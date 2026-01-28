Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar

Nefnd um eftirlit lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast frekar og gerir engar athugasemdir vegna kvörtunar yfir vinnubrögðum lögreglunnar á Suðurlandi í tengslum við aflífun tveggja hunda í Mýrdalshreppi sem síðar var úrskurðuð ólögmæt.
DV greindi frá málinu á síðasta ári. Hundarnir voru sakaðir um að bíta lamb til ólífis og sveitarstjóri Mýrdalshrepps tók þá ákvörðun að hundarnir skyldu aflífaðir og hélt því fram að þeir hefðu í nokkurn tíma verið til vandræða í sveitarfélaginu. Lögregla lét eiganda hundanna vita hvað stæði til. Eigandinn mótmælti harðlega og sárbað um að einhver önnur lausn yrði fundin en málið fékk mjög á hann. Kærði hann í kjölfarið ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að niðurstöðu að málsmeðferðin hefði verið haldin verulegum annmörkum. Ekki hefði legið fyrir fullnægjandi sönnun þess að hundarnir hefðu bitið lambið til dauða. Þá hefði aflífunin ekki samræmst stjórnsýslulögum. Þar hefði ekki verið gætt að rannsóknarreglu, meðalhófsreglu eða andmælarétti eigandans, auk þess sem leiðbeiningum til hans hefði verið ábótavant.
Að mati nefndarinnar hefði verið unnt að fresta aflífun og rannsaka málið nánar áður en endanleg ákvörðun var tekin. Því var ákvörðun sveitarstjórans felld úr gildi, þrátt fyrir að þegar væri búið að aflífa hundana.
Sveitarstjórinn fór offari þegar hann lét lóga tveimur hundum
Gagnrýndi eigandinn aðkomu lögreglunnar á Suðurlandi að málinu og sagði hana hafa aðstoðað sveitarstjórann við að brjóta lög.
Í kvörtun hans til nefndar um eftirlit með lögreglu kom meðal annars fram að lögreglumenn hafi staðið vörð um að hundarnir væru aflífaðir, án allra sannana og í boðvaldi sveitarstjóra sem síðar hafi reynst vera byggt á ólöglegri stjórnvaldsákvörðun samkvæmt áðurnefndum úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Sagði eigandinn einnig lögreglu hafi hindrað hann í að nýta andmælarétt sinn í kjölfar ákvörðunar um aflífun og að skýrslugerð lögreglu vegna málsins hafi verið ónákvæm og enginn rannsókn á vettvangi hafi farið fram.
Nefndin fékk öll gögn málsins frá lögreglunni á Suðurlandi og segir í sinni ákvörðun að eftir yfirferð nefndarinnar á gögnum málsins telji hún ljóst að sú ákvörðun sem tekin var um aflífun hundanna hafi ekki verið á valdsviði lögreglu. Nefndin telur sömuleiðis að ekkert bendi til þess að skýrslugerð lögreglunnar á Suðurlandi hafi verið ábótavant eða að viðhafðar hafi verið mögulega refsiverðar eða ámælisverðar starfsaðferðir starfsmanna lögreglu við meðferð málsins.
Er það því ákvörðun nefndarinnar að ekki sé ástæða til þess að aðhafast frekar vegna kvörtunarinnar.