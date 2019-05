Þetta sögðu landsmenn um hin atriðin í Eurovision: „Jæja, talmeinafræðingar, hvað heitir þessi talgalli?“

Nú hafa flytjendur allra landa flutt sín lög á stóra sviðinu í Tel Aviv og hefst nú símakosning í Eurovision. Íslendingar geta kosið alla flytjendur nema Hatara, en þetta höfðu landsmenn að segja um hin atriðin í keppninni:

Malta – Michaela með lagið Chameleon:

Halló!… Síðan hvenær er Malta land! Er Vigdís búin að samþykkja það? #12stig — Ómar Stefánsson (@OmarStef) May 18, 2019

OK, er ég sá eini sem hugsa um Malt og Appelsín þegar talað er um að Malta sé þarna? #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Þetta minnir mikið á babyshark videoin a youtube #MLT #12stig — Anna! (@annavignisd) May 18, 2019

Mér finnst hún nú ekkert sérstakt kamelljón. Svolítið auðvelt að sjá hana í skóginum. #12stig 🇲🇹 pic.twitter.com/zb5PvbAPr2 — Reynir Jónsson (@ReynirJod) May 18, 2019

Albanía – Jonida Maliqi með lagið Ktheju tokës:

Gaman að sjá gullforða Albaníu í öruggri vörslu #12stig — Feitifreyr (@feitifreyr) May 18, 2019

Mig langar mikið að heimsækja Albaníu – en það er klárt að það verður ekki til að sækja Eurovison! #12stig — Dagur B. Eggertsson (@Dagurb) May 18, 2019

Hún er í alvöru með rosalega hvítar tennur. Ætli hún styðji Liverpool? #ALB #12stig #einhvermunsigra — Bergþór Jónsson (@beggidotcom) May 18, 2019

Albanísk bótox önd sem öskrar komst í úrslitin…….WHY? #12stig — Karl Steinar (@carlsteinar) May 18, 2019

Hefði það drepið þá albönsku að hafa vindvél? Ha? #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Ætli hún hafi fengið símann hjá tannlækninum hans Ross? 😎😁☀️#12stig #ALB — Lára Antonía (@LraAntona1) May 18, 2019

Tékkland – Lake Malawi með lagið Friend of a Friend:

Æ hvað það hefði verið gott ef trommarinn hefði byrjað að spila í takt við trommurnar í laginu. En voða frekja er þetta í manni #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

veit ekki…en það er ákveðin tómleiki og dauði í augum basaleikarans….

eins og hann hugsi……….ekkkert #12stig pic.twitter.com/z3lGgYSBIS — Gudni Halldórsson (@GudniKlipp) May 18, 2019

Þessi tékkneska hljómsveit er eins og klippt út úr Ensku-bókinni minni í 7. bekk. #12stig — Alda 🏻‍♀️ (@aldavigdis) May 18, 2019

Þýskaland – S!sters með lagið Sister:

Þýskaland sendir A..A. Vantar bæði Björn og Benny.#12stig — Golli-Kjartan Þorbj. (@gollmundur) May 18, 2019

Samkvæmt því sem mér sýndist þegar þær voru kynntar í undankeppninni eru þær svo litlar að þær eru eiginlega bara hálfsystur #DEU #12stig #einhvermunsigra — Bergþór Jónsson (@beggidotcom) May 18, 2019

Nú vantar Wadde Hadde Dudde Da frá Þjóðverjum. Besta lagið. #DEU #12stig — Magnús Sigurbjörnsson (@sigurbjornsson) May 18, 2019

Ég vissi ekki að Þjóðverjar ættu líka Hara-systur. #12stig 🇩🇪 — Reynir Jónsson (@ReynirJod) May 18, 2019

Þjóðverjar með Ebony og Ivory. #12stig — Alfa Eymarsdóttir (@alfaeymars) May 18, 2019

Rússland – Sergey Lazarev með lagið Scream:

Sorrý Sergey, en þetta er ekki öskur heldur væl… #rus #12stig — Hafsteinn Óskar (@The_Mr_Me) May 18, 2019

Rússinn er ólöglega fjölmennur #12stig — Magnús Þór Bjarnason (@maggibjarna) May 18, 2019

Rússinn er að svindla. Mega bara vera sex á sviðinu í einu !#12stig — Golli-Kjartan Þorbj. (@gollmundur) May 18, 2019

