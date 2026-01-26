fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

Verkalýðsfélag með stórtæk áform í miðbæ Hafnarfjarðar – Kaupa tvö hús, eina lóð og leysa úr erfiðum hnút

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 26. janúar 2026 16:00

Miðbær Hafnarfjarðar. Strandgata 1 er stóra hvíta húsið fyrir miðri mynd en vinstra megin við það sjást Austurgata 4 og lóðin að Austurgötu 6.

Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur samþykkt kauptilboð verkalýðsfélagsins Hlífar í tvö hús og eina lóð sem staðsettar eru í miðbæ bæjarins. Greiðir félagið 450 milljónir króna fyrir eignirnar. Í greinargerð með tilboðinu er lýst áformum um fjölbreytta starfsemi í eignunum en hluti þeirra verður gerður að íbúðum sem félagið ætlar sér síðan að selja en á lóðinni stendur til að byggja hús með íbúðum og þjónustustarfsemi. Hluti af tilboðinu er einnig lausn á húsnæðismálum Félags eldri borgara í bænum en Hlíf hafði sagt leigusamningi við félagið upp og stóð um tíma í nokkru stappi við meirihluta bæjarstjórnar um það.

Um er að ræða fasteignirnar að Strandgötu 1, sem nú hýsir bókasafn bæjarins, og Austurgötu 4 sem er sambyggt við fyrrnefnda húsið. Þar að auki kaupir Hlíf lóðina við hlið síðarnefnda hússins, að Austurgötu 6.

Tilboðið í eignirnar þrjár hljóðar upp á 450 milljónir króna sem greiddar verða í þrennu lagi. Sá fyrirvari er á tilboðinu að eftir eigi að leita eftir samþykki fyrir því frá stjórn Hlífar. Fasteignamat á Strandgötu 1 er samkvæmt fasteignaskrá 454.800.000 krónur en í tilboðinu stendur hins vegar að það sé 445.850.000 krónur.

Þrjár en ekki ein

Hlíf hafði áður lagt fram tilboð en þá bara í Strandgötu 1 en meirihluti bæjarstjórnar, sem skipaður er Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum, hafnaði því og lagði áherslu á að selja eignirnar allar þrjár saman. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar höfðu gagnrýnt höfnun meirihlutans en á síðasta fundi bæjarráðs, þar sem tilboðið var samþykkt, lögðu þeir fram bókun þar sem minnt var á að þeir hefðu ítrekað lagt til að gengið yrði til samninga við Verkalýðsfélagið Hlíf á grundvelli tilboða þess. Nú hafi það orðið niðurstaða málsins og það sé ánægjuefni. Enda tryggi þetta líf og uppbyggingu á reitnum.

Meirihlutinn svaraði bókun Samfylkingarinnar með því að vísa til þess að þegar tilboð hafi borist í desember síðastliðnum í eignirnar á Strandgötureitnum hafi fulltrúar Samfylkingarinnar lagt til að gengið yrði til samninga þrátt fyrir að tilboðið næði aðeins til hluta þeirra og verðið væri ekki hagstætt fyrir bæinn. Meirihlutinn hafi ekki talið rétt að samþykkja það tilboð og ákveðið að halda söluferlinu áfram. Í framhaldinu hafi Hlíf lagt fram nýtt tilboð sem sé bæði hærra og taki til allra eignanna. Meirihlutinn telji að sú niðurstaða staðfesti að ákvörðun um að hafna fyrra tilboðinu og halda ferlinu áfram hafi verið í samræmi við hagsmuni Hafnarfjarðarbæjar og markmið um vandaða og ábyrga meðferð eigna bæjarins.

Með tilboðinu fylgir greinargerð um fyrirætlanir Hlífar varðandi eignirnar en bæjarráð fól Valdimar Víðissyni bæjarstjóra að ræða við félagið um nánari útfærslu á  efni greinargerðarinnar. Í greinargerðinni kemur fram að í tengslum við viðskiptin yrði leigusamningur Félags eldri borgara í Hafnafirði á húsnæði Hlífar að Flatahrauni 3 framlengdur til 15 ára en bærinn hefur borgað leiguna. Hafa húsnæðismál Félags eldri borgara verið í töluverðum hnút síðan Hlíf sagði upp samningnum en til stóð að félagið flytti höfuðstöðvar sínar þangað en þær fara í staðinn á Strandgötu 1.

Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót

Þung orð féllu hjá meirihlutanum í garð Hlífar vegna uppsagnarinnar og svaraði félagið fullum hálsi.

Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“

Bæjaryfirvöld höfðu unnið með Félagi eldri borgara að lausn á húsnæðismálum félagsins og um tíma var skoðað að félagið fengi Strandgötu 1. Síðan taldi bærinn að uppsögn Hlífar á leigusamningnum hefði ekki verið með nægum fyrirvara og því ætti samningurinn endurnýjast sjálfkrafa en nú virðist lausn vera fundin og Félag eldri borgara þarf því ekki að fara neitt eftir allt saman.

Ýmis konar

Í greinargerðinni kemur fram að Hlíf hafi hug á að nýta eignirnar fyrir ýmis konar starfsemi. Í fyrsta lagi fyrir skrifstofur félagsins en húsnæði við Reykjavíkurveg sem hýsir þær í dag verður þá væntanlega selt. Félagið segist einnig hafa hug á að koma upp fræðslusetri með til að mynda íslenskukennslu fyrir félagsmenn af erlendum uppruna, samfélags- og menningarsetri auk skjala- og sögusafns. Einnig segist félagið hafa hug á því að koma upp sýningarrými fyrir listsýningar t.d. í samvinnu við Listasafn ASÍ og að þar verði einnig rými fyrir listsýningar hafnfirskra listamanna og sýningar á munum úr sögu hafnfirskrar alþýðuhreyfingar.

Hlíf segist jafnframt stefna á að þriðju hæð Strandgötu 1 verði breytt í tvær íbúðir og á Austurgötu verði samtals 4 íbúðir með þjónustustarfsemi, til að mynda verslun, á jarðhæð.

Félagið virðist þó ekki ætla að gerast stórtækur leigusali því í greinargerðinni segir að íbúðirnar yrðu seldar annað hvort allar saman, eða í smærri einingum. Til greina kæmi að selja þær byggingaverktaka, sem hygðist byggja á lóðinni að Austurgötu 6. Hvort rýmin á jarðhæðum húsa við Austurgötu 4 og 6 yrðu seld, eða yrðu áfram í eigu
félagsins og leigð út, sé óráðið á þessu stigi.

Þegar kemur að fyrirhugaðri fræðslustarfsemi á Strandgötu segir í greinargerðinni að félagið hafi áhuga á að stórauka framboð á fræðslu almennra félagsmanna. Það sé ljóst, að mikil þörf sé á ýmiss konar fræðslu um vinnumarkaðinn, ekki síst fyrir erlenda félagsmenn. Sér félagið fyrir sér að geta boðið upp á íslensku fyrir útlendinga, margháttuð námskeið sem miði að aðlögun erlendra félagsmanna að íslensku samfélagi og fræðslu um íslenskt samfélag og stofnanir þess. Sumt af þessari fræðslu sé boðið upp á í dag, en hana þurfi í flestum tilvikum að sækja upp á Ártúnshöfða. Félagið hafi bæði bolmagn og vilja til að stórauka slíka alþýðufræðslu í bænum, enda sé það
beinlínis skilgreint í lögum sem hluti af tilgangi félagsins, til viðbótar við að sameina launafólk.

Segist félagið telja að það myndi auðga miðbæ Hafnarfjarðar ef það flytti þangað.

 

 

