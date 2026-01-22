Fjúkandi vond út í Vinnumálastofnun – „Óásættanleg og hreinlega móðgandi“

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir yfir verulegri óánægju með framgöngu Vinnumálastofnunar við uppsögn á samningi við sveitarfélagið um þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd. Segir bæjarstjórn framkomu stofnunarinnar beinlínis óásættanlega og móðgandi. Krefst bæjarstjórn endurgreiðslu frá Vinnumálastofnun á kostnaði vegna þjónustunnar.
Málið var rætt á fundi bæjarstjórnar fyrr í vikunni í kjölfar umræðu í síðustu viku á fundi velferðarráðs bæjarins. Var í sameiginlegri bókun allra fulltrúa í velferðarráði lýst yfir miklum vonbrigðum með synjun Vinnumálastofnunar á endurgreiðslukröfu bæjarins vegna uppgjörs í tengslum við uppsögn þjónustusamningsins um þjónustu við alþjóðlega vernd. Að mati ráðsins er synjunin ekki í samræmi við þá ábyrgð og þær skuldbindingar sem leiddu af uppsögn samningsins, né þann kostnað sem sveitarfélagið varð fyrir vegna leigu, viðgerða, flutningskostnaðar og launauppgjörs. Segir að lokum í bókuninni að ráðið telji brýnt að málið verði tekið til endurskoðunar og óskað hafi verið eftir sundurliðuðu svari við kröfu Reykjanesbæjar.
Á fundi bæjarstjórnar lögðu allir 11 bæjarfulltrúar fram sameiginlega bókun vegna málsins og var hún enn harðorðari en bókun velferðarráðs. Í bókun bæjarstjórnar segir að Reykjanesbær hafi í 21 ár sinnt þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd, lengi vel aðeins eitt af þremur sveitarfélögum á Íslandi. Nýlega hafi Vinnumálastofnun slitið samningum við bæinn með þriggja mánaða fyrirvara og ætli hér eftir að sjá um alfarið málaflokk umsækjenda sjálf.