Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur

Í kjölfarið kom upp grunur um matarborinn sjúkdóm í mötuneytinu og í samræmi við verklag var haft samband við Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) sem tók út eldhúsið.
Í frétt á vef Fjarðabyggðar kemur fram að niðurstöður sýnatöku hafi varpað grun að grænmetisbollum sem boðið hafði verið upp á. Bollurnar sem um ræðir eru frá Víking sjávarfangi og út frá niðurstöðum sýnatökunnar er dregin sú ályktun að Bacillus cereus toxin (Cereulide toxin) hafi myndast við framleiðslu á vörunni hjá framleiðanda.
Um er að ræða hitaþolið eitur sem þolir hitun upp í 121°C og eyðist það því ekki við hitun upp í 72°C. Uppruni matarsýkingarinnar er því hjá framleiðanda vörunnar en ekki í eldhúsi skólans, að því er segir í fréttinni á vef Fjarðabyggðar.
Varan, indverskar grænmetisbollur og grænmetisbuff, var innkölluð þann 28. janúar síðastliðinn samkvæmt tilkynningu MAST.
Í frétt á vef Fjarðabyggðar kemur fram að í mötuneytinu borði daglega um 140 nemendur og 30 starfsmenn. Ekki liggja fyrir upplýsingar um að börn hafi þurft að leita til HSA vegna veikinda.