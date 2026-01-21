fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 21:00

Starfsmenn Reykjavíkurborgar voru á leið úr hádegisverði á stöð N1 við Ártúnshöfða þegar slys átti sér stað á bílastæðinu við stöðina. Mynd: Skjáskot-Já.is.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur fallist á kröfu starfsmanns Reykjavíkurborgar um að hann eigi að fá bætur frá tryggingafélaginu Verði úr ábyrgðartryggingu bifreiðar sem borgin var með á leigu. Hlaut starfsmaðurinn meðal annars tognun á baki í kjölfar slyss sem hann varð fyrir á meðan hann og vinnufélagar hans voru á leið úr hádegisverði.

Slysið átti sér stað í febrúar árið 2024 en starfsmaðurinn var þá á ferð um borgina ásamt þremur vinnufélögum sínum en þeir voru að sinna vetrarþjónustu á götum borgarinnar. Þeir voru á pallbíl, sem var í eigu bílaleigu, sem var með saltkassa á pallinum.

Fóru þeir í hádegisverð á stöð N1 á Ártúnshöfða. Þegar félagarnir voru að leggja af stað að loknum hádegisverðinum átti sá þeirra sem ók bílnum erfitt með að snúa honum vegna stórs vörubíls sem hafði verið lagt á stæðinu sem pallbílnum hafði verið lagt á. Var ökumaðurinn að reyna sitt ýtrasta til að fara ekki utan í vörubílinn en það gekk ekki betur en svo að hann bakkaði á stólpa sem var fyrir aftan pallbílinn.

Ökumaðurinn sagðist ekki hafa séð stólpann vegna saltkassans og áætlaði að hann hefði verið á 1–4 kílómetra hraða þegar bifreiðin lenti á stólpanum. Misvísandi upplýsingar voru í gögnum málsins um hvort skemmdir hefðu orðið á búnaði á pallbílnum en ökumaðurinn bar fyrir dómi að búnaður á saltkassanum hefði beyglast en honum tekist að laga það. Segir í dómnum að skemmdir hafi orðið á stólpanum.

Var ekki að grínast

Starfsmaðurinn sem krafðist bóta var annar tveggja farþega í aftursæti pallbílsins. Eftir að pallbílnum var ekið af stað eftir slysið tjáði hann vinnufélögum sínum að hann þyrfti að komast á slysadeild. Töldu þeir í fyrstu að hann væri að grínast en svo gerðu þeir sér grein fyrir að svo var ekki.

Starfsmaðurinn sagðist hafa strax fundið til einkenna eftir slysið og leitaði á heilsugæsluna í Salahverfi þar sem hann var greindur með verki og tognun í baki eftir læknisskoðun. Þangað leitaði hann svo aftur nokkrum dögum síðar og var vísað í sjúkraþjálfun. Fyrir lá vottorð bæklunarlæknis sem greindi starfsmanninn með tognun á lendhrygg sem fæli í sér versnun á fyrri einkennum en starfsmaðurinn hafði áður lent í umferðarslysi, seint á árinu 2018, og verið metinn til miska og fimm prósent varanlegrar örorku af þeim sökum.

Starfsmaðurinn var frá vinnu í um vikutíma vegna slyssins. Í kjölfarið var samin matsgerð um áverkana en þar kom fram að maðurinn hefði tognað á hálsi og lendhrygg í slysinu sem leitt hefði til þess að einkenni vegna slyssins frá 2018 hefðu versnað og hann orðið fyrir varanlegum miska.

Vörður hafnaði bótaskyldu á þeim grundvelli að um mjög vægan árekstur hefði verið að ræða. Lagði félagið fram útreikninga sem sýna áttu að áreksturinn hafi ekki getað valdið líkamstjóni starfsmannsins vegna þess um hversu lítið högg hafi verið að ræða. Lögmaður starfsmannsins taldi útreikningana ekki marktæka þar sem Vörður hefði aflað þeirra einhliða. Vísaði lögmaðurinn einkum til þess að matsgerðin og vottorð lækna og sjúkraþjálfara sönnuðu það líkamstjón sem starfsmaðurinn hefði orðið fyrir. Stóð Vörður fast á því að ekki hefðu verið færðar sönnur á atvikið hefði orsakað líkamstjón starfsmannsins og það gæti ekki hafa gert það vegna þess hversu lítilvægt það hefði verið.

Misjafnt

Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur er bent á að Vörður hafi ekki nýtt sér rétt sinn til að koma að gerð matsgerðarinnar um líkamstjón starfsmannsins. Með matsgerðinni og öðrum gögnum sé sannað að starfsmaðurinn hafi orðið fyrir líkamstjóni í slysinu. Dómurinn segir að áðurnefndir útreikningar sem Vörður aflaði hafi takmarkað sönnunargildi þar sem þeirra hafi verið aflað einhliða af hálfu félagsins. Fyrir liggi að mat á afleiðingum slyss séu einstaklingsbundnar og taka verði einnig með einnig með í reikninginn hvort viðkomandi hafi verið viðbúinn höggi. Í þessu tilviki hafi virst augljóst að starfsmaðurinn hafi ekki verið viðbúinn högginu enda hafi bílnum verið ekið afturábak. Bæði hann og ökumaðurinn hafi getið þess fyrir dómi að höggið hefði komið á óvart.

