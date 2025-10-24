fbpx
Föstudagur 24.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 24. október 2025 18:00

Egill, Þröstur og Marinó leggja orð í belg.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bilunin hjá Norðuráli hefur vakið upp umræðu um hvort að ríkið þurfi að bregðast við í ljósi hugsanlega uppsagna og tapara gjaldeyristekna. Bent er hins vegar á að nýlega hafi fallið flugfélag og þá hafi engum dottið í hug að ríkið þyrfti að koma til bjargar. Engin þjóðarvá stafi af bilun Norðuráls.

Mismunun í atvinnulífinu

Marinó G. Njálsson, samfélagsrýnir og ráðgjafi, bendir á mismunun í umræðu um atvinnugreinar. Sumir stjórnmálamenn tali nú um að bregast þurfi við biluninni á Grundartanga en engum hafi dottið í hug að ríkið ætti að koma Play til bjargar.

„Bilun varð hjá álverinu á Grundartanga. Sorgleg staða, en svona hlutir gerast. Spáð er stoppi í tveimur skálum af þremur í einhverja mánuði, en vonandi verður þetta stopp styttra,“ segir Marinó í færslu á samfélagsmiðlum sem vakið hefur mikla athygli.

„Háværar raddir eru á Alþingi um að ríkisstjórnin geri eitthvað. Færð eru rök fyrir því, að mikil verðmæti séu að glatast í formi útflutningstekna. Ekki ætla ég að gera lítið úr því að eitthvað tap verður,“ segir Marinó en minnir á tvo nýlega atburði. „Fyrir einhverjum vikum og áður sex og hálfu ári, þá fóru flugfélög í gjaldþrot. Gjaldeyristekjur vegna hvorutveggja þessara flugfélaga voru meiri og annars mun meiri, en þær tekjur sem hér um ræðir vegna áfallsins hjá Norðuráli. Og að ég tali nú ekki um störfin sem glötuðust. Ekki man ég eftir því, að ríkisstjórnir hafi átt að grípa inn í. Tveir fjármálaráðherrar töldu það ekki hlutverk ríkisins að bjarga einkahlutafélögum.“

400 manns hafi misst vinnuna á Suðurnesjum vegna falls Play en ekki var blásið til umræðu á Alþingi um að bjarga þyrfti flugfélaginu.

„Litið var nánast á fall WOW sem það hafi verið af hinu góða. Skúli Mogensen var sagður hafa verið óábyrgur í sínum rekstri og óttalegur kúreki. Gjaldeyristekjurnar sem hurfu með WOW voru mun meiri en Norðurál skapar á einu ári og jafnvel tveimur,“ segir Marinó. „Ég vona að Norðurál nái að vinna úr sínum málum, en get ekki séð að það sé hlutverk stjórnvalda að grípa inn í rekstur alþjóðlegs einkafyrirtækis. Eigendurnir verða að ráða fram úr þeim vanda. Sömu reglur eiga að gilda um rekstur WOW, Play og Norðuráls, þegar kemur að inngripi stjórnvalda.“

Engin þjóðarvá

Annar sem tekur til máls er hagfræðingurinn Þröstur Ólafsson. Hann tekur einnig í sama streng.

„Varla get ég sagt að mér hafi komið viðbrögð talsmanna flokkanna lengst til hægri á óvart, þegar þeir fengu kærkomið tækifæri til að tjá sig um Norðuráls málið. Það matti halda að þjóðarvá stæði fyrir dyrum,“ segir Þröstur. „Nú skyldi ríkisstjórnin koma til og hjálpa vesalins álverinu.“

Svipaður tónn hafi komið frá verkalýðsforingjanum, segir Þröstur og vísar þá til Vilhjálms Birgissonar, formanns Verkalýðsfélags Akraness og SGS.

Sjá einnig:

Lýsir yfir miklum áhyggjum vegna bilunarinnar hjá Norðuráli – Þurfum að búa okkur undir það versta

„Af fréttum að dæma hafði þó engum starfsmanni verið sagt upp. Ekki virtist standa til að loka varanlega þeim hluta starfseminnar sem bilaði. Fenginn yrði nýr varahlutur. Talsmaður Norðuráls sagði tryggingarnar borga tjón fyrirtækisins. Þó var talsmaður iðnaðarsamtakanna dökkur í tón og myrkur í orðum. Vildi fá vaxtalækkun strax,“ segir Þröstur.  „Eins og það myndi hjálpa Norðuráli, sem greinilega er tjónlaus.. Þeir taka ekki innlend lán. Eru eins og flest af stærri fyrirtækjum landsins á erlendum lánamörkuðum.“

Bendir hann á orð Jóns Gunnarssonar, fulltrúa Sjálfstæðisflokks í atvinnuveganefnd, sem hafi haft miklar áhyggjur af gjaldeyrisþurrð þjóðarinnar.

„Af einhverju þurfti hann að hafa áhyggjur. Stóriðja hérlendis skilar afar litlum nettó gjaldeyri til þjóðarbúsins, því hráefnið sem þeir vinna úr, og afborganir eigin lána, jafna gjaldeyristekjurnar nánast út. Það sem á vantar er laun starfsmanna. Við getum alveg andað léttar. Af rafmagnsbilun hjá Norðuáli stafar engin þjóðarvá,“ segir Þröstur.

Endalaust væl

Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason leggur einnig orð í belg. Eftir bilunina á Grundartanga hafi vælukór hagsmunasamtaka farið í gang.

