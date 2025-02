Víkingur Heiðar Ólafsson vann til Grammy-verðlauna á verðlaunahátíðinni sem haldin var í gærkvöldi. Víkingur Heiðar var tilnefndur í flokki bestu einleikara í klassískri tónlist fyrir flutning sinn á Goldberg-tilbrigðunum eftir Bach.

Um er að ræða mikinn heiður enda eru Grammy-verðlaunin ein sú virtustu í tónlistarheiminum.

Plata bandarísku tónlistarkonunnar Beyoncé, Cowboy Carter, var valin plata ársins og er þetta í fyrsta sinn sem Beyoncé vinnur verðlaun fyrir bestu plötuna. Hún var tilnefnd árin 2010, 2015, 2017 og 2023 en tapaði í öll skiptin.

Lag Kendricks Lamar, Not Like Us, var valið lag ársins og þá fékk Chappel Roan verðlaun sem nýliði ársins.

Hægt er að sjá alla sigurvegara hátíðarinnar hér.