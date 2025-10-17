Heimir Karls fengið nóg: „Ég get eiginlega ekki orða bundist“

„Ég get eiginlega ekki orða bundist yfir gunguhætti og framtaksleysi stjórnvalda í þessu máli undanfarna ÁRATUGI!“
Þetta segir fjölmiðlamaðurinn Heimir Karlsson, þáttastjórnandi Bítisins á Bylgjunni, á Facebook-síðu sinni.
Þar deilir hann frétt Vísis þar sem fjallað er um áhyggjur Loga Einarssonar, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra af stöðu mála á fjölmiðlamarkaði.
Sýn sendi frá sér afkomuviðvörun í gær og í morgun var greint frá því að nokkrum starfsmönnum fyrirtækisins hefði verið sagt upp. Vísir spurði Loga út í þetta og hvort hann hefði áhyggjur af stöðunni.
„Já, auðvitað hef ég áhyggjur. Þetta er grafalvarlegt og þetta sýnir í hvaða stöðu mikilvægir fjölmiðlar á Íslandi eru. Þetta mun hvetja okkur til að ganga kannski hraðar til verks en við ætluðum. Við ætluðum að taka okkur tíma í þetta. Við munum birtast með tillögur strax í nóvember varðandi RÚV og fleiri,“ sagði hann eftir ríkisstjórnarfund í morgun.
Í færslu á Facebook-síðu sinni setur Heimir fram sína skoðun og tekur fram að hann vilji alls ekki að RÚV verði lagt niður. Hann tekur fram innan sviga að hann viti að ekki séu allir sammála honum hvað það varðar.
Í færslu sinni segir Heimir, sem er í hópi reynslumestu fjölmiðlamanna landsins:
„Þetta er ekki flókið:
1. Taka RUV af auglýsingamarkaði og draga úr umsvifum RUV
2. Selja Rás 2
3. RUV sinni fyrst og fremst innlendri dagskrárgerð og fréttum á einni sjónvarpsrás og einni útvarpsrás. 6-7 milljarðar í nefskatt ættu að vera miklu meira en nóg og þá skattpeninga okkar ætti ekki að nota i kaup á erlendu afþreyingarefni frá t.d. Hollywood.
4. Setja strax kvaðir á streymisveitur (Netflix osfrv.) Eins og reyndar Logi (ráðherra) ætlar sér.
5. Fella niður alla styrki til einkarekinna fjölmiðla (nema mögulega lítilla landsbyggðar-fjölmiðla)“
Getum við tekið málefnalega umræðu um þetta?“