„Umræðan um bilunina á Grundartanga staðfestir það sem maður hefur haft ávæning af en kemur nú berlega í ljós – hversu hagsmunasamtök á Íslandi væla mikið. Þetta á við um þau flest – Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök ferðaþjónustunnar o.s.frv.,“ segir Egill. „Það er voða sjaldan að maður heyrir eitthvað jákvætt eða uppbyggilegt úr þessari átt. Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 6 mínútum
Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Myndir: Mikil stemning á kvennaverkfalli
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Mætti með barn í tíma í Háskólann á Akureyri og missti stóran hluta af lokaeinkunn – „Viðmótið var hreinlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lögmaður segir fólk spá lítið í þetta við upphaf sambúðar: „Getur skipt sköpum að gengið sé rétt frá þessum hlutum“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Guðmundur Andri rifjar upp hjartnæma sögu af mömmu sinni: „Munum það strákar. Þetta er dagur kvennanna sem við elskum“

Mest lesið

„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
„Þetta er í eina skiptið á mínum ferli sem nemandi hefur sagt slíkt við mig“
Eiður Smári við störf í London í gær – Fræg sjónvarpskona líkir honum við ótrúlegan karakter

Nýlegt

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Lífið snerist á hvolf þegar hún hryggbrotnaði – „Mér var sagt að englar hefðu vakað yfir mér og ég trúi því“
Orðið á götunni: Sægreifarnir læsa klónum í Sýn – væla svo út af fjölmiðlastyrknum
Segist í áfalli eftir heimsókn á bráðamóttökuna – „Eins og að ganga í gegnum helvíti“
Viðurkennir að hafa haldið framhjá eiginkonunni – Hún rýfur þögnina
Pablo Punyed spilar sinn síðasta leik fyrir Víking á morgun
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Eiður Smári líkir þessu við að ganga í gegnum skilnað – „Hver sagði hvað og hvernig, hver er ástæðan?“
Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
„Ég bið Íslenska ríkið og góða fólkið á Íslandi afsökunar vegna skammarlegrar hegðunar borgarstjóra okkar“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“

Elín segir að þöggun og hroki hafi mætt sér frá Ölmu Möller og félögum: „Þetta var sárt, niðurlægjandi og í raun sorglegt“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
13% telja að það halli á karla þegar kemur að jafnrétti í íslensku samfélagi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Trump sármóðgaður og slítur öllum viðræðum við Kanada
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“

Lögregla varar fólk við: „Við viljum biðja alla um að vera vel á verði næstu daga“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann

Landsréttur dæmir litháískan stjórnmálamann til skilorðsbundinnar fangelsisvistar – Í slagtogi við þekktan síbrotamann
Fréttir
Í gær
María Sigrún ósátt við ummæli Dags: „Ég sé mig tilneydda til að bera hönd fyrir höfuð mér“
Fréttir
Í gær

Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða

Vínelskur og auralaus þjófur fór ítrekað út að borða
Fréttir
Í gær
Síbrotamaður dæmdur fyrir að stela lyfjum og seðlum úr apóteki
Fréttir
Í gær
Fjaðrafok út af heimsókn Kristins til Norður-Kóreu: „Þetta er nú meiri dellan“
Fréttir
Í gær

Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“

Steingrímur áhyggjufullur og talar um arfavitlausar aðgerðir – „Ef stjórnvöld vilja ekki hlusta á okkur þá er það þeirra val“
Fréttir
Í gær

Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir

Enn einn snúningurinn í húsnæðismálum Félags eldri borgara í Hafnarfirði – Ætla ekki að gefa Flatahraunið eftir
Fréttir
Í gær
Gagnrýnir Kristrúnu fyrir skýrslu sem Katrín pantaði
Fréttir
Í gær
HMS hefur greint hvers vegna nýjar íbúðir seljast illa – „Þær eru dýrar“
Fréttir
Í gær

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“

Eva Sóley: „Þegar einstaklingur fær stimpilinn „glæpamaður“ er erfitt að losna við hann“
Fréttir
Í gær
SVEIT segir vinnubrögð sýslumanns óásættanleg og skaðleg
Fréttir
Í gær
„Fáránleg umræða í veruleika þar sem börn eru einum smelli frá grófu klámi“
Fréttir
Í gær
Halla forseti tekur sér frí á morgun
Fréttir
Í gær

Fá aðeins að sjá tvo tölvupósta um meintar ógnir og áreitni Rússa í garð starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu

Fá aðeins að sjá tvo tölvupósta um meintar ógnir og áreitni Rússa í garð starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu
Fréttir
Í gær

Segja marga tugi ljósastaura í miðborginni óvirka og þarfnast viðgerðar

Segja marga tugi ljósastaura í miðborginni óvirka og þarfnast viðgerðar
Fréttir
Í gær
Safnað fyrir foreldra Axels sem leita réttlætis fyrir son sinn – „Hafið gefur og hafið tekur…Dómskerfið gefur og dómskerfið tekur“
Fréttir
Í gær

Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“

Eva Margrét opnar sig um dónaskapinn og baktalið síðan hún var kjörin í sveitarstjórn – „Ég var ekki vör við að ég ætti marga óvini fyrir vorið 2022“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Móðir 16 ára drengs: „Afríka greip hann meðan Íslandi var slétt sama“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í máli um umsækjendalista
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugferð frá Berlín endaði í íslensku fangelsi – Kona og maður á fimmtugsaldri fá þriggja ára dóm

Flugferð frá Berlín endaði í íslensku fangelsi – Kona og maður á fimmtugsaldri fá þriggja ára dóm
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“

Vilhjálmur segir útlitið í efnahagsmálum þjóðarinnar ískyggilegt – „Eitthvað verður að breytast“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Veitingamaðurinn og gjaldþrotakóngurinn Stefán dæmdur fyrir stórfelld skattsvik – Þarf að greiða 200,7 milljónir í sekt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðrún um áfallið á Grundartanga – „Þarna munu tapast útflutningstekjur upp á tugi milljarða“