexti hernaðariðnaðarins á sínum tíma með eftirfarandi orðum. „In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.“

Bandalag Evrópu og Bandaríkjanna mun sennilega tóra áfram í einhverri mynd, en staða NATO hefur veikst. Staða ESB er veik. Traustið milli Bandaríkjanna og Evrópu hefur minnkað. En Bandaríkin munu ráða för. Leiðtogar Evrópu elta og vonast eftir að verða ekki skammaðir of mikið á næstu ráðstefnu, eða NATO fundi. Þeir bíða með öndina í hálsinum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hefur efasemdir um vopnakaup Íslendinga til Úkraínu og spyr hvort Ísland verði krafið um að koma upp eigin her
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Elías segir að borgarlína sé óþörf og muni gera umferðina verri
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Svana Helen fékk spennandi starf og dregur framboð sitt til baka
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Allt á suðupunkti vegna lista yfir fræga fólkið í Epstein-skjölunum – Bondi sökuð um slá ryki í augu fólks
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Fréttir
Í gær
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Í gær
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“

Mest lesið

Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Kallar eftir formlegri rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri – „Þegar mannslíf tapast er rannsókn ekki valkostur heldur skylda“
Mágkona Justin Bieber ákærð – Henti túrtappa í barþjón og sparkaði í punginn á öryggisverði
Fær gæsahúð við að hugsa til baka – „Ólýsanleg tilfinning“
Varð fyrir stunguárás á heimili sínu
Fyrrum leikmaður Liverpool handtekinn við komuna til Englands
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla

Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu

HP sigrar á alþjóðlegri tæknimessu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum

Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“

Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Stúlkan er fundin

Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi

Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Tekist á um óvenjulegan samning um eignaskipti – Vildi skuldbinda manninn til að barna sig þrátt fyrir sambúðarslitin

Tekist á um óvenjulegan samning um eignaskipti – Vildi skuldbinda manninn til að barna sig þrátt fyrir sambúðarslitin
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þórir vill leiðrétta ranghugmyndir um einkabílinn – Ríkið í bullandi plús
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ísland þurfi að ráðast í aðgerðir til að mæta ógninni frá Rússum á gráa svæðinu milli stríðs og friðar

Ísland þurfi að ráðast í aðgerðir til að mæta ógninni frá Rússum á gráa svæðinu milli stríðs og friðar
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Flestir telja að þessi umtalaða kynlífsstelling sé verulega ofmetin – „Ég er ekki aðdáandi“