Kötturinn varð svo þunglyndur yfir þessu lagi að hann íhugar að hoppa út um gluggann #12stig pic.twitter.com/HmWoKhGsri — Kristín Lovísa (@Lobbsterinn) May 18, 2019

Sergei lazarov stúderaði Friðrik Ómar grimmt undankeppninni hérna heima #12stig pic.twitter.com/Tefwp1SC5l — Stefán Cl. (@Papa_Class) May 18, 2019

Danmörk – Leonora með lagið Love Is Forever:

stóllinn sem hún situr á er jafn hár og Himmelbjerget #DNK ohhhh Gísli @gislimareinn þú ert svo með´etta #12stig — eddatho (@eddatho1) May 18, 2019

Ah, þarna er þá stóllinn minn! Hví er hann hjá þessari dönsku píu? Ja, það er nú saga að segja frá því… #12stig — Pétur (@strangelocation) May 18, 2019

Munum síðan að kjósa ekki Danmörk að því að þetta er Danmörk. Þurfum að hafa það hugfast að þeim er drullusama um okkur og hafa alltaf verið. #12stig — Rikki G (@RikkiGje) May 18, 2019

Carlsberg? Probably…miklu betri en þetta danska lag #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Danska Benetton auglýsingin er ekki alveg að gera það #12stig — Feitifreyr (@feitifreyr) May 18, 2019

San Marínó – Serhat með lagið Say Na Na Na:

Our lord and saviour Serhat. #12stig — Snemmi (@Snemmi) May 18, 2019

Jess.. San Marinóski Leonard Cohen er mættur. Hann er safe atkvæði í kvöld og fínasta skemmtun. Auðveldur texti að syngja með líka #12stig — Henrý (@henrythor) May 18, 2019

Æ hvað ég vona að hann sé betri tannlæknir en söngvari #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

8 ára sonur minn yfir #SMR : „Ömurlegt lag, komst bara áfram því hann segir svo oft Nanana“

Börn eru besta dómnefndin! #12stig — Stefanía Óskars. (@OskarsStefania) May 18, 2019

Það búa fleiri í Kópavogi en San Marino #12stig — Haukur Árnason (@HaukurArna) May 18, 2019

Þessi #SMR gaur er svona holdgervingur hrútskýringa í mínum huga… #12stig — Pétur (@strangelocation) May 18, 2019

Norður-Makedónía – Tamara Todevska með lagið Proud:

Langamma sagði einmitt alltaf: „Það má alltaf treysta Makedóníu þegar kemur að ballöðum.“#12stig — Stefán Halldórsson (@Stebbi76) May 18, 2019

Þessi N. Makedónska er GEGGJUÐ! #12stig — Siggi Gunnars (@siggigunnars) May 18, 2019

Konan segir að Norður Makedónía sé með eitt besta lagið, hún ætti að vita það enda söngkona þessi elska #12stig #Eurovision #Hatari — Kristjan Hauksson (@optimizeyourweb) May 18, 2019

Svíþjóð – John Lundvik með lagið Too Late For Love:

Það er i það minnsta of seint fyrir mig að elska þetta lag, það gerist aldrei… #SWE #12stig — Þormóður Logi (@iceaxis) May 18, 2019

Svíinn mættur til Ísrael með byssurnar #12stig — Dagny Reykjalin (@dreykjalin) May 18, 2019

Eins og ég sagði á fimmtudaginn þá mundi ég kjósa #swe með typpinu ef ég væri ekki nánös, og ef hann væri ekki í illa girtum buxum #12stig — Ágústa Sif (@agustasifa) May 18, 2019

Sjeis, þetta er hættulega gott lag! 😬#12stig — Einar Fridriksson (@EinarKF) May 18, 2019

Fyrsta gæsahúð kvöldsins! Svíþjóð var geggjuð! Minn maður Lundvik #12stig — Siggi Gunnars (@siggigunnars) May 18, 2019

Slóvenía – Zala Kralj og Gašper Šantl með lagið Sebi:

Þá er komið að þriggja mínútna laginu sem er í rauninni 33 mínútur, bjóðið parið frá Slóveníu velkomið á svið! #12stig — Arnar Sveinn (@arnarsveinn) May 18, 2019

