fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann

Ritstjórn DV
Laugardaginn 7. febrúar 2026 17:30

Hannes Valle Þorsteinsson. Mynd: Facebook

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Grunur er um að Hannes Valle, fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, hafi framið fleiri kynferðisbrot gegn börnum en hann var ákærður fyrir.

Sjá einnig: Hannes ákærður fyrir tvö brot gegn einu barni

Hannes var ákærður fyrir að hafa brotið tvisvar gegn sama stúlkubarninu með því að hafa haft önnur kynferðismök en samræði gegn henni. Hins vegar rannsakaði lögreglan 16 aðrar ábendingar um möguleg brot hans á leikskólanum. Lögregla felldi niður rannsókn á 14 málum en þrjú fóru frá lögreglu til héraðssaksóknara. Héraðssaksóknari ákvað að ákæra aðeins í einu máli.

Samkvæmt frétt RÚV kærðu foreldrar fjögurra barna á Múlaborg til ríkissaksóknara niðurfellingu málanna. Hefur ríkissaksóknari sent tvö aftur til lögreglu til frekari rannsóknar.

RÚV ræddi við foreldra eins barnsins sem átt í hlut og gagnrýna þau rannsókn lögreglu, t.d. að lögregla hafi ekki rætt við föðurinn við rannsókn málsins.  „Það er mikilvægt þegar barnið er svona ungt að báðir foreldrar fái að segja,“ segir móðir barnsins við RÚV.

Þau lýsa neikvæðum viðbrögðum barnsins síns við Hannesi sem vekja þeim grunsemdir. „Alltaf þegar hann sá myndir af þessum manni þá brást hann illa við,“ segir faðir barnsins.

Segja þau erfitt að hugsa til þess að barnið þeirra hafi stundum verið eitt í umsjá Hannesar. „Það eru ófá skipti sem að maður sá þá koma tvo úr bleyjuskiptum eftir útiveru og þá var enginn annar inni í húsinu. Og það er vond tilfinning,“ segir móðirin.

Þau segja jafnframt að Hannes hafi forðast augnsamband við þau og það hafi verið ein af ástæðunum fyrir því að þau grunuðu hann strax þegar fréttir báruast af því að starfsmaður leikskólans hefði verið handtekinn vegna gruns um kynferðisbrot. „Ástæðan er sú að við höfum alltaf verið opin og talað við alla sem viðkoma barninu okkar. Það var aldrei hægt að mynda augn-kontakt eða eiga nokkur orð við þennan tiltekna starfsmann.“

Foreldrarnir tóku eftir breytingum á barninu sem þau óttast að gætu tengst því að brotið hafi verið á því. „Ég hafði tekið eftir miklum breytingum varðandi hegðun, skap, líðan, alls konar breytingar tengt bleyjuskiptum til dæmis,“ segir móðirin.

Hannes er í gæsluvarðhaldi þar til dómur verður kveðinn upp yfir honum. Óvíst er hvenær aðalmeðferð í máli hans verður og endurtekin rannsókn lögreglu á málum sem voru tilkynnt en áður felld niður flækir stöðuna.

 

 

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
FréttirPressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Fréttir
Í gær
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Fréttir
Í gær
Trump ekki sáttur við að Clinton hjónin verði neydd til að ræða um sambandið við Epstein – „Það truflar mig“

Mest lesið

Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“

Nýlegt

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag
Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Furðaði sig á vini sínum í beinni – „Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig“
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Vonast til að halda góðu gengi áfram svo Frank komist loksins í klippingu
Fréttir
Í gær
Trump fordæmdur fyrir að birta rasískt gervigreindarmyndband – Obama-hjónin birtust í líki apa
Fréttir
Í gær

Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”

Lýsa áhyggjum sínum af breytingum á Suðurlandsbraut – „Ég sé bara hreint klúður í uppsiglingu”
Fréttir
Í gær
17 ára piltur lést í slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Í gær
Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær
Fréttir
Í gær

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“

Biggi lögga miður sín eftir atvik í gær: „Þeirri persónu sem hóf þessa lygasögu tókst næstum ætlunarverk sitt“
Fréttir
Í gær

Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“

Formaður félags fósturforeldra lætur Kristrúnu heyra það – „Það erum við sem erum vonsvikin“
Fréttir
Í gær
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Fréttir
Í gær

Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“

Dæmdur fyrir að áreita fjölda 11-13 ára stúlkna á Snapchat- „Hvernig ertu svona falleg ekki eldri en þetta?“
Fréttir
Í gær
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Fréttir
Í gær
Háttsettur rússneskur hershöfðingi særður eftir skotárás í Moskvu
Fréttir
Í gær

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi

Lögreglan óskar eftir vitnum að slysinu í gærkvöldi
Fréttir
Í gær

Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“

Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“
Fréttir
Í gær
Alvarlegt umferðarslys á Miklubraut í gærkvöldi
Fréttir
Í gær
Frjálshyggju-Friðjón og Sósíalista-Smári sammála um innflytjendamál – Stefán Einar hristir hausinn
Fréttir
Í gær

Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur

Landsréttur ógilti dóminn í auðkýfingsmálinu – Héraðsdómur þarf að dæma konurnar aftur
Fréttir
Í gær
Pétur Gautur afar ósáttur við stuðningsheimili á Njálsgötu – „Hræðilegt tilraunaverkefni sem engan endi tekur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Friðgeir sakfelldur fyrir hatursorðræðu – Líkti Samtökunum 78 við barnaníðinga á veiðum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eiríkur ómyrkur í máli og skorar á stjórn Bifrastar að axla ábyrgð – „Mál að linni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða

Landsréttur hafnar kröfu um varðhald yfir starfsmönnum Hraunbúða
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hnakkrifist í Kópavogi – Óttast að gögn leki í fjölmiðla og skaði hagsmuni bæjarbúa

Hnakkrifist í Kópavogi – Óttast að gögn leki í fjölmiðla og skaði hagsmuni bæjarbúa
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þingmaður slegin vegna Bakkakotsmálsins: „Það er og hefur verið eitthvað verulega rotið í samfélaginu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð

Íslenskur karlmaður missti annað eistað eftir að hafa farið í ófrjósemisaðgerð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tveir nákomnir ættingjar Gunnars létust vegna slysa á bráðadeild – „Verður að tryggja að dreginn verði af þeim lærdómur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tekinn með hnífa í sundi og Hagkaup
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“

Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“

Þráinn: „Þegar upp er staðið var útkoman fyrir marga hreint helvíti og óbætanlegur skaði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gísli sagði upp starfi sem hann elskaði til að geta hjálpað Lucy Letby – „Ég færði fórn í góðri trú og sagði upp“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Margrét Marteins komin í nýtt starf