fbpx
Fimmtudagur 15.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg

Jakob Snævar Ólafsson
Miðvikudaginn 14. janúar 2026 20:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alls hafa 21 einstaklingur lagt fram sameiginlega stjórnsýslukæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Meðal kærendanna eru Dagbjört Hákonardóttir þingmaður Samfylkingarinnar, fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður, og eiginmaður hennar. Snýst kæran um málsmeðferð Reykjavíkurborgar vegna uppbyggingar á 60 íbúða fjölbýlishúsi á lóð við Háteigsveg 35. Vilja kærendur meina að breyting sem gerð hafi verið á deiliskipulagi, vegna uppbyggingarinnar, hafi ekki farið eftir lögformlegu ferli og að nýbyggingin muni auka skuggavarp á önnur hús í hverfinu, skerða útsýni og þar að auki falli hún ekki að byggðamynstrinu á svæðinu.

Dagbjört Hákonardóttir. Mynd: Alþingi

Kæran var kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar sem fram fór fyrr í dag.

Hópur kærenda samanstendur af fólki sem búa í húsum næst staðnum þar sem byggingin á að standa en það er rétt austan við Stýrimannaskólann.

Kærendur segjast ósammála þeim sjónarmiðum borgarinnar að ekki hafi verið þörf á því að setja breytingu á deiliskipulagi vegna uppbyggingarinnar á reitnum í lögformlegt ferli þar sem breytingarnar hafi verið óverulegar og ekki varðað hagsmuni annarra en lóðarhafans, sem sótti um breytinguna, og borgarinnar.

Segir í kærunni hins vegar að þetta sé aðeins heimilt samkvæmt skipulagslögum ef hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varði landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn og það eigi alls ekki við í þessu tilfelli.

Ólöglegt

Er fullyrt í kærunni að skipulagsyfirvöld í Reykjavík hafi í þrígang á meðan þessu ferli hefur staðið orðið uppvís að því að samþykkja ólöglega aðaluppdrætti og það þrátt fyrir að þeim hafi verið með vel ígunduðum og myndrænt rökstuddum hætti bent á gallana og ótal tækifæri hafi gefist til að standa löglega og rétt að framkvæmdinni. Nú hafi breytingar verið þvingaðar inn í deiliskipulag án lögboðins ferlis og því sé hópurinn tilneyddur að leggja fram kæru.

Er því næst í kærunni gerðar ýmsar athugasemdir við breytingarnar á deiliskipulaginu vegna nýbyggingarinnar. Einna helst eru gerðar athugasemdir við að ýmsir skilmálar um hámarkshæðir og útlit á ýmsum stöðum í byggingunni, meðal annars á kvistum, hafi verið rýmkaðir og það séu breytingar sem svo sannarlega hafi veruleg áhrif á skuggavarp, innsýn og götumynd.

Einnig vilja kærendur meina að breytingar á stefnu mænis nýbyggingarinnar hafi ekki verið hluti af samþykktum breytingum á skilmálum deiliskipulagsins en hafi samt sem áður verið auglýstar þannig. Þetta sé breyting á útliti og formi mannvirkis sem hafi veruleg áhrif á skuggavarp, innsýn, og götumynd.

Nýtt

Segir að lokum í kærunni að þær breytingar á deiliskipulaginu vegna nýbyggingarinnar og gerðar séu athugasemdir við hafi hver um sig áhrif á skuggavarp, innsýn, götumynd o.fl. Samanlagt megi segja að þær hafi veruleg áhrif á alla þessa þætti. Fullyrðingar um að þær snerti ekki hagsmuni neinna nema lóðahafa og borgarinnar séu ekki studdar neinum rökum. Engar myndir eða teikningar séu lagðar fram sem styðji þær fullyrðingar. Þau kennisnið sem fylgi deiliskipulagsbreytingunum sýni ekki raunverulegar breytingar en þær séu hins vegar vel sýnilegar í kærunni.

Um sé að ræða viðamiklar breytingar sem hafi veruleg áhrif og þess sé krafist að breytingarnar fái afgreiðslu eins og skipulagslög geri ráð fyrir og vísað er til ákvæða skipulagslaga um að telji sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á samþykktu deiliskipulagi skuli þá fara um breytinguna eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða.

Nefndin tók á móti kærunni í byrjun mánaðarins og því liggja andsvör Reykjavíkurborgar ekki fyrir.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þingmaður meðal á þriðja tug manna sem lagt hafa fram sameiginlega kæru gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Safnar undirskriftum gegn sendiherraefni Trump á Íslandi – „Við viljum ekki svona mann“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Segir að hætt hafi verið við aftökur í Íran og hernað Bandaríkjanna koma enn til greina
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Danir og Grænlendingar ánægðir með fundinn mikilvæga en Bandaríkin vilja enn komast yfir Grænland – Kauptilboð sagt vera í undirbúningi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
„Er þetta ekki eitthvert mesta fullveldisafsal sem hægt er að hugsa sér?“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Fær vægan dóm fyrir að misþyrma sambýliskonu sinni

Mest lesið

Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum
Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“

Nýlegt

Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Móðir Anítu lýsir skelfilegu atviki: „Hún var búin að skera af sér allt skinn frá mitti og niður“
Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Stjarnan birtir myndir af áverkum í andliti sínu – Varar viðkvæma við myndunum
Telur það galið að taka áhættu með Cole Palmer
Fiskikóngurinn svarar fyrir sig: „Ég er ekki að fara að bjarga heiminum, eins og svo margir sem hafa hraunað yfir mig“
Talið að Alonso hafi tapað klefanum þegar hann trylltist – Sakaði leikmenn um að haga sér eins og leikskólakrakkar
Tveir í gæsluvarðhaldi vegna alvarlegrar líkamsárásar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Fékk óvenjulega heimsókn frá Matvælaeftirlitinu – „Þetta er ekki eitthvað sem maður lendir í á hverjum degi“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“

Skemmtir sér konunglega yfir stóra brandaramálinu og birtir sérvalin ummæli – „Ekki bannað að hafa gaman“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Baltasar Samper er látinn
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Reyðfirðingar kvarta undan Krónunni – „Það er eins og við séum annars flokks“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Hagar gefa út vildarkerfið Takk

Hagar gefa út vildarkerfið Takk
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Lykillinn að gleði í daglegu lífi

Lykillinn að gleði í daglegu lífi
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli

Myndband frá Íslandi vekur gríðarlega athygli
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Textar fundi í rauntíma á mörgum tungumálum
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Besta Skaupið í rúman áratug – 90 prósent landsmanna ánægðir
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum

Allt á suðupunkti í Íran og Trump hótar mjög hörðum aðgerðum
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“

Gerður spurði fólk hvað það hatar og ekki stóð á svörum – „Dónalegasta fólk sem til er“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Heillandi ferðalag um heimskautasvæðið
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Guðmundur Felix á tímamótum: „Það væri ekkert að gerast nema fyrir þetta“
Fréttir
Í gær

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“

Fjölskylda Nönnu lætur Stefán Einar heyra það – „Ennþá meiri skítakarakter og ómerkingur en ég hafði áttað mig á“
Fréttir
Í gær
Reyna að sundra Bandaríkjunum og Kanada
Fréttir
Í gær
Sagðist hafa verið rekinn vegna kynhneigðar en ekki vegna handtöku á vinnustaðnum
Fréttir
Í gær
Flosi rifjar upp sögu af þekktum manni: „Frekur, dónalegur og sífellt öskrandi á stúlkurnar að þjónusta sig“
Fréttir
Í gær

Hörður fellur frá málarekstri sínum gegn Hödd

Hörður fellur frá málarekstri sínum gegn Hödd
Fréttir
Í gær

Nýir eigendur að Ferðasýn

Nýir eigendur að Ferðasýn
Fréttir
Í gær
Saka mann ársins um þekkingarleysi og rangfærslur
Fréttir
Í gær

Mannslátið á Skjólbraut: Gæsluvarðhald framlengt um fjórar vikur

Mannslátið á Skjólbraut: Gæsluvarðhald framlengt um fjórar vikur
Fréttir
Í gær
ICE-fulltrúinn er skyndilega orðinn milljónamæringur
Fréttir
Í gær
Svarar til saka – Stofnaði barni í lífshættu með því að skilja hlaupbangsa eftir á glámbekk
Fréttir
Í gær

Búið að leggja fram frumvarp um innlimun Grænlands í Bandaríkin

Búið að leggja fram frumvarp um innlimun Grænlands í Bandaríkin
Fréttir
Í gær

Nafngreina fyrirtæki sem leggja á vanskilagjöld – Óþarft, ósanngjarnt og á mjög gráu svæði

Nafngreina fyrirtæki sem leggja á vanskilagjöld – Óþarft, ósanngjarnt og á mjög gráu svæði
Fréttir
Í gær
Logi Pedro lýsir yfir eindregnum stuðningi við Pétur og útskýrir af hverju
Fréttir
Í gær
Fara í hart við borgina og vilja milljónir í bætur – „Menn eru búnir að fá nóg“