fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 12:29

Stefán Jakobsson við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hinn þekkti söngvari og tónlistarmaður, Stefán Jakobsson, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás vegna atviks sem átti sér stað 6. október árið 2023.

Atvikið varð í leigubíl í Kópavogi en Stefán er sakaður um að hafa gefið brotaþola olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut þrjú andlitsbrot og sár á vör.

Samkvæmt heimildum DV hefur brotaþoli borið verulegan skaða af atvikinu en hann krefst tæplega 5 milljóna króna í miska- og skaðabætur.

Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness á ellefta tímanum í morgun. Stefán mætti við þingfestinguna ásamt verjanda sínum, Ómari R. Valdimarssyni hæstaréttarlögmanni. Einnig var viðstaddur réttargæslumaður brotaþola, Sævar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður.

Við þingfestingu málsins. Frá vinstri: Stebbi Jak, Ómar R. Valdimarsson verjandi hans og Sævar Þór Jónsson, réttargæslumaður brotaþola. Mynd: DV/KSJ

Stefán neitaði sök við þingfestingu málsins og hafnaði bótakröfu. Hann veitti DV stutt viðtal eftir þingfestinguna:

„Fyrir rúmum tveimur árum var ég staddur í leigubíl ásamt minni eiginkonu og öðru pari. Ég þekkti þá konu en manninn þekkti ég ekki neitt,“ sagði hann.

Segir hann að brotaþolinn hafi ráðist á sig en ekki öfugt: „Áður en við stigum inn í leigubílinn var maðurinn byrjaður, fyrirvaralaust, að ráðast á mig með orðum. Það hélt áfram þó að allir í bílnum væru að reyna að róa hann niður. Hann æsti sig bara meira  og endaði svo á því að ráðast á mig. Hvernig hann meiddist í þeim átökum get ég ekki sagt til um og ber ekki ábyrgð á því.“

Hann hafnar sakargiftum afdráttarlaust: „Ég er því saklaus af þessari ákæru og hafna henni með öllu.“

Hann segir málið hafa legið þungt á sér, aðallega fyrir hvað lengi rannsókn þess hefur dregist en um tvö og hálft ár eru liðin frá atvikinu:

„Þetta mál hefur tekið þungan toll af mér og mínum og rannsókn þess hefur tekið allt of langan tíma. Það er ekki gott að hafa svona hangandi yfir sér misserum saman og við það bætist að ég og mín fjölskylda höfum þurfa að þola áreitni af hendi meints brotaþola. En þá sögu mun ég segja betur þegar þessu máli er lokið. Ég hef trú á því að ég verði sýknaður fyrir dómi því ég gerði ekkert af mér.“

Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 20. mars næstkomandi.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Máttu ekki hætta við að samþykkja flugeldageymslu í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Mannslát á Kársnesi: Gæsluvarðhald yfir hinum grunaða framlengt til 25. febrúar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Spyr hvað stjórnmálamenn hafa að fela – „Orðið tískufyrirbæri í stjórnmálum að velja sér fjölmiðla til að ræða við eins og veitingastað“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Margir uggandi yfir gervigreindarmyndum sem tröllríða samfélagsmiðlum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Fær á baukinn fyrir að kvarta undan verðlagi á Íslandi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Brá sér í mátunarklefa á Tenerife og varð milljón ríkari
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar

Mest lesið

Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi

Nýlegt

Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Sævar Karl selur einstaka eign
Spyr hvað stjórnmálamenn hafa að fela – „Orðið tískufyrirbæri í stjórnmálum að velja sér fjölmiðla til að ræða við eins og veitingastað“
Það erfiðasta sem Slot hefur upplifað á ferlinum
Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Lewandowski með tilboð á borðinu
Fjölskyldufaðir lést án þess að ná að kveðja – „Því miður komu þær degi of seint“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag

Nauðgari sýndi enga miskunn á nýársdag
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Maður á áttræðisaldri geymdi mikið magn af kókaíni á hótelherbergi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Gera grín að oddvitunum og vistaskiptum þeirra – „Jæja hvaða Sjálfstæðisflokk ætlið þið að kjósa í borginni?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum

Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“

Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Ný vefsíða Ísland Duty Free í loftið
Fréttir
Í gær

Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 

Iceland Foods opnar „verslun innan verslunar“ í Nettó í Mjódd 
Fréttir
Í gær
Gripinn í tvígang við akstur án réttinda og þarf nú að afplána 32 mánuði í fangelsi – Telur dóminn of þungan
Fréttir
Í gær
Héldu minningarstund fyrir Kjartan sem féll í stríði í Úkraínu – „Okkur í úkraínska samfélaginu þykir þetta afar sárt“
Fréttir
Í gær

Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð

Ellefu handteknir hér á landi í stórri aðgerð
Fréttir
Í gær

Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“

Jón varpar fram hugmynd um þorp í borginni – „Gæti það ekki orðið svolítið skemmtileg viðbót“
Fréttir
Í gær
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Fréttir
Í gær
Segir útspil Miðflokksins smá fyndið – „Random bissnesskall á jeppa sem rúllar inn af golfvellinum“
Fréttir
Í gær

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði

Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Fréttir
Í gær
Öllum ungmennum á Suðurnesjum boðið á skyndihjálparnámskeið
Fréttir
Í gær
Snjallsímar OPPO komnir á íslenskan markað
Fréttir
Í gær
Ásta Lóa fór ekki út úr húsi í nokkrar vikur eftir afsögnina – Þakkar gífurlegan stuðning almennings
Fréttir
Í gær

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna

Neitað um bætur eftir að hafa misst aðra geirvörtuna
Fréttir
Í gær

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“

Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Fréttir
Í gær
Margrét segir af sér sem rektor Háskólans á Bifröst
Fréttir
Í gær

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Fréttir
Í gær
Dómsmálið gegn Elíasi: Segist hafa orðið fyrir einelti og ofsóknum í 38 ár
Fréttir
Í gær
Í gæsluvarðhaldi til 13. febrúar vegna hnífstungu
Fréttir
Í gær

Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“

Barnungur brotaþoli bar vitni í máli Elíasar – „Ég var hræddur, sérstaklega á nóttunni“
Fréttir
Í gær

Kuratech og Creditinfo í samstarf

Kuratech og Creditinfo í samstarf
Fréttir
Í gær
Lausn fundin vegna miðasölusvikanna – „Allt er gott sem endar vel“
Fréttir
Í gær
Misheppnaða ófrjósemisaðgerðin: Tryggingafélagið neitar að borga strax þrátt fyrir úrskurð og vísar á ríkið