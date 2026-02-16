Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni og stórfelld brot í nánu sambandi gegn barnabarni sínu fyrir að hafa föstudaginn 22. desember árið 2023, á heimili sínu í Reykjavík, dregið buxnaskálmar barnabarnsins upp að mjöðmum og nuddað ber læri stúlkunnar og nára og farið með hönd undir nærbuxur hennar og snert og nuddað kynfæri hennar, en með þessu er talið að afinn hafi ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar.
Fyrir hönd stúlkunnar er farið fram á 3,5 milljónir í miskabætur. Ákæra var gefin út þann 22. janúar og málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.