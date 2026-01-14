Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg

Alls hafa 21 einstaklingur lagt fram sameiginlega stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Meðal kærendanna eru Dagbjört Hákonardóttir þingmaður Samfylkingarinnar, fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður, og eiginmaður hennar. Snýst kæran um málsmeðferð Reykjavíkurborgar vegna uppbyggingar á 60 íbúða fjölbýlishúsi á lóð við Háteigsveg 35. Vilja kærendur meina að breyting sem gerð hafi verið á deiliskipulagi, vegna uppbyggingarinnar, hafi ekki farið eftir lögformlegu ferli og að nýbyggingin muni auka skuggavarp á önnur hús í hverfinu, skerða útsýni og þar að auki falli hún ekki að byggðamynstrinu á svæðinu.
Kæran var kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar sem fram fór fyrr í dag.
Hópur kærenda samanstendur af fólki sem búa í húsum næst staðnum þar sem byggingin á að standa en það er rétt austan við Stýrimannaskólann.
Kærendur segjast ósammála þeim sjónarmiðum borgarinnar að ekki hafi verið þörf á því að setja breytingu á deiliskipulagi vegna uppbyggingarinnar á reitnum í lögformlegt ferli þar sem breytingarnar hafi verið óverulegar og ekki varðað hagsmuni annarra en lóðarhafans, sem sótti um breytinguna, og borgarinnar.
Segir í kærunni hins vegar að þetta sé aðeins heimilt samkvæmt skipulagslögum ef hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varði landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn og það eigi alls ekki við í þessu tilfelli.
Er fullyrt í kærunni að skipulagsyfirvöld í Reykjavík hafi í þrígang á meðan þessu ferli hefur staðið orðið uppvís að því að samþykkja ólöglega aðaluppdrætti og það þrátt fyrir að þeim hafi verið með vel ígunduðum og myndrænt rökstuddum hætti bent á gallana og ótal tækifæri hafi gefist til að standa löglega og rétt að framkvæmdinni. Nú hafi breytingar verið þvingaðar inn í deiliskipulag án lögboðins ferlis og því sé hópurinn tilneyddur að leggja fram kæru.
Er því næst í kærunni gerðar ýmsar athugasemdir við breytingarnar á deiliskipulaginu vegna nýbyggingarinnar. Einna helst eru gerðar athugasemdir við að ýmsir skilmálar um hámarkshæðir og útlit á ýmsum stöðum í byggingunni, meðal annars á kvistum, hafi verið rýmkaðir og það séu breytingar sem svo sannarlega hafi veruleg áhrif á skuggavarp, innsýn og götumynd.
Einnig vilja kærendur meina að breytingar á stefnu mænis nýbyggingarinnar hafi ekki verið hluti af samþykktum breytingum á skilmálum deiliskipulagsins en hafi samt sem áður verið auglýstar þannig. Þetta sé breyting á útliti og formi mannvirkis sem hafi veruleg áhrif á skuggavarp, innsýn, og götumynd.
Segir að lokum í kærunni að þær breytingar á deiliskipulaginu vegna nýbyggingarinnar og gerðar séu athugasemdir við hafi hver um sig áhrif á skuggavarp, innsýn, götumynd o.fl. Samanlagt megi segja að þær hafi veruleg áhrif á alla þessa þætti. Fullyrðingar um að þær snerti ekki hagsmuni neinna nema lóðahafa og borgarinnar séu ekki studdar neinum rökum. Engar myndir eða teikningar séu lagðar fram sem styðji þær fullyrðingar. Þau kennisnið sem fylgi deiliskipulagsbreytingunum sýni ekki raunverulegar breytingar en þær séu hins vegar vel sýnilegar í kærunni.
Um sé að ræða viðamiklar breytingar sem hafi veruleg áhrif og þess sé krafist að breytingarnar fái afgreiðslu eins og skipulagslög geri ráð fyrir og vísað er til ákvæða skipulagslaga um að telji sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á samþykktu deiliskipulagi skuli þá fara um breytinguna eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða.
Nefndin tók á móti kærunni í byrjun mánaðarins og því liggja andsvör Reykjavíkurborgar ekki fyrir.