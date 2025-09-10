fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Faðir Oscars ákærður

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 10. september 2025 15:30

Oscar ásamt Sonju Magnúsdóttur fósturmóður sinni. Mynd: Aðsend

Faðir Oscar Andres Bocanegra Florez hefur verið ákærður fyrir ofbeldi gegn syni sínum. Oscar var nýlega mikið í fréttum eftir til að stóð að vísa honum úr landi en hann fékk loks íslenskan ríkisborgararétt í kjölfar mótmæla fjölda fólks sem krafðist þess að hann fengi að vera áfram á Íslandi.

Feðgarnir komu fyrst til Íslands árið 2022, þegar Oscar var 14 ára. Eftir ofbeldi föðurins í hans garð fékk Oscar skjól hjá íslenskum fósturforeldrum, Sonju Magnúsdóttur og Svavari Jóhannssyni, en faðirinn afsalaði sér á endanum forræðinu yfir Oscari. Þeim feðgum var vísað úr landi til Kólumbíu, þaðan sem þeir eru, í október 2024 en fósturforeldrarnir sóttu Oscar og komu með hann aftur til landsins og á endanum fékk hann íslenskan ríkisborgararétt.

Samkvæmt ákærunni á hendur föður Oscars er hann skráður til heimilis í óþekkt húsi í Reykjanesbæ en þar sem honum var vísað á síðasta ári úr landi virðist sú skráning vera úrelt en ákæran er birt í Lögbirtingablaðinu sem er gert ef hinn ákærði finnst ekki.

Samkvæmt ákærunni réðst faðir Oscars á hann í maí 2024 á Hótel Hrauni í Hafnarfirði, með því að sparka í vinstri sköflung hans. Hafi hann með þessu athæfi beitt son sinn ógnunum og sýnt honum vanvirðandi háttsemi, yfirgang og ruddalegt athæfi. Segir í ákærunni að þetta varði við bæði hegningarlög og barnaverndarlög.

Málið verður tekið fyrir við Héraðsdóm Reykjaness um miðjan október. Mæti faðir Oscars ekki fyrir dóminn má búast við því að það verði metið sem svo að hann viðurkenni brot sitt.

 

