Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann

Grunur er um að Hannes Valle, fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, hafi framið fleiri kynferðisbrot gegn börnum en hann var ákærður fyrir.
Hannes var ákærður fyrir að hafa brotið tvisvar gegn sama stúlkubarninu með því að hafa haft önnur kynferðismök en samræði gegn henni. Hins vegar rannsakaði lögreglan 16 aðrar ábendingar um möguleg brot hans á leikskólanum. Lögregla felldi niður rannsókn á 14 málum en þrjú fóru frá lögreglu til héraðssaksóknara. Héraðssaksóknari ákvað að ákæra aðeins í einu máli.
Samkvæmt frétt RÚV kærðu foreldrar fjögurra barna á Múlaborg til ríkissaksóknara niðurfellingu málanna. Hefur ríkissaksóknari sent tvö aftur til lögreglu til frekari rannsóknar.
RÚV ræddi við foreldra eins barnsins sem átt í hlut og gagnrýna þau rannsókn lögreglu, t.d. að lögregla hafi ekki rætt við föðurinn við rannsókn málsins. „Það er mikilvægt þegar barnið er svona ungt að báðir foreldrar fái að segja,“ segir móðir barnsins við RÚV.
Þau lýsa neikvæðum viðbrögðum barnsins síns við Hannesi sem vekja þeim grunsemdir. „Alltaf þegar hann sá myndir af þessum manni þá brást hann illa við,“ segir faðir barnsins.
Segja þau erfitt að hugsa til þess að barnið þeirra hafi stundum verið eitt í umsjá Hannesar. „Það eru ófá skipti sem að maður sá þá koma tvo úr bleyjuskiptum eftir útiveru og þá var enginn annar inni í húsinu. Og það er vond tilfinning,“ segir móðirin.
Þau segja jafnframt að Hannes hafi forðast augnsamband við þau og það hafi verið ein af ástæðunum fyrir því að þau grunuðu hann strax þegar fréttir báruast af því að starfsmaður leikskólans hefði verið handtekinn vegna gruns um kynferðisbrot. „Ástæðan er sú að við höfum alltaf verið opin og talað við alla sem viðkoma barninu okkar. Það var aldrei hægt að mynda augn-kontakt eða eiga nokkur orð við þennan tiltekna starfsmann.“
Foreldrarnir tóku eftir breytingum á barninu sem þau óttast að gætu tengst því að brotið hafi verið á því. „Ég hafði tekið eftir miklum breytingum varðandi hegðun, skap, líðan, alls konar breytingar tengt bleyjuskiptum til dæmis,“ segir móðirin.
Hannes er í gæsluvarðhaldi þar til dómur verður kveðinn upp yfir honum. Óvíst er hvenær aðalmeðferð í máli hans verður og endurtekin rannsókn lögreglu á málum sem voru tilkynnt en áður felld niður flækir stöðuna.