Er enn að reyna að átta mig á því hvernig í fjandanum Slovenia komst upp úr forkeppninni… hvað er þetta eiginlega? #12stig — Stefanía Óskars. (@OskarsStefania) May 18, 2019

Ef einhver stelpa mun einhverntiman stara svona fast á mig meðan hun syngur mun ég hlaupa í burtu!! #12Stig — Kristín Lovísa (@Lobbsterinn) May 18, 2019

Er það bara ég eða er hann miklu meira til í hana en hún í hann? #12stig #SVN — Kristín H Kristjánsd (@KrissaHK) May 18, 2019

Kýpur – Tamta með lagið Replay:

Jæja, loksins söngkona sem ætlar að vinna út á hæfileikana, ekki líkamann #12stig #CYP — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

HEY KÝPUR, ÞIÐ VORUÐ MEÐ ÞETTA LAG Í FYRRA!!! #12stig pic.twitter.com/FH1uAmIpva — Tóti (@totismari) May 18, 2019

Mer dettur svo margt i hug Kýpur

Eins gott að henni verði ekki mál…

Er henni ekkert kalt?

Hver seldi henni að klæðast svona?

????#12stig — Þormóður Logi (@iceaxis) May 18, 2019

Holland – Duncan Laurence með lagið Arcade:

Hvað er svona sérstakt við hollenska lagið? #12stig — Sigurveig Hjaltested (@sigurveighj) May 18, 2019

Duncan byrjaði að followa mig á instagram fyrir ári. Hann fær mitt atkvæði bara fyrir það #12Stig — Inga Sara (@ingasara92) May 18, 2019

Ég bara fatta ekki þetta hollenska lag… #12stig pic.twitter.com/1GutOH0bjj — Egill Thor (@egillthorv) May 18, 2019

Ég skil ekki þessa miklu hrifningu Evrópu á hollenska laginu, finnst það fremur lítið spennandi en hann má eiga það að hann kann að syngja, það er ekki hægt að segja það um alla keppendur kvöldsins #Eurovision #DareToDream #12stig — Helga Gunnarsdóttir (@HelgaGnn83) May 18, 2019

Hann er fremur krumpaður við þennan skemmtara. Hollendingar eru jú hávaxinn þjóðflokkur og hefðu átt að reikna dæmið til enda. Drullugott lag samt! #12stig — Kristín H Kristjánsd (@KrissaHK) May 18, 2019

Grikkland – Katerine Duska með lagið Better Love:

Flashbakk í ferminguna mína þegar ég sé þessa kransaköku hjá Grikkjum #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Fun Fact: það tók 7 bakara 13 klukkutíma að búa til Grísku leikmyndina. #12Stig #Eurovision — Gisli Berg (@gisliberg) May 18, 2019

Krakkar heima hjá sér að leika atriðið hjá Grikklandi : #12stig pic.twitter.com/ay14WughmM — matticoolm (@icelandicboy69) May 18, 2019

Jæja talmeinafræðingar, hvað heitir þessi talgalli? #12stig — Þormóður Logi (@iceaxis) May 18, 2019

Grikkland gæti unnið en hver skylmist með tveimur sverðum í einu?

Meikar engan sens.#12stig — Gústaf Hannibal (@gustafhannibal) May 18, 2019

Ísrael – Kobi Marimi með lagið Home:

Ísrael fær 12 stig frá mér fyrir að senda Ross Geller í promgallanum á stóra sviðið. Vel spilað! #12stig #ISR — Stefán Máni (@Stefan_Mani_) May 18, 2019

Ég hef líka grátið í hvert skipti sem ég hef heyrt þetta ísraelska lag #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Steindi JR á ísraelskan tvífara!!! #12stig — Plebbi (@apabarn) May 18, 2019

Gaman að Borat keppi fyrir Ísrael. Long time no see gamli #12Stig — Margrét Björnsdóttir (@Margretbjorns) May 18, 2019

Er þetta gamla Gleðibankaproppsið í bakgrunninum hjá Ísrael? #12stig — Maggi Peran (@maggiperan) May 18, 2019

Ísrael… af hverju er hann að gráta? Jú því að þetta lag hans var svo fokking leiðinlegt. #12stig — Friðrik Jónsson (@frikkiklippari) May 18, 2019

Noregur – KEiiNO með lagið Spirit In The Sky:

