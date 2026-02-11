Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Hinn þekkti söngvari og tónlistarmaður, Stefán Jakobsson, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás vegna atviks sem átti sér stað 6. október árið 2023.
Atvikið varð í leigubíl í Kópavogi en Stefán er sakaður um að hafa gefið brotaþola olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut þrjú andlitsbrot og sár á vör.
Samkvæmt heimildum DV hefur brotaþoli borið verulegan skaða af atvikinu en hann krefst tæplega 5 milljóna króna í miska- og skaðabætur.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness á ellefta tímanum í morgun. Stefán mætti við þingfestinguna ásamt verjanda sínum, Ómari R. Valdimarssyni hæstaréttarlögmanni. Einnig var viðstaddur réttargæslumaður brotaþola, Sævar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður.
Stefán neitaði sök við þingfestingu málsins og hafnaði bótakröfu. Hann veitti DV stutt viðtal eftir þingfestinguna:
„Fyrir rúmum tveimur árum var ég staddur í leigubíl ásamt minni eiginkonu og öðru pari. Ég þekkti þá konu en manninn þekkti ég ekki neitt,“ sagði hann.
Segir hann að brotaþolinn hafi ráðist á sig en ekki öfugt: „Áður en við stigum inn í leigubílinn var maðurinn byrjaður, fyrirvaralaust, að ráðast á mig með orðum. Það hélt áfram þó að allir í bílnum væru að reyna að róa hann niður. Hann æsti sig bara meira og endaði svo á því að ráðast á mig. Hvernig hann meiddist í þeim átökum get ég ekki sagt til um og ber ekki ábyrgð á því.“
Hann hafnar sakargiftum afdráttarlaust: „Ég er því saklaus af þessari ákæru og hafna henni með öllu.“
Hann segir málið hafa legið þungt á sér, aðallega fyrir hvað lengi rannsókn þess hefur dregist en um tvö og hálft ár eru liðin frá atvikinu:
„Þetta mál hefur tekið þungan toll af mér og mínum og rannsókn þess hefur tekið allt of langan tíma. Það er ekki gott að hafa svona hangandi yfir sér misserum saman og við það bætist að ég og mín fjölskylda höfum þurfa að þola áreitni af hendi meints brotaþola. En þá sögu mun ég segja betur þegar þessu máli er lokið. Ég hef trú á því að ég verði sýknaður fyrir dómi því ég gerði ekkert af mér.“
Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 20. mars næstkomandi.