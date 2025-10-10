fbpx
Föstudagur 10.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 10. október 2025 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Reykjavíkurborg hefur sent frá sér nýjar leiðbeiningar til skóla um hvernig foreldrar eigi að skipuleggja barnaafmæli. Í bréfinu kemur fram að það er mælt gegn því að skipta í afmælishópa út frá kyni. Slíkt getur verið útilokandi og vinnur m.a. gegn markmiðum jafnréttislaga (sjá fyrir neðan). Þess í stað er mælt með kynjablöndun og er bent á tvær leiðir sem hægt er að fara.

„Leið 1: Bekkjarafmæli. Fleiri en eitt barn halda afmæli saman og öllum bekknum er boðið. Sem dæmi geta öll október og nóvember börn haldið sameiginlegt afmæli.

Leið 2: Afmælishópar. Skólinn velur leið til að skipta bekknum í afmælishópa út frá öðru en kyni til að skapa minni og viðráðanlegri hópa. Sem dæmi fer barnið sem á fyrst afmæli á árinu í hóp A, barnið sem á næst afmæli fer í hóp B, þriðja afmælisbarn ársins í hóp A og svo koll af kolli. Best er að skólinn/kennari velji leiðina sem er farin og kynni hana strax í upphafi skólaárs.“

Í bréfinu segir að ástæður fyrir því að við forðumst kynjaskiptingu eru nokkrar:

  • hún er útilokandi fyrir trans börn, sérstaklega kynsegin börn
  • kynjaskipting getur ýtt undir hugmyndir um kynjamun og ýkt upp staðalmyndir kynjanna
  • mögulega útilokandi fyrir intersex börn
  • sumir strákar finna sig illa með strákahópum
  • sumar stelpur finna sig illa með stelpuhópum
  • strákar geta átt stelpuvini og öfugt

Stelpufmæli eiga það til að verða „bleik“ og taka mið af ríkjandi viðmiðum um kvenleika, en strákaafmæli „blá“ og taka mið af ríkjandi viðmiðum um karlmennsku. Með kynjaskiptingu er óbeint verið að gefa þau skilaboð að stelpur og strákar séu og eigi ekki að vera vinir og eyða frítíma sínum saman.

Óhætt er að segja að þetta plagg frá Reykjavíkurborg falli mis vel í kramið hjá fólki.

Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, deilir því og spyr:

„Jæja, hefur stjórnlyndi borgaryfirvalda ekki náð ákveðnu hámarki núna?“

Margir tjá sig undir færslu hennar.

„Ég á afmæli í nóvember… Ætlaði ekki að halda upp á það en með þennan leiðarvísi treysti ég mér betur til þess“, segir Þórhallur Gunnarsson ráðgjafi hjá Góð samskipti.

„Það þarf fyrst að skilja / hafa upplifað vandann sem er verið að reyna að leysa með þessu áður en að fólk dettur í fordæmingar“, segir Björn Leví Gunnarsson fyrrum þingmaður Pírata.

Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins svarar honum og segir: „Það eru ýmis vandræði sem fylgja lífinu. Fyrir votta-börn eru þessar afmælishátíðir t.d. ekki spes, enda mega þau ekki fara í afmæli. Er það ásættanlegt? Eigum við ekki bara að banna afmæli yfir höfuð til að forðast alla núansa? PS. hvernig geeeturðu lesið þennan texta, m.a. bleika/bláa kjaftæðið og lagt nafnið þitt við að verja þetta.“

„Jæja, nú geta þau loksins sofið vel á nóttunni, búin að leysa samskipti krakka til framtíðar! 1 A4 blað og málið leyst!“ segir karlmaður. Annar spyr: „Hvað þurfti mörg stöðugildi til að finna upp á þessu?“ „Forræðishyggjan að ná nýjum hæðum í Reykjavík“, skrifar sá þriðji.

Guðrún Hrönn Jónsdóttir fyrrum æskulýðsfulltrúi hjá KFUM og KFUK segist hafa reynslu af leið 1, og hún hafi ekki reynst vel. Hún telur einnig að þetta sé ekki gott fyrir efnaminni fjölskyldur:

„Þessi leið 1 að allur bekkurinn er saman var farin í bekk sonar míns í tvö ár. Þegar þau voru í 3. og 4. bekk. Það eru alveg einhverjir kostir við þá leið en mér finnst samt ókostirnir fleiri. Sem er líklega ástæðan fyrir því að þegar þau voru í 5. bekk lagðist þetta af. Í þessum skóla er samkennsla og allur árgangurinn því einn bekkur rúmlega 50 börn. Flestum foreldrum fannst erfitt og flókið að skipuleggja svona stór afmæli. Ég fann hvað það hafði verið auðveldara þegar það voru bara strákarnir. Ég tók eftir að þau börn sem áttu undir högg að sækja félagslega voru ekki að njóta sín í svona stórum afmælisveislum. Mér var sagt að stelpurnær væru ekki að njóta sín með strákunum. Það leiddi til þess að margar stelpur fóru líka að hafa mínni afmæli og buðu nánustu vinkonum. Ég er heldur ekki að sjá hvernig þetta sé gott fyrir þá sem eru í fjárhagsvandræðum því það kostar held ég oftast yfir 20 þús að taka þátt í svona afmæli.“

„Það vantar leiðbeiningar um val á leikfélögum barnanna t.d. í frímínútum og hver og hvernig á að fylgjast með því“, skrifar ein kona.

Og önnur spyr kannski augljósustu spurningarinnar: „Hafa kennarar ekki nóg á sinni könnu, ég bara spyr.“

Í leiðbeiningum er rætt um ávinning af kynjablöndun. Og bent á að með því að fara leið 1 (Bekkjarafmæli) geta forsjáraðilar deilt verkum og kostnaði og er um leið tryggt að börn sem hafi ekki jafn tækifæri til að halda afmæli geti tekið þátt, t.d. út frá fjárhag, tungumáli, tengslaneti, vinnutíma o.s.frv.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 51 mínútum
Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Réðist á tvö börn á kjúklingastað í Reykjavík – „Lítið sem ekkert tilefni“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Borgarkona óskar eftir sveitavini – „Vön að sofa í bílnum svo engin þörf á húsakosti“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sauð upp úr á bensínstöð N1: Kinnbeinsbrotinn, marinn og bólginn
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
B5-ævintýri Sverris Einars endaði með 100 milljón króna gjaldþroti – Annað stóra gjaldþrotið á þessu ári
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Situr í súpunni eftir að hafa keypt flugmiða í vitlausa átt

Mest lesið

Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
Exi fannst við húsleit hjá konu – Var áður vitni í frægu morðmáli

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford
Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?
Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
María fær friðarverðlaun Nóbels
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Kristjana: „Harðari refsingar myndu klárlega hjálpa til við að fæla fólk frá þessu“

Kristjana: „Harðari refsingar myndu klárlega hjálpa til við að fæla fólk frá þessu“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Exi fannst við húsleit hjá konu – Var áður vitni í frægu morðmáli

Exi fannst við húsleit hjá konu – Var áður vitni í frægu morðmáli
Fréttir
Í gær

Austurríkismenn hóta að halda ekki Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppni

Austurríkismenn hóta að halda ekki Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppni
Fréttir
Í gær
Keypti hund dýrum dómum en á að fá hann endurgreiddan – Reyndist vera „gallaður“
Fréttir
Í gær

Segja gæludýrafrumvarp Ingu ólýðræðislegt

Segja gæludýrafrumvarp Ingu ólýðræðislegt
Fréttir
Í gær
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Fréttir
Í gær
Írskir útvegsmenn og sjómenn vilja að ESB setji viðskiptaþvinganir á Ísland – „Stofninn kominn á ystu nöf“
Fréttir
Í gær

„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“

„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“
Fréttir
Í gær

Díana nefnir dæmi um ótrúlega stöðu námsláns sem hefur verið greitt af í 12 ár

Díana nefnir dæmi um ótrúlega stöðu námsláns sem hefur verið greitt af í 12 ár
Fréttir
Í gær
Gera grín að auglýsingu fullveldissinna um bókun 35 – „Málþing haldinn“?
Fréttir
Í gær
Haraldur Ólafsson látinn – „Halli sigurvegari“
Fréttir
Í gær

Mikill meirihluti Íslendinga á móti þátttöku Íslands í Eurovision verði Ísrael með – Sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn skera sig úr

Mikill meirihluti Íslendinga á móti þátttöku Íslands í Eurovision verði Ísrael með – Sjálfstæðismenn og Miðflokksmenn skera sig úr
Fréttir
Í gær
Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna þvert á flokka og á öllum aldri vill einkunnir í tölustöfum
Fréttir
Í gær
Tyrkneski bæjarstjórinn fékk háa sekt í Héraðsdómi Suðurlands – Ólíklegt að greiðsla berist nokkurn tímann
Fréttir
Í gær
Þetta vitum við um fyrsta skref friðarsamkomulags Ísraels og Hamas
Fréttir
Í gær

Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð

Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð
Fréttir
Í gær

Sérfræðingur SÞ krefst þess að öllum í skipalestinni sem Magga Stína var í verði sleppt

Sérfræðingur SÞ krefst þess að öllum í skipalestinni sem Magga Stína var í verði sleppt
Fréttir
Í gær
Segja Útlendingastofnun ljúga
Fréttir
Í gær

Efni HBO orðið aðgengilegt viðskiptavinum Símans

Efni HBO orðið aðgengilegt viðskiptavinum Símans
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Eyþór segir mörgu ósvarað í máli frænda sinna sem dóu á Kili – „Kannski vildi afi aldrei tala um þetta“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Það er ekki Reykjavíkurborgar að ákveða hvenær fjölskyldur eiga gæðastundir saman“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sjötíu hálfvilltum íslenskum hrossum bjargað í Bretlandi – Illa haldin og eignuðust folöld eftirlitslaust

Sjötíu hálfvilltum íslenskum hrossum bjargað í Bretlandi – Illa haldin og eignuðust folöld eftirlitslaust
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sveik ættingja sína og stal 40 milljónum úr dánarbúinu