Noregur! Besta versta. Ást á skalla ❤❤❤ #12stig 😝 — Elísabet Straumland (@EStraumland) May 18, 2019

Þegar maður pælir í því þá er þetta lag norskara en allt norskt #12stig — Gudni Halldórsson (@GudniKlipp) May 18, 2019

Ég er kominn svo framarlega á Norska vagninn að það er farið að hræða mig. #12stig #NOR — Elli Pálma (@ellipalma) May 18, 2019

Norska lagið er auðveldasti ríða drepa giftast sem ég hef spilað #12stig — Einar Baldvin (@Narbald) May 18, 2019

Noregur með sína útgáfu af Aqua hljómsveitinni. Aftur til fortíðar! #12stig — Oddný Arnarsdóttir (@oddnyarnars) May 18, 2019

Norðmenn með joika í sínu lagi er eins og við værum með Geirmund Valtýs inn í miðju lagi hjá Hatara #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Bretland – Michael Rice með lagið Bigger Than Us:

Sendi Bretland litla og falska útgáfu af Degi í júró? #12stig — Ellen Ýr (@ellenyr) May 18, 2019

Er hann að syngja um samband Bretlands við Eurovision #gbr #12stig — Bylgja Valtýsdóttir (@eldhestur) May 18, 2019

„Hear these words I sing to you“ hvað heldurðu að ég sé að gera?#12stig — Gústaf Hannibal (@gustafhannibal) May 18, 2019

Svíþjóð kann eurovision.

Bretland kann að tapa eurovision. #12stig — 🇪🇺 Natan 🏳️‍🌈 🔶 (@NatanKol) May 18, 2019

“Stóra” Bretland með framlag sem er álíka eftirminnilegt og sjampóið í Vesturbæjarlaug inni. ef þetta klikkar fer hann bara aftur á bekkinn hjá Everton #12stig — Gautur (@Gautur) May 18, 2019

Eistland – Victor Crone með lagið Storm:

það er greinilegt að Svíþjóð er að fara að vinna, en fyrir hvaða land er önnur saga #Eurovision #12stig — Sara Rut (@Sararut01) May 18, 2019

Erkisvíi syngur á ensku fyrir Eistland.#12stig — Golli-Kjartan Þorbj. (@gollmundur) May 18, 2019

Það er ekki nóg að vera með sítt að aftan og vera í leðurjakka til að geta sungið eitthvað „man like this“ dót og haldið að þú púllir það karlinn minn. #12stig — Dagur B. Eggertsson (@Dagurb) May 18, 2019

Hvíta-Rússland – ZENA með lagið Like It:

Hvíta Rússland alveg að skemma svart/hvíta þema ársins með þessum tveimur bleiku röndum! #12stig — Sólargeisli (@IrisAgusts) May 18, 2019

Hvít Rússar bara ákveðið að taka sviðsmyndina ekkert upp úr kössunum, betri svona. #12stig — Bergþór Reynisson (@Bergrey) May 18, 2019

Ef hún væri með Stussy derhúfu myndi þetta lúkk steinliggja. #12stig #BLR — Elli Pálma (@ellipalma) May 18, 2019

Úrvalið af háhæluðum vöðlum er greinilega gott þarna í Tel Aviv. Eitthvað til að skoða í veiðina. #12stig — Sólveig Auðar (@solveighauks) May 18, 2019

Gaman sjá að strákarnir á Joe and the Juice séu með aukavinnu #12stig pic.twitter.com/QSEzjVjJfO — Gunnar P. Hauksson (@gunnarph) May 18, 2019

Aserbaídjan – Chingiz með lagið Truth:

Össur og Marel sponsa víst lagið frá Aserbadjan #sölumennska #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Bíð alltaf spennt eftir tæknibilun í vélmennunum og að það verði óvænt laser-hjartaskurðaðgerð á sviðinu #12stig — Rakel Rögnvaldsdóttir (@RakelRgnvaldsd1) May 18, 2019

Skellur fyrir Aserann þegar róbótarnir verða bókaðir á fleiri gigg en hann… #thehumansaredead #12stig — Oddur J. Jónasson (@stjornuthydandi) May 18, 2019

Ólíkt norska olíusjóðnum þá rennur allur ágóði úr olíuvinnslu Azerbaijan í Eurovision atriðin þeirra í Eurovision. #12stig — Haukur Árnason (@HaukurArna) May 18, 2019

