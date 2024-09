Stærsta endurkoma ársins – Linkin Park tilkynna plötu og tónleikaferðalag

Þungarokksveitin Linkin Park hefur tilkynnt endurkomu sína. Sveitin hefur fengið til liðs við sig söngkonu til að fylla spor hins látna Chester Bennington

Linkin Park komu fram í hinni svokölluðu númetal bylgju á seinni hluta tíunda áratugarins. Á stuttum tíma urðu þeir eitt stærsta rokkband heimsins og skákuðu öðrum númetal böndum eins og KoRn og Limp Bizkit.

Þrátt fyrir að vera ekki starfandi í sjö ár er sveitin mest spilaða þungarokksveitin á Spotify með yfir 40 milljón mánaðarlega hlustendur. Lagið In the End er komið yfir 2 milljarða og lagið Numb nálgast sömu tölu.

Til að setja þeta í samhengi þá hafa rokksveitir eins og Metallica og Oasis verið með um 20 til 25 milljónir hlustenda. Síðarnefnda sveitin er reyndar komin yfir 30 milljónir síðan endurkoma Gallagher bræðra var tilkynnt, en þeir eiga þó langt í land með að ná Linkin Park.

Linkin Park hættu starfsemi árið 2017 eftir að söngvarinn Chester Bennington tók eigið líf á heimili sínu í Kaliforníu. Bandið var hins vegar aldrei formlega leyst upp.

Nú hafa Linkin Park tilkynnt endurkomu sína með tveimur nýjum meðlimum. Söngkonan Emily Armstrong tekur við af Bennington, en hún var áður í hljómsveitinni Dead Sara. Þá hefur Colin Brittain tekið við kjuðunum af Rob Bourdon sem vildi ekki taka þátt í endurkomunni.

Hljómsveitin hefur þegar tekið upp og gefið út nýtt lag, The Emptiness Machine, og nýja plötu, From Zero, sem er væntanleg í nóvember. Einnig hefur verið tilkynnt um sex tónleika í september og nóvember í eftirfarandi borgum: Los Angeles, New York, Hamborg, London, Seoul og Bogota.