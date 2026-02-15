fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hlý orð verslunareigenda á Laugarvegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 13:30

Frá Laugavegi. Mynd: Valli.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Minningarorð um Sturla Sigurgeirsson, einn af góðkunningjum miðbæjarins, sem verslunarparið Jóhann Ludwig Torfason og Ragnhildur Jóhannsdóttir, eigendur Hjarta Reykjavíkur á Laugarvegi, hafa vakið talsverða athygli og greinilega snert streng i hjörtum margra.
Sturla lést þann 12. janúar síðastliðinn eftir erfiða ævi sem litaðist af glímu við Bakkus og heimilisleysi. Greinilegt er þó á orðum Jóhanns og Ragnhildar og viðbrögðum ýmissa miðbæjarbúa að fjölmargir minnast hans með hlýju,

Daglegur gestur árum saman

„Hann Sturla Sigurgeirsson var ekkert að læðast með veggjum eða afsaka sína tilveru gagnvart nokkurri manneskju. Vissulega varð hann undir í einhverju lífsgæðahlaupi okkar vitleysinganna, ef hann tók einhvern tímann þátt í slíku, enda þótt hann væri lengst framan af ævinni líklegur til afreka, gæddur góðum gáfum, hæfileikum og fjármálaviti. Það er ekki margt sem við Ragga vitum um þennan vin okkar sem kvaddi á meðan við skruppum í frí. Við vissum auðvitað að í töluverðan tíma hafði hann kvalist sáran undan einhverjum verkjum ofan í allar þær aðrar þrautir sem heimurinn setur útigangsfólki. Og skyndilega var hann horfinn eftir að hafa komið við í búðinni nánast daglega árum saman. Erindið vissulega oftast það sama; vantaði eitthvað smáræði, en spurði líka út í Tæger eins og hann kallaði köttinn og stundum færði hann okkur eitthvað sem honum þótti sniðugt,“ skrifar Jóhann.

Sýndi stundum að hjarta hans var úr gulli

Stöku sinnum hafi hann leitað skjóls í búðinni um stund þegar að kalt ar úti og það hafi sér í lagi átt sér stað undir það síðasta þegar heilsan hans fór hrakandi.
„Svo þurfti hann að slá á þráðinn til bankans og maður minn að hlusta á þau símtöl þar sem hann skammaðist yfir glópsku bankamanna í að gæta fjármuna hans. Og stundum þurfti hann bara að gráta pínkupons. Hann var skapmikill hann Stulli og gætti lítið orða sinna. En hann gat líka verið merkilega glaður í heimsenda lífs síns og sýndi stundum að hjarta hans var úr gulli. Hann átti það til að pára niður hugmyndir sínar og hugsanir í litlar bækur og merkilegt nokk hafa tvær og kannski fleiri varðveist í gegnum volkið og hafa nú ratað í hendur aðstandenda. Innan um dularfullan kveðskap er þar kannski minnst á foreldra hans sem voru honum einstaklega hugleiknir en eitt hans persónueinkenna var mikil væntumþykju- og ástarþrá.“
Segja þau að það hafi verið öllum ljóst, sem kynntust Sturlu, að mikið var í hann spunnið.
„Fimm mánuðir voru á milli okkar í aldri og hollt að ímynda sér vistaskipti okkar tveggja og kannski hefði hann verið miklu betri ég og að sama skapi ég verri sem hann. Örlög okkar velta á hnífsegg og hans voru að glíma við tvíhöfða demón. Í það minnsta. Heldur er nú tómlegra um að lítast í miðbænum (og gott ef ekki hljóðlátara) en huggun að Sturla hefur nú verið leystur undan þrautum sínum. Við Ragga fylgdum honum síðasta spottann í dag til að loka þessum sérstaka og merkilega kunningsskap. Sturlu verður lengi minnst hér í Hjarta Reykjavíkur.“

„Stundum spurði maður sig hvernig hann þraukaði“

Minningarorðin hafa fengið mikil viðbrögð og fjölmargir miðborgarbúar brugðist við þeim. Einn þeirra er fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason sem rakst iðulega á Sturlu á rölti sínu um miðbæinn. „Æ er hann dáinn elsku karlinn. Hann var oft í slæmu ástandi í bænum og stundum spurði maður sig hvernig hann þraukaði. Blessuð sé minning hans. Þetta eru falleg minningarorð,“ skrifar Egill. Undir þau orð tekur kollegi Egils, Gunnar Smári Egilsson:

„Mikið er þetta fallegur, djúpur og hlýr texti, takk fyrir mig.“

Hér má lesa minningarorðin í heild sinni:

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Hlý orð verslunareigenda á Laugarvegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Fréttir
Í gær
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Fréttir
Í gær
Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Fréttir
Í gær
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Í gær
Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Í gær
Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi
Fréttir
Í gær
Óðinn Svan kveður RÚV – „Næsti kafli verður opnaður fljótlega“

Mest lesið

Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“
Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“

Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi

Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“

Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna

Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tekist á um óvenjulegan samning um eignaskipti – Vildi skuldbinda manninn til að barna sig þrátt fyrir sambúðarslitin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þórir vill leiðrétta ranghugmyndir um einkabílinn – Ríkið í bullandi plús
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ísland þurfi að ráðast í aðgerðir til að mæta ógninni frá Rússum á gráa svæðinu milli stríðs og friðar

Ísland þurfi að ráðast í aðgerðir til að mæta ógninni frá Rússum á gráa svæðinu milli stríðs og friðar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Flestir telja að þessi umtalaða kynlífsstelling sé verulega ofmetin – „Ég er ekki aðdáandi“

Flestir telja að þessi umtalaða kynlífsstelling sé verulega ofmetin – „Ég er ekki aðdáandi“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ritdeilur Láru og Elíasar halda áfram – „Hér leynist úlfur í sauðagæru“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þau hlutu Blóðdropann og Íslensku bókmenntaverðlaunin
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Þessar alvarlegu yfirlýsingar landlæknis voru hunsaðar. Síðan hefur staðan ekki batnað, heldur versnað.

„Þessar alvarlegu yfirlýsingar landlæknis voru hunsaðar. Síðan hefur staðan ekki batnað, heldur versnað.
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Hæstiréttur staðfestir 18 ára fangelsisdóm yfir móðurinni í Nýbýlavegsmálinu – Einn dómari skilaði sératkvæði

Hæstiréttur staðfestir 18 ára fangelsisdóm yfir móðurinni í Nýbýlavegsmálinu – Einn dómari skilaði sératkvæði
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Leggja til að Samhjálp fari eitthvert annað
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Tiltekt þarf ekki að vera kvöl og pína