fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 18:35

Selirnir í Húsdýragarðinum vekja alltaf aðdáun gesta en stefnt hefur verið að því í nokkurn tíma að koma upp nýrri laug fyrir þá.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samþykkt var á fundi borgarráðs Reykjavíkur fyrr í dag að hefja innkaupaferli vegna framkvæmda í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, við uppbyggingu fræðsluseturs, en samkvæmt kostnaðaráætlun, sem fylgir með fundargerð fundarins, átti framkvæmdin að kosta 115 milljónir króna en í umsögn menningar- og íþróttaráðs segir hins vegar að tekist hafi að lækka kostnaðinn niður í 88 milljónir króna. Kemur þetta til viðbótar fyrri áformum um að útbúa nýja selalaug í garðinum og nýtt þjónustuhús fyrir dýrin en áætlað er að það kosti 150 milljónir króna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna forgangsröðun meirihlutans og telja fénu betur varið í viðhald á skólahúsnæði og samgönguinnviðum.

Í greinargerð umhverfis- og skipulagssviðs sem fylgir með fundargerð borgarráðs kemur fram að framkvæmdirnar snúist um að breyta hlöðunni í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í fræðslusetur. Gert sé ráð fyrir að hefja framkvæmdir haustið 2025 og sé áætlaður framkvæmdatími 9 mánuðir. Heildarkostnaðaráætlun sé 115 milljónir króna.

Segir enn fremur að heildarstærð rýmisins sé 71 fermetri. Eftir framkvæmdir muni rýmið nýtast í fræðslustarfssemi og kennslu fyrir skólahópa. Einnig verði hægt að nota það fyrir sýningar og í almenna útleigu. Samhliða breytingum á hlöðunni verði byggð 36 fermetra viðbygging milli hlöðu og fjóss sem notuð verði í anddyri fyrir fræðslurými ásamt geymslu. Í framkvæmdunum muni núverandi tæknikerfi verða uppfærð miðað við núverandi reglugerðir og loftræsingu bætt við.

Hefði getað verið dýrara

Í umsögn menningar- og íþróttaráðs borgarinnar um framkvæmdirnar segir meðal annars að fræðsludeild Fjölskyldu- og húsdýragarðsins hafi ekki haft neina aðstöðu síðan 2018 þegar gamli bærinn „Hafrafell“ hafi verið rifinn. Uppi hafi verið hugmyndir um byggingu fræðslu- og starfsmannahúss sem einnig hafi átt að nýta sem frístundaheimili fyrir börn í hverfinu. Sú fjárfesting hefði hins vegar kostað vel yfir 1,5 milljarða króna. Því hafi verið ákveðið að fara ódýrari leiðir til að byggja nýja aðstöðu fyrir fræðsludeildina enda sé þörf á fjárfestingu fyrir fleiri deildir garðsins. Tækifæri hafi skapast til að fara þessa leið þegar ný fóðurgeymsla hafi verið tekin í notkun 2023.

Fram kemur einnig í umsögninni að þar sem hlaðan hafi verið hönnuð sem slík sé hún óupphituð, óeinangruð og gluggalaus en sé engu að síður í traustu ástandi.

Síðan er gerð í umsögninni ítarleg grein fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum og að endurskoðuð kostnaðaráætlun hljóði upp á 88 milljónir króna í stað 115 milljóna. Ýmsar breytingar hafi verið gerðar til að lækka kostnaðinn.

Til dæmis má nefna að hætt var við að hafa gólfhita og ákveðið að hafa einungis ofnalagnir, ódýrari ljós verða í kynningarrými, hætt var við að hafa lýsingu og reykvél í göngum, framkvæmdir á lóð voru endurmetnar og því þarf að taka upp færri hellur. Þetta eru hins vegar aðeins nokkur dæmi af þeim liðum sem endurmetnir voru frá fyrri kostnaðaráætlun.

Fleiri framkvæmdir

Í umsögn menningar- og íþróttaráðs er minnt á að síðan Húsdýragarðurinn, sem rann síðar saman við Fjölskyldugarðinn, var opnaður árið 1990 hafi fjárfesting í honum verið takmörkuð.

