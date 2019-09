Skin og skúrir hjá Helga Val – Missti föður sinn og eignaðist sitt fyrsta barn á sama deginum – „Á ekki nógu djúpstæð orð til að lýsa liðnum dögum.“

View this post on Instagram

Á ekki nógu djúpstæð orð til að lýsa liðnum dögum. Ég gerði mér ferð til Svíþjóðar til að kveðja föður minn sem var með langt gengið krabbamein. Við áttum nokkra fallega daga saman þar sem við sungum saman, horfðum á Bob Dylan heimildarmynd og áttum samfögnuð með öðrum. Á leiðinni til London fékk ég símtal frá konunni minni þar sem hún tjáði mér að læknarnir vildu setja hana af stað. Í dag fékk ég fregnir af því að faðir minn hefði fallið frá. Stuttu áður var ég beðinn um að fara í “Scrubs” fyrir keisaraskurð aðgerð. Aðgerðin gekk vel og sonur minn Kári Zikoranachidi Saint Helgason fæddist klukkan 12:40 og var 53 cm á hæð og 3.79 kg með stórar fætur. Ég rifja upp ljóðið sem spurði “hver munurinn væri á gleði og sorg”. Lífið er fallegt og hrikalegt og dauðinn er bara önnur hlið á sama pening. Ég þakka öllum sem hafa sýnt hlýhug. Hef ekki leyft mér að gráta en ég geri það núna. 5. September mun alltaf vera stór dagur í lífi mínu ❤️