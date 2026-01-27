fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Lýsa yfir áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó – „Standi frammi fyrir verulegri óvissu“

Jakob Snævar Ólafsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 14:30

Mynd: Strætó.

Formaður Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu gagnrýnir harðlega áform um að nýtt félag taki yfir allar almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu af Strætó bs. og bjóði síðan aksturinn út. Félagið lýsir yfir miklum áhyggjum af framtíð starfsfólks Strætó og telur ljóst að líklegt sé að því muni standa það eitt til boða að flytjast yfir í störf hjá einkaaðilum og þá á verri kjörum. Þá segir formaðurinn að um einkavæðingu almenningssamgangna sé að ræða sem muni hafa í för með sér óvissu um hvaða aðili beri hina endanlegu ábyrgð á því að þjónustan sé í lagi og að ekki sé brotið á réttindum starfsfólks.

Stofnað hefur verið opinbert hlutafélag sem ber nafnið Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins. Ríkið á 1/3 hluta í félaginu en sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 2/3. Félagið mun sjá um skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og með tímanum taka alfarið við af Strætó bs.

Í nýlegu samtali RÚV við Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóra Strætó kom fram að skipulag og utanumhald leiðakerfis og samskipti við viðskiptavini muni síðar á þessu ári flytjast til nýja félagsins en aksturshlutinn verði áfram hjá Strætó næstu þrjú árin en verktakar annast hluta af akstrinum og miðað við orð Jóhannesar mun það það verða óbreytt þar til nýja félagið tekur við.

Jóhannes segir að þegar nýja félagið taki síðan við akstrinum verði hann boðinn út. Hann segir markmiðið að efla almenningssamgöngur og hann hefur mikla trú á að breytingarnar muni verða til þess að það markmið nái fram að ganga.

Framtíðin

Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu, sem væntanlega margt ef ekki flest starfsfólk Strætó er meðlimir í, lýsir hins vegar yfir miklum áhyggjum af þessum breytingum ekki síst þegar kemur að framtíð starfsfólksins.

Í tilkynningu á vef félagsins segir að á fundi félagsins með starfsfólki Strætó sem fram fór síðastliðinn sunnudag hafi komið skýrt fram að fyrirhuguð uppstokkun á rekstri Strætó bs. sé pólitísk ákvörðun sem muni hafa víðtækar afleiðingar fyrir starfsfólkið, þjónustugæði og samfélagið í heild og er þar vitnað í Kára Sigurðsson formann Sameykis. Sagði Kári enn fremur að áformin feli í sér áframhaldandi einkavæðingu opinberra verkefna og séu markviss aðför að opinberum störfum.

Kári Sigurðsson. Mynd: Sameyki.is.

Fram kemur að Kári hafi lagt áherslu á að einkavæðing almenningssamgangna færi ábyrgð frá sveitarfélögunum yfir til einkaaðila án þess að tryggt sé hver beri ábyrgð þegar þjónusta bregst, hvernig réttindi starfsmanna verði vernduð eða hvort gæði þjónustunnar verði viðunandi. Slík stefna byggi á hugmyndafræði markaðsvæðingar þar sem hagnaður sé settur ofar öryggi, stöðugleika og réttindum starfsfólks.

Segir Kári að félagið muni beita sér fyrir því að við breytingarnar verði enginn hópur starfsmanna Strætó neyddur til að fara í ný störf á verri kjörum með skert réttindi. Félagið muni beita sér af fullum þunga til að hafa áhrif á útboðslýsingar og þjónustusamninga og knýja fram skýra pólitíska ábyrgð eigenda Strætó bs en það eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Segir Kári að samstaða starfsfólksins sé lykilatriði. Sameyki muni halda áfram samtalinu og boða til frekari funda því þessi barátta snúistst um framtíð opinberrar þjónustu og réttindi þeirra sem haldi henni gangandi.

Segir að lokum í tilkynningunni:

„Á fundinum kom fram að starfsfólk standi frammi fyrir verulegri óvissu um framtíð sína. Hluti starfsmanna kann að flytjast yfir í nýtt rekstrarform, en aðrir gætu færst til einkaaðila í kjölfar útboða, þar sem hætta er á lakari kjörum, lakari réttindum og sundrungu. Þá kom fram á fundinum að Sameyki telur óásættanlegt að starfsfólk sé látið greiða verðið fyrir pólitískar ákvarðanir sem teknar eru án nægilegs samtals og skýrra trygginga.“

Hvað verður?

Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf. er um þessar mundir að komast á legg. Samþykktir félagsins liggja fyrir, það er komið með húsnæði, stjórn hefur verið skipuð og fyrir nokkrum dögum var tilkynnt að Davíð Þorláksson hefði verið ráðinn framkvæmdastjóri félagsins en hann var áður framkvæmdastjóri Betri samgangna en í því starfi leiddi hann uppbyggingu Borgarlínu.

DV freistaði þess að leita viðbragða Davíðs við tilkynningu Sameykis og spyrja hann nokkurra spurninga um þau atriði sem félagið lýsir yfir áhyggjum af en ekki náðist samband við hann við vinnslu fréttarinnar. Var ætlunin meðal annars að spyrja Davíð um framtíð starfsfólks Strætó bs. og hvort félagið sem hann mun stýra frá degi til dags muni sjá til þess að þegar útboð á akstrinum fer fram verði starfsfólki í akstursdeild tryggð óbreytt kjör í störfum hjá þeim aðilum sem taki við akstrinum. Einnig var ætlunin að spyrja hvort það verði skýrt þegar félagið tekur alfarið við almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu hvaða aðili beri hina endanlegu ábyrgð á þjónustunni og að réttindi starfsfólks verði tryggð og þannig verði brugðist við áðurnefndum áhyggjum.

