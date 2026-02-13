Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi

Héraðssaksóknari hefur ákært sextuguan mann sem skráður er til heimilis í Kópavogi fyrir brot í nánu sambandi gegn sambýliskonu sinni. Ekki hefur tekist að birta manninum ákæru í málinu og er hún því birt í Lögbirtingablaðinu.
Ákært er vegna atviks frá mánudeginum 26. febrúar árið 2024. Er ákærði þá sakaður um að hafa á alvarlegan hátt ógnað heilsu og velferð sambýliskonunnar með því að hrinda henni svo að hún féll aftur fyrir sig á nærliggjandi gluggakistu og gólf, með þeim afleiðingum að hún hlaut brot og liðskaða á ristarbeinum, brot á sköflungsbeini og mar á bakvegg brjóstkassa.
Ákærði ber erlent nafn en er með íslenska kennitölu. Brotaþoli ber íslenskt nafn.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 24. mars næstkomandi. Í fyrirkalli segir:
„Ákærði er kvaddur til að koma fyrir dóm, hlýða á ákæru, halda uppi vörnum og sæta dómi. Sæki ákærði ekki þing, við þingfestingu máls eða á síðari stigum þess, má hann búast við því að fjarvist hans verði metin til jafns við það að hann viðurkenni að hafa framið brot það sem hann er ákærður fyrir og dómur verði lagður á málið að honum fjarstöddum.“