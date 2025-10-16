fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 16. október 2025 19:00

Höfuðstöðvar Þjóðkirkjunnar eru í Borgartúni 26 í Reykjavík. Mynd/Skjáskot-Já.is

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þungt hljóð er í Þjóðkirjunni vegna fyrirhugaðrar lækkunar á sóknargjöldum. Fram kemur í minnisblaði Biskupsstofu sem sent hefur verið Alþingi að nái þessi lækkun fram að ganga blasi ekki annað við en að Þjóðkirkjan þurfi að segja upp starfsfólki og að viðhald á kirkjum, sem séu margar hverjar friðaðar, verði enn erfiðara en þú þegar sé viðhaldsþörfin mikil.

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til breytinga á ýmsum lögum vegna fjárlaga næsta árs. Samkvæmt frumvarpinu verða sóknargjöld sem ríkið greiðir til Þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga, á hvern skráðan meðlim 16 ára eða eldri, lækkuð úr 1.221 krónu á mánuði í 1.133 krónur á mánuði. Segir í greinargerð frumvarpsins að heildarlækkun sóknargjalda muni nema 187 milljónum króna frá fjárlögum þessa árs.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Þjóðkirkjan mótmælir skerðingu sóknargjalda.

Þjóðkirkjan búin að fá nóg og vill láta hækka sóknargjöldin um 60 prósent – „Þessu þarf að linna“

Í minnisblaði Þjóðkirkjunnar segir meðal annars að sóknargjöldin renni óskipt til einstakra sókna og séu um 75 prósent tekna þeirra en alls séu sóknirnar 255. Um 15 prósent tekna sókna fari í laun og annan rekstur, 506 milljónir króna, 39 prósent í tónlistar- og félagsstarf, 1,3 milljarður, en hæsta hlutfallið 46 prósent, 1,6 milljarður, fari í viðhald kirkjubygginga. Það er ekki tekið fram við hvaða tímabil þessar tölur eiga en líklega eiga þær við um yfirstandandi ár.

Skerðing

Í minnisblaðinu segir að allt frá 2008 hafi upphæð sóknargjalda verið ákveðin tímabundið og skerðing þeirra síðan þá nemi 2,8 milljörðum króna á verðlagi þessa árs. Afleiðingarnar séu meðal annars þær að sóknir haldi að sér höndum og forðist langtíma skuldbindingar meðal annars í ráðningarmálum. Skerðingin bitni mest á tónlistar- og félagsstarfi og viðhaldi. Viðhaldsskuld sé orðin mikil, hversu mikil kemur ekki fram, en sóknirnar sjálfar sjái um allt viðhald.

Fram kemur að kirkjur, kapellur og önnur bænahús Þjóðkirkjunnar séu 361 talsins en af þeim séu 210 friðaðar. Fasteignamat þessara bygginga sé 56 milljarðar króna og árleg viðhaldsþörf sé miðuð við fjögur prósent af því, um 2,2 milljarðar króna.

Það kemur ekki fram hvort miðað sé við fasteignamat þessa árs en tekið fram að um 1,6 milljörðum hafi verið varið til viðhalds árið 2023. Tekið er einnig fram að stórum hluta viðhaldsins sé sinnt af sjálfboðaliðum.

Tónlistin

Þegar kemur að áhrifum skerðingar sóknargjalda á tónlistar- og félagsstarf Þjóðkirkjunnar þá er fullyrt í minnisblaðinu að Þjóðkirkjan sé stærsti einstaki vinnuveitandi tónlistarfólks á Íslandi og langstærsti hljóðfæraeigandi landsins. Sóknargjöld standi alfarið undir launum tónlistarfólks og hljóðfærakaupum. Um 2.000 einstaklingar syngi í kirkjukórum landsins. Aðrir 1.500 kórsöngvarar æfi í kirkjum landsins. Þúsundir sæki félagsstarf í kirkjum landsins í hverri viku. Laun organista, kórstjóra, æskulýðsstarfsfólks, djákna og kirkjuvarða séu greidd af sóknum.

Í minnisblaðinu eru tekin nokkur dæmi um tekjuskerðingu einstakra söfnuða verði frumvarpið samþykkt óbreytt. Tekjur Neskirkju muni minnka um 7 milljónir króna, Grafarvogskirkju um 9,5 milljónir, Akureyrarkirkju  um 7,6 milljónir, Lindakirkju um 8,7 milljónir,  Lágafellskirkju um 6,95 milljónir og. tekjur Ísafjarðarkirkju muni skerðast um 1.55 milljónir króna.

