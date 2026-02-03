fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fimmtán fóru veikir heim eftir að hafa borðað grænmetisbollur

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 12:30

Mynd/Fjarðabyggð

Tólf leikskólanemendur og þrír grunnskólanemendur hið minnsta fóru veikir heim eftir að hafa borðað í mötuneyti Skólamiðstöðvarinnar á Fáskrúðsfirði þann 20. janúar síðastliðinn.

Í kjölfarið kom upp grunur um matarborinn sjúkdóm í mötuneytinu og í samræmi við verklag var haft samband við Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) sem tók út eldhúsið.

Í frétt á vef Fjarðabyggðar kemur fram að niðurstöður sýnatöku hafi varpað grun að grænmetisbollum sem boðið hafði verið upp á. Bollurnar sem um ræðir eru frá Víking sjávarfangi og út frá niðurstöðum sýnatökunnar er dregin sú ályktun að Bacillus cereus toxin (Cereulide toxin) hafi myndast við framleiðslu á vörunni hjá framleiðanda.

Um er að ræða hitaþolið eitur sem þolir hitun upp í 121°C og eyðist það því ekki við hitun upp í 72°C. Uppruni matarsýkingarinnar er því hjá framleiðanda vörunnar en ekki í eldhúsi skólans, að því er segir í fréttinni á vef Fjarðabyggðar.

Varan, indverskar grænmetisbollur og grænmetisbuff, var innkölluð þann 28. janúar síðastliðinn samkvæmt tilkynningu MAST.

Í frétt á vef Fjarðabyggðar kemur fram að í mötuneytinu borði daglega um 140 nemendur og 30 starfsmenn. Ekki liggja fyrir upplýsingar um að börn hafi þurft að leita til HSA vegna veikinda.