Var Sigurður Richter að búa til þessa sviðsmynd Azerbaijan? #12Stig — Gunnar Helgason (@Gunnargh89) May 18, 2019

Frakkland – Bilal Hassani með lagið Roi:

Ég elska lög sem að er skítsama um staðalímyndir!!! ❤️ #FRA #12stig — Steinunn Ásta (@IamRocky98) May 18, 2019

Snapchat filterinn var búinn til hjá þessum franska. #12stig — Stefan J.Arngrimsson (@stefanja) May 18, 2019

Frakkland ? Skil ekkert … ég rata út 🙈#12Stig — Gunni Gregersen (@GunniGud) May 18, 2019

Þetta atriðið er í alvöru að reyna of mikið að ná í alla minnihlutahópa. #FRA #12stig #einhvermunsigra — Bergþór Jónsson (@beggidotcom) May 18, 2019

Vinnufundur hjá frönsku Eurovision nefndinni. „Hve mörgum minnihlutahópum getum við komið á svið í þremur manneskjum?“#12stig — Golli-Kjartan Þorbj. (@gollmundur) May 18, 2019

Ítalía – Mahmood með lagið Soldi:

Jólalag næstu jóla að koma á sviðið #12stig — Sexygeir (@sexygeir4real) May 18, 2019

Ég vissi ekki að Shaggy væri að keppa #ITA #12stig — Steinunn Ásta (@IamRocky98) May 18, 2019

Ítalinn þarf að gera soldið, soldið… #12stig — Oddur J. Jónasson (@stjornuthydandi) May 18, 2019

að syngja reiður er eitthvað sem #ITA er að vinna vel með #12stig — Gudni Halldórsson (@GudniKlipp) May 18, 2019

Tvöfalda klappið klikkar aldrei #12stig — Palmar Gudmundsson (@Palmar_G) May 18, 2019

Serbía – Nevena Božović með lagið Kruna:

Vill einhver segja henni að kjóllinn sé ofan í brókinni.

Kemur fyrir bestu frúr eftir WC ferðir#12stig #srb — sigurður ástgeirsson (@siggicng) May 18, 2019

Serbneska söngkona vildi alltaf verða Oroblu-stúlkan í öllum fegurðarsamkeppnum #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Ef sú serbneska hnerrar á hálsmenið eftir að reka hana á hol #12stig — Bragi Þór Valsson (@OrBragi) May 18, 2019

Serbia: sponsored by Álverið í Straumsvík #12stig — Særún Pálmadóttir (@saerunosk) May 18, 2019

Maður missir bara lífsviljan yfir þessu #SRB atriði. Jæks. #12stig — Íris Bjö (@Iris_ofcourse) May 18, 2019

Sviss – Luca Hänni með lagið She Got Me:

Hann gæti alveg unnið bara út á kynþokkann #CHE #12stig — Anna! (@annavignisd) May 18, 2019

já já gat nú skeð að hafa svissneska kettlinginn svona aftarlega í keppninni dem #CHE halló Zurich 2020 #12stig — eddatho (@eddatho1) May 18, 2019

Sviss er ekki að gera neitt fyrir mig en fáninn þeirra er stór plús #12Stig — Sunneva Holm (@sunnevaholm) May 18, 2019

Einhver þarf að segja honum að Despacito varð þreytt fyrir mörgum mörgum mánuðum #che #12stig — Hafsteinn Óskar (@The_Mr_Me) May 18, 2019

Ég veit hver afi þessa svissneska stráks er ! #Che Guevara.#12stig — Golli-Kjartan Þorbj. (@gollmundur) May 18, 2019

Kýpur: Gerum bara það sama og í fyrra..engin mun leika það eftir.

Sviss: Hold my beer!!! #12stig — Kristín H Kristjánsd (@KrissaHK) May 18, 2019

Ástralía – Kate Miller-Heidke með lagið Zero Gravity:

Ástralir eru nú meiri kjánaprikin #12stig — Bjarki Hòlmgeir Hall (@h_bjarki) May 18, 2019

Eitthvað sætt á priki? Mig langar bara í frostpinna #12stig #AUS — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019

Átti nú ekki von á að sjá Elsu í Frozen í súludansi. #12stig