Segir enn fremur að uppsagnir yrðu þar með óumflýjanlegar. Hlutfall vinnuframlags launaðra starfsmanna á móti sjálfboðaliðum í sóknum landsins sé að minnsta kosti 1:8. Þegar starfsfólki sé sagt upp hverfi það sem nemi margföldu vinnuframlagi þess eina starfsmanns úr framboði á kirkjulegu félagsstarfi.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þjóðkirkjan segir svartnætti framundan – Uppsagnir og aukin hætta á að kirkjur grotni niður
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Jóhann Páll um endurskoðun RÚV á fjölmiðlamarkaði – „Það þurfti að losna við Sjálfstæðisflokkinn úr ríkisstjórn til að koma þeirri vinnu af stað“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Mikil drykkja og ólæti á fótboltaleik MR og Verzló – „Við viljum ekki að þetta endurtaki sig“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Samkeppniseftirlitið bregst við hótunum banka um vaxtahækkanir – „Brot á samkeppnislögum geta varðað ströngum viðurlögum“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Aukist að fólk geri upp glænýjar íbúðir – Nýjum innréttingum og gólfefnum fargað
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði

Mest lesið

Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“

Nýlegt

Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Afmælisdagur Maríu byrjaði með óvæntum hætti – „Þetta sumar hefur kennt mér að jafnvel í storminum getum við börnin dafnað“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Fjórir leikmenn United ekki á æfingu liðsins í dag – Þrír dagar í ferðalag á Anfield
Hafnað tvisvar á fimm dögum
Á sex ár eftir af samningi sínum en gæti fengið boð um framlengingu eftir fréttir frá Spáni
Kappakstursmaður grunaður um að nauðga hjúkrunarkonu Michael Schumacher á heimili heimsmeistarans lamaða
Barnsmóðir Quang Le úrskurðuð í farbann fram á næsta ár – Segja líkur á að hún reyni að komast úr landi eða leynast
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Skagfirðingar uggandi og segja heilbrigðiseftirlitin missa 70 prósent verkefna sinna – Hafi verið lofað að fækka ekki störfum á landsbyggðinni
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum

Enn þúsundir bíla með hættulega loftpúða á íslenskum götum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Yfirmaður um ástandið á bráðamóttökunni – „Við getum auðvitað ekki sagt þeim að bíða úti á plani“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Þorvaldur Davíð kallar eftir að virðing sé borin fyrir börnunum okkar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær

Stofnuðu Viðreisn á Vestfjörðum – Hugur í fundarfólki á Dokkunni í gær
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi

Verðlaunagræja frumsýnd á Íslandi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Dóttir Katrínar Tönju og Brooks fædd
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“

Sverrir gerir stólpagrín að tillögu Höllu Hrundar – „Orðinn dauðþreyttur á því að þessi sjálfumglöðu gamalmenni fái að njóta lífsins í ellinni!“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Viðskiptavinir Varðar nú tryggðir á meðgöngu og í fæðingu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Stefán segir niðurstöðu Götunafnanefndar óheppilega – „Þetta er örnefnaklám og það vill enginn sjá!“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“

Guðni: Framsóknarflokkurinn á heljarþröm – „Aldrei staðið jafn vopnlaus og illa á sig kominn“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“

Dómur fallinn í stóra skiltamáli Ormsson – „Böl verður ekki bætt með því að benda á eitthvað annað“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Fréttir
Í gær
„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Fréttir
Í gær

Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu

Pantaði sjúkrabíl í sex skipti á hálfu ári en borgaði ekki – Hundeltur af Slökkviliðinu
Fréttir
Í gær
Þorskastríðshetjur minnast tímamóta en vara um leið við
Fréttir
Í gær
Hildur setur fótinn niður: „Ég fer fram á það að samfélagið hætti að gera lítið úr nemendum mínum“
Fréttir
Í gær
Greindist loks eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fréttir
Í gær

Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin

Valtýr Stefánsson Thors hlaut Míuverðlaunin
Fréttir
Í gær

Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans

Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans
Fréttir
Í gær
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Fréttir
Í gær

Hnakkrifist á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Margur heldur mig sig“

Hnakkrifist á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Margur heldur mig sig“
Fréttir
Í gær
Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Fréttir
Í gær
Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Fréttir
Í gær

Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”

Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
Fréttir
Í gær

Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“

Kristján missti föður sinn 15 ára og grét ekki við jarðarför hans – „Það er engin handbók við áföllum“
Fréttir
Í gær
Jarðskjálfti í austanverðu Ingólfsfjalli fannst í byggð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans