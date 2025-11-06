Sauð upp úr á Þórshöfn – Kona ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás

Rúmlega tvítug kona hefur verið ákærð fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás aðfaranótt sunnudagsins 29. janúar árið 2023.
Ákært er vegna atviks sem átti sér stað fyrir utan Félagsheimilið Þórsver á Þórshöfn, en konan er sökuð um að hafa kastað glerglasi í höfuð karlmanns með þeim afleiðingum að hann hlaut tvo skurði á milli augnanna, annan 2 cm að lengd og hinn 0,5 cm.
Maðurinn sem varð fyrir árásinni krefst skaða- og miskabóta að fjárhæð 1.290.000 kr.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Norðurlands eystra á Akureyri þann 5. nóvember síðastliðinn.