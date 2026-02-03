Krefjast lögreglurannsóknar á fyrrum ráðherra sem sendi ríkisleyndarmál á Epstein

Bresk lögregluyfirvöld skoða nú hvort að tilefni sé til að hefja sakamálarannsókn á hendur breska lávarðinum Peter Mendelson, fyrrum viðskiptaráðherra Bretlands. Tilefnið eru upplýsingar sem birtust í nýjasta skammti Epstein-skjalanna svokölluðu, sem bandarísk yfirvöld gerðu opinber í síðustu viku, en í gögnunum kemur fram að Mendelson sendi viðkvæmar upplýsingar til níðingsins alræmda árið 2009 þegar hann sat sem ráðherra í ríkisstjórn Gordon Brown.
Mendelson tók við embætti sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum í desember 2024 en var leystur frá þeim störfum eftir að náin vinskapur hans og Epstein kom betur upp á yfirborðið í september í fyrra. Nýjustu gögnin hafa hins vegar orðið til þess að Mendelson sagði sig úr Verkamannaflokkinum breska um helgina en þar hefur hann verið innsti koppur í búri áratugum saman og lengi vel einn helsti hugmyndafræðingur flokksins.
Þá hefur Keith Starmer, forsætisráðherra Bretlands, lýst því yfir að Mendelson eigi að víkja úr lávarðardeild breska þingsins, sem hann hefur verið í leyfi frá undanfarna mánuði, sem og að svipta eigi hann áðurnefndum titli. Starmer hefur ekki vald til þess sem forsætisráðherra heldur þyrfti málið að fara í gegnum breska þingið.
Í nýjustu skjölunum kemur meðal annars fram að Mandelson hafi ráðlagt Epstein árið 2009 að bankastjóri JP Morgan ætti að beita þáverandi fjármálaráðherra vægum þrýstingi til ná fram breytingum á fyrirhuguðum skatti á bónusgreiðslur til bankastarfsmanna.
Þá virðist Mendelson einnig hafa gefið Epstein upplýsingar um 500 milljarða evru aðgerðapakka Evrópusambandsins til stuðnings evrunni árið 2010 sem og ýmsar aðrar viðkvæmar upplýsingar. Telja margir pólitískir andstæðingar sem og samherjar lávarðarins í Verkamannaflokknum að upplýsingagjöfin gæti varðað við lög.
Í gögnunum má einnig finna upplýsingar um að Epstein hafi millifært talsverðar fjárhæðir á Mendelson á árunum 2003 og 2004 sem og greiðslu til eiginmanns lárvarðarins, Reinaldo Avila da Silva, árið 2010. Þá má einnig finna mynd í skjölunum af Mendelson á nærbrókinni ræða við ónefnda konu. Breskir fjölmiðlar hafa staðfest að myndin var tekin í lúxusíbúð Epstein í París.