Umrædd framkvæmd er ekki sú eina sem stefnt hefur verið að í garðinum en í samstarfsáttmála flokkanna sem mynda meirihluta í borgarstjórn er stefnt að því að endurnýja selalaugina og byggja nýtt þjónustuhús til að bæta umönnun dýranna í garðinum. Áætlað er að sú framkvæmd kosti 150 milljónir króna. Þessum framkvæmdum hafði áður verið frestað en í millitíðinni urðu meirihlutaskipti í borgarstjórn.

Í bókun fulltrúa meirihlutans, Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Vinstri grænna og Flokks fólksins á fundi borgarráðs í dag segir að fagna beri áformum um að breyta hlöðunni í fræðslusetur. Fræðslustarfsemi garðsins hafi verið órjúfanlegur hluti af menntun reykvískra barna frá stofnun hans og mikilvægt sé að styrkja þennan þátt starfseminnar með viðeigandi aðstöðu sem fræðsludeildin hafi verið verið án síðan 2018. Ný aðstaða muni gjörbylta möguleikum til framþróunar fræðslustarfs garðsins, auka framboð sumarnámskeiða og tryggja góða aðstöðu fyrir nemendur. Minnt er síðan á að áætlaður kostnaður hafi verið lækkaður.

Betur varið í annað

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru síður hrifnir og segja í sinni bókun á fundinum að draga verði í efa að þessi fyrirhugaða breyting hlöðunnar í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í fræðslusetur geti talist forgangsverkefni við núverandi árferði í rekstri borgarinnar og almennt ástand á innviðum hennar. Kostnaðaráætlun vegna framkvæmdarinnar nemi 115 milljónum króna en jafnframt hafi þegar verið ákveðið að ráðast í gerð nýrrar selalaugar sem kosta muni 150 milljónir króna hið minnsta. Brýnna væri að verja þessum fjármunum til viðhalds á skólahúsnæði grunn- og leikskóla og samgönguinnviðum svo dæmi.

Sjálfstæðismenn geta þess þó ekki að kostnaðaráætlun vegna uppbyggingar fræðslusetursins hefur verið lækkuð í 88 milljónir króna.

Í bókun fulltrúa Framsóknarflokksins er lækkuninni fagnað og vísað til þess að flokkurinn hafi komið ábendingum um nauðsyn þess á framfæri. Segir í bókuninni að Framsóknarflokkurinn styðji framkvæmdina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“

Mest lesið

Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“
Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Tilkynna um andlát ungs manns – Samfélagið harmi slegið
Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“

Nýlegt

Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Ein besta knattspyrnukona heims sagði takk en nei takk við gylliboði
Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Messi að skrifa undir
Samningurinn fer senn að renna út – Áhugi frá heimalandinu og Ítalíu
Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sigmar segir andstöðu við nýtt Konukot kunnuglegt stef –  „Þessar konur þekkja nefnilega skömm og fordóma betur en aðrir“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““

Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þingmaður Samfylkingarinnar segir umræðu um málaflokkinn „svolítið eins og að slást við loft, baráttan er svo óáþreifanleg“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Bæjarfulltrúi segir líklega best að kljúfa Reykjanesbæ – Mikil óánægja vegna þrákelkni félags í eigu ríkisins
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu

Viðskiptaráð segir gífurlega og áhættulausa hagnaðarvon fólgna í olíuleit á Drekasvæðinu
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna

Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg
Fréttir
Í gær

Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður

Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Fréttir
Í gær
Segja Rauðagerðismálið kalla á breytingar
Fréttir
Í gær
Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum
Fréttir
Í gær

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt

Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Fréttir
Í gær

Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi

Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi
Fréttir
Í gær
Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Fréttir
Í gær
Ríkisendurskoðandi tilkynntur til lögreglu fyrir að árita reikninga án þess að vera löggiltur endurskoðandi
Fréttir
Í gær

Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“

Framhaldsskólanemi gagnrýnir Höllu fyrir fund með forseta Kína – „Einstaklega grimmur einræðisherra“
Fréttir
Í gær
Hildur kallar eftir að borgaryfirvöld staðsetji sig í raunheimum – „Fullkomlega óraunhæft og stenst ekki kröfur venjulegs fólks“
Fréttir
Í gær
Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára
Fréttir
Í gær
Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Í gær

Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót

Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán

Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin
Fréttir
Fyrir 2 dögum
NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“

„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga