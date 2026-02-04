Vara við gervigreind sem þykist vera Sigríður Björk

Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er varað við svikasímtölum þar sem notast er við gervigreind sem kynnir sig sem Sigríði Björk Guðjóndóttur fyrrverandi ríkislögreglustjóra.
Einnig hefur verið varað áður við svikapóstum sem sendir hafa verið undir nafni Sigríðar Bjarkar en svikahrapparnir virðast ekki hafa frétt af starfslokum hennar sem ríkislögreglustjóri.
Í nýju tilkynningunni segir að lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafi borist tilkynningar um svikasímtöl þar sem notast sé við gervigreind. Hringt sé úr leyninúmeri og rödd sem búin sé til af gervigreind kynni sig sem Sigríði Björk. Gervigreindin segist vera að hringja vegna alvarlegs afbrots og spurt sé hvort viðkomandi hafi þegar greitt sekt vegna málsins.
Lögregla ítrekar að hér sé um svikasímtöl að ræða. Þau séu hvorki frá Sigríði Björk né lögreglunni. Lögreglan innheimti ekki sektir í gegnum síma.
Það sé góð regla að gefa aldrei upp kortanúmer í gegnum síma og heimila ekki rafræna auðkenningu nema maður sé sjálfur að verki.
Segir að lokum að ef fólk telji sig hafa orðið fyrir svikum vegna þessara símtala og telji sig hafa tapað fjármunum sé því bent á að hafa strax samband við sinn viðskiptabanka og fá þar ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu.