Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, ávarpaði þjóð sína í kjölfar innrásar Rússa inn í landið. Sagðist Zelensky hafa hringt í Putin Rússlandsforseta en samtalið hefði endað í þögn. Þögnin ætti hins vegar að ríkja í Donbas, sem er annað héraðið sem Rússar hafa nú ráðist inn í og hafið loftárásir í.

Max Seddon, blaðamaður hjá Financial Times og sérfræðingur í erlendum málefnum, fjallar um ávarp Úkraínuforseta á Twitter og segir að forsetinn sé augljóslega sleginn yfir tíðindunum og alvarleiki stöðunnar hafi náð til hans.

Zelensky beindi orðum sínum til Rússa, á rússnesku, og sagði: „Meira en 2.000 km landamæri skilja okkur að. Næstum 200.000 hermenn og þúsundir stríðsökutækja standa meðfram landamærunum. Leiðtogar ykkar hafa skipað þeim að sækja fram, inn á landsvæði annars ríkis. Þetta skref gæti orðið upphafið að stórstyrjöld á evrópska meginlandinu. Allur heimurinn er að tala um það sem gæti gerst hvaða dag sem er núna.“

Zelensky sagði ennfremur að Rússar héldu því fram að þeir væru að frelska úrkaínska borgara með aðgerðum sínum en Úkraínumenn væru nú þegar frjálsir. „Þeir þekkja fortíðina og eru að byggja upp framtíðina. Úkraína í sjónvarpsfréttunum ykkar og hin raunverulega Úkraína eru tvö ólík lönd. Okkar er raunveruleg.“

Zelensky sagði að stjórnvöld í Úkraínu vildu frið og gerðu allt sem þau gætu til að ná friði.

Sjá nánar á Twitter:

Zelensky speaks to the nation. The gravity of the situation looks to have really gotten to him.

„Today I initiated a phone conversation with the president of the Russian Federation. The result was silence. Although it’s the Donbas where there should be silence.“ pic.twitter.com/3TLEL5MO1s

— max seddon (@maxseddon) February 23, 2022