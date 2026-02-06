Hanna útskýrir hátt verðlag í Fríhöfninni: „Við getum ekki alltaf verið ódýrust“

Hanna segir þetta í samtali við Morgunblaðið í dag en tilefnið er verðkönnun sem birtist á síðum blaðsins á mánudag. Þar kom fram að algengar sælgætistegundir séu í mörgum tilfellum dýrari í fríhöfninni en í dæmigerðum verslunum hér á landi.
Í könnuninni sem Morgunblaðið birti – og takmarkaðist við átta tegundir sælgætis – mátti til dæmis sjá að 100 gramma poki af rauðum Ópal kostar 490 krónur í Fríhöfninni en 379 krónur í Bónus, 50 gramma Þristur kostar 190 krónur í Fríhöfninni en 154 krónur í Bónus og 100 gramma súkkulaðistykki frá Freyju kostar 590 krónur í Fríhöfninni en 489 krónur í Bónus.
Til að gæta sanngirni kom einnig fram að í sumum tilfellum er verð á sælgæti lægra í Fríhöfninni, en hafa ber í huga að vörur þar bera engan virðisaukaskatt. Alls voru 5 vörur af 8 ódýrari í Bónus.
Hanna segir við Morgunblaðið í dag að virðisaukaskattur á sælgæti sé 11% og vægi hans því ekki mjög mikið.
„Rekstur í flugstöðinni er líka ólíkur öðrum verslunarrekstri og við getum ekki alltaf verið ódýrust,“ segir hún við Morgunblaðið í dag. Þá nefnir hún að opið sé allan sólarhringinn og margir starfsmenn á vakt hverju sinni. Þá bendir hún á að leigan og reksturinn sé dýr.