Útreikningarnir sem Vörður lagði fram byggi hins vegar á líkindum og þar hafi ekkert tillit verið tekið til líkamlegs ástands starfsmannsins eftir slysið. Starfsmaðurinn hafi leitað sér læknishjálpar strax í kjölfar slyssins og fyrirliggjandi gögn frá læknum og sjúkraþjálfara sem og matsgerðin gefi til kynna að hann hafi hlotið tognunaráverka vegna slyssins.

Var því bótaskylda Varðar viðurkennd en starfsmaðurinn gerði ekki kröfu um tiltekna upphæð þar sem hann kynni að afla sér sönnunar um frekara tjón en komist var að niðurstöðu um í matsgerðinni.

Dóm Héraðsdóms Reykjavíkur er hægt að nálgast hér.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Dregur áætlanir um refsitolla til baka
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Áhyggjur af sjónmengun vegna tuga vindmylla sem til stendur að reisa skammt frá Þórshöfn
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Læknarnir Lára og Valgerður lýsa áhyggjum sínum – „Alls staðar rekst maður á áfengi“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Hættuleg líkamsárás í Grindavík

Mest lesið

Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Íslendingar segja að ræða Carneys í gær verði skráð í sögubækurnar – „Við erum að taka skiltið úr glugganum“
Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs
Myndband af Beckham-fjölskyldunni kemur aftur upp á yfirborðið eftir sprengju Brooklyn – Sjáðu hvernig eiginkona hans hagaði sér

Nýlegt

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni
Chelsea blandar sér í slaginn við Liverpool og United – Er eitt mesta efni Englands
Eliza afhjúpar næstu bók sína
Vill fá svör um framtíð sína – Óttast að HM sé í hættu
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku

Skrautlegt þjófapar – Karlmaðurinn faldi sig í geymsluhólfi sófa í loðpelsi og með rauða ofurhetjutösku
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Róbert segir börnin í Laugardal eiga betra skilið – „Þolinmæðin er á þrotum“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Kristrún Frosta um stöðu Grænlands: „Ég verð ekki sá forsætisráðherra“
Fréttir
Í gær

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi

Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Fréttir
Í gær

Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir

Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir
Fréttir
Í gær
Rannsókn lokið á Edition-morðunum – Vildi ekki að dóttirin yrði ein eftirlifandi
Fréttir
Í gær

Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“

Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“
Fréttir
Í gær
Brösug byrjun Nice air – Hætta við fyrstu ferðina milli Akureyrar og Kaupmannahafnar
Fréttir
Í gær
Fær engar bætur eftir aðgerð sem hún segir hafa valdið 10 ára kvölum
Fréttir
Í gær

Borgarstjórn biður börn sem voru vistuð á Vöggustofu Thorvaldsenfélagsins afsökunar

Borgarstjórn biður börn sem voru vistuð á Vöggustofu Thorvaldsenfélagsins afsökunar
Fréttir
Í gær

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“

Ragnar Þór urðar yfir Ingu Sæland og líkir henni við Donald Trump – „Hverjum dettur í hug að tala svona?“
Fréttir
Í gær
Škoda Auto þriðja söluhæsta bílamerki Evrópu
Fréttir
Í gær
Karlmaður sakaður um svívirðileg kynferðisbrot gegn sex ára barni og eiginkonu sinni – Dreifði myndum af ofbeldinu
Fréttir
Í gær

Kvarta sáran yfir hálkunni og skorti á hálkuvörnum – „Af hverju er þetta svona flókið? Landið heitir Ísland“

Kvarta sáran yfir hálkunni og skorti á hálkuvörnum – „Af hverju er þetta svona flókið? Landið heitir Ísland“
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir nauðgun í bíl
Fréttir
Í gær
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
Fréttir
Í gær
Helgi Áss segir bless við Sjálfstæðisflokkinn: „Frá og með deginum í dag er ég liðsmaður Miðflokksins“
Fréttir
Í gær

„Þessi mál standa mér afar nærri. Þau hafa haft bein og óbein áhrif á líf mitt“

„Þessi mál standa mér afar nærri. Þau hafa haft bein og óbein áhrif á líf mitt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sendur til Íslands gagngert til þess að selja fíkniefni – Sagði „einhvern mann“ í miðbænum hafa gefið sér bíl

Sendur til Íslands gagngert til þess að selja fíkniefni – Sagði „einhvern mann“ í miðbænum hafa gefið sér bíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fær endurgreitt frá ríkinu í kjölfar stefnu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik

Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kona ákærð fyrir hættulega líkamsárás inni á Exit
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hlaut mölbrot á úlnlið í hrottalegri árás fyrir utan Apótekið

Hlaut mölbrot á úlnlið í hrottalegri árás fyrir utan Apótekið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Tók tilhlaup áður en hann sparkaði í höfuð barnsmóður sinnar – Kýldi svo aðra konu niður nokkrum mánuðum síðar

Tók tilhlaup áður en hann sparkaði í höfuð barnsmóður sinnar – Kýldi svo aðra konu niður nokkrum mánuðum síðar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Frétti það fyrst í morgun að hann hefði unnið 67 milljónir