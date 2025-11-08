Stórleikarinn í dramatískri opinberri deilu við fyrrum ástkonu

Stórleikarinn Jeremy Renner hefur sent kvikmyndagerðakonunni Yi Zhou kröfubréf þar sem hann hótar henni málsókn ef hún dregur ekki tilbaka þær fullyrðingar að leikarinn hafi sent á hana grófar myndir og reynt við hana í hvívetna.
Zhou steig fram fyrr í vikunni og sakaði leikarann um áðurnefnda hluti auk þess að hann hafi hótað því að siga innflytjendalögreglu Donald Trump, ICE, á hana og fá hana flutta úr landi.
Renner, sem er 54 ára gamall, tók höndum saman með Zhou og vann að heimildarmyndinni Chronicles of Disney. Hefur hann gengist við því að þau hafi átt í stuttu ástarsambandi og Zhou hafi tekið því illa þegar hann endaði það samband.
Segir Renner að Zhou hafi í kjölfarið sent sér hundruði erótískra mynda og reynt allt til þess að halda sambandi þeirra áfram. Þegar það hafi ekki gengið hafi hún hótað því að valda honum skráveifu opinberlega nema að hann myndi aðstoða við að auglýsa áðurnefnda heimildarmynd og gangast við sambandi þeirra.
Það hafi Renner ekki gert og í kjölfarið hafi Zhou hafið að dreifa áðurnefndum sögum.