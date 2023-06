Sema Erla hvetur fimmmenningana til að losna við ævarandi skömm – „Ykkar er valið. Ykkar er samviskan. Ykkar er orðsporið “

Sema Erla Serdar, aðjúnkt við Háskóla Íslands og stofnandi Solaris, skrifar opið bréf til hljómsveitarinnar Kaleo vegna fyrirhugaðra tónleika þeirra í borginni Ra´anana í Ísrael þann 22. júní.

„Eftir 10 daga munu þið, meðlimir hljómsveitarinnar Kaleo; Jökull, Ruben, Davíð, Daníel og Þorleifur, koma fram á tónleikum í aðskilnaðarríkinu Ísrael. Sviðið sem þið munuð stíga á til þess að skemmta fólki, Ra’anana Park Amphitheatre, er byggt á rústum fjögurra palestínskra samfélaga. Á því landsvæði sem þetta svið stendur nú á (meðal annars) voru þorp þar sem palestínsk samfélög bjuggu. Þúsundir íbúar Palestínu sem voru hraktir á flótta frá heimili sínu og heimalandi af ísraelskum stjórnvöldum sem jöfnuðu þorpin við jörðu og byggðu þar landræningjabyggðir. Samfélög sem ísraelsk stjórnvöld þjóðernishreinsuðu, þeirra á meðal þorpið Tabsur,“ segir Sema Erla og spyr meðlimi sveitarinnar hvers virði æra þeirra sé.

„Þið, strákar, munuð bókstaflega syngja og dansa á stolnu landi, í landræningjabyggð. Þið munuð skemmta á rústum palestínskra heimila, sem lifandi fólk syrgir enn,“ segir Sema Erla og segir fimmmenningana, ef þeir haldi sig við tónleikana, fara í sögubækurnar sem hljómsveit sem studdi og hagnaðist af nýlendustefnu og landráni ísraelskra stjórnvalda, sem hljómsveit sem tók þátt í hvítþvotti á þjóðernishreinsun ísraelsríkis á Palestínu.

Sema Erla ber tónleikana saman við að hafa spilað á tónleikum í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar þar í landi og spyr meðlimi Kaleo hvort þeir hefðu gert það.

„Það er ekki of seint að hætta við að skemmta á rústum Palestínu og losna við ævarandi skömm. Það er ekki of seint að þvo hendur sínar af meðvirkni, hræsni og hvítþvotti og hætta við tónleikana eins og listafólk um allan heim hefur gert og gerir enn. Það verður hins vegar of seint að þvo hendur sínar af því að hafa dansað á rústum þjóðernishreinsaðra þorpa eftir á.“