fbpx
Miðvikudagur 01.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 1. október 2025 17:30

Matsalurinn í Costco á Íslandi.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margir viðskiptavinir stórverslunarinnar Costco koma við í matsalnum til að gæða sér á pylsu eða pizzu sneið eftir stóran verslunarleiðangur. Þykir mörgum það ómissandi partur af ferðinni. En Þó að Costco verslanir séu langtum fleiri í Bandaríkjunum en á Íslandi er einn hlutur sem þeir vestra öfunda okkur af. Það er gelató ísinn í vöfflu sem einungis er seldur í Garðabænum.

Fjallað er um málið á miðlinum Chowhound. Í Bandaríkjunum eru meira en 600 Costco verslanir og í þeim er vissulega hægt að fá ís. En aðeins venjulegan mjúkan rjómaís. Ekki gelató í vöffluformi eins og hér.

„Ein Costco verslun er á Íslandi í bæ sem kallast Garðabær, nálægt höfuðborginni Reykjavík og stuttan spöl frá alþjóðaflugvellinum í Keflavík. Ef þú ert að fljúga þangað gæti verið þess virði að stoppa í versluninni og grípa gelató og annan mat sem er í boði í matsalnum, og jafn vel fylla á byrgðirnar áður en þú ferð í gönguferðir, skoðar jökla, eltir norðurljósin eða hvað sem þú ætlar þér að gera í þessu fallega landi,“ segir í greininni.

Nefnt er að í boði séu fjórar tegundir af gelató ís, það er súkkulaði, mintusúkkulaði spænir, stracciatella og amarena kirsuber. Í umræðuþræði á samfélagsmiðlinum Reddit nefndu margir stracciatella sem þann besta.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hanna Birna: Svartur dagur í dag – „Það má spara í mörgu en ekki lífsgæðum fólks“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Stefán Einar hjólar í Bubba: „Hýenurnar vakna snemma“ – Býður Andra Snæ í þáttinn sinn
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Bjuggu til lífvænlegt egg úr húðfrumu einstaklings
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Langflestir Evrópubúar telja að aðild hafi verið jákvæð – Jákvæðnin mest í norðurhluta álfunnar

Mest lesið

Ertu ekki búin að fá barnabætur í dag? – Þetta er ástæðan
Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum
Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar
Hafnfirðingar ausa úr skálum reiði sinnar eftir tilkynningu kvöldsins – „Hvað eruði að spá?“

Nýlegt

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Uppselt á báða leiki Íslands
Ný stytta af Tinu Turner sögð vera viðurstyggð – Líkt við styttur Cristiano Ronaldo og Mo Salah
Leynd ríkir um fjármögnun maltneska dótturfélags Play – „You can take that to the bank“
Samúel opnar sig um brotthvarf Davíðs Smára
Sameiningarviðræðum HA og Bifrastar slitið eftir um tveggja ára þreifingar
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Óargadýr í eigu Fast & Furious stjörnu halda hverfi í gíslingu og drepa aðra hunda
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum

Afbókanir farnar að berast ferðaþjónustuaðilum vegna falls Play – Misjafnar skoðanir á æskilegum viðbrögðum
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hópi Norðlendinga ógnað með kindabyssu – Snerist snarlega til varnar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Innbrot í snyrtistofu og hárgreiðslustofur – Lokaði gatnamótum með því að leggja bílnum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Telur að stækkun NATO hafi verið ein meginástæða stríðsins í Úkraínu

Telur að stækkun NATO hafi verið ein meginástæða stríðsins í Úkraínu
Fréttir
Í gær

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“

Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Fréttir
Í gær
Helgi Hjörvar færir út kvíarnar
Fréttir
Í gær

Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn

Ömurleg upplifun í Helgafellslandi – Þjófar létu greipar sópa hjá fólki sem var að flytja inn
Fréttir
Í gær
Dularfulli fundur varnarmálaráðherra er hafinn – Enga feita hershöfðingja, ekkert skegg og ekkert sítt hár
Fréttir
Í gær
Gufunesmálið: Hvers vegna fengu Stefán og Lúkas 17 ára fangelsisdóm?
Fréttir
Í gær

Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit

Eldri kona óttast að hafa misst vini til 40 ára á Íslandi – Hafa ekki talað við hana eftir covid smit
Fréttir
Í gær

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Fréttir
Í gær
Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fréttir
Í gær
Segja Birgi hafa leikið lykilhlutverk í frelsun fræðikonu sem var í haldi íraskra öfgasamtaka í 903 daga
Fréttir
Í gær

Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“

Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“
Fréttir
Í gær
Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið
Fréttir
Í gær
Hatrammar deilur í grunnskóla á Reykjanesi enduðu fyrir dómi – Ærumeiðandi ummæli í eineltiskvörtun ómerkt
Fréttir
Í gær
Erlendir miðlar fjalla um gjaldþrot Play og netverjar hæðast að Íslendingum – „Klassísk Íslendingahegðun“
Fréttir
Í gær

Auður veltir fyrir sér umdeildri frétt Stefáns Einars og á hvaða forsendum hún var skrifuð

Auður veltir fyrir sér umdeildri frétt Stefáns Einars og á hvaða forsendum hún var skrifuð
Fréttir
Í gær

Isavia um gjaldþrot Play- 12 ferðum aflýst í dag sem hefur áhrif á um 1.750 farþega

Isavia um gjaldþrot Play- 12 ferðum aflýst í dag sem hefur áhrif á um 1.750 farþega
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Réðist í tvígang á sama manninn í tveimur mismunandi hesthúsum – Braut nef og tók kverkataki
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Icelandair sakað um að nýta sér fall Play til að hækka verðið

Icelandair sakað um að nýta sér fall Play til að hækka verðið
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hryllingur á Ryder Cup – Trumpistar góluðu viðbjóðsleg orð og ógnuðu fjölskyldum evrópskra kylfinga
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þessi úrræði standa neytendum til boða eftir fall Play

Þessi úrræði standa neytendum til boða eftir fall Play
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“

Misjöfn viðbrögð við falli Play – „Sorglegt að svona fór“ – „Fuck my life“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Einar segir unnið að því að koma áhöfnum fimm véla heim – Vinnumálastofnun býr sig undir stóra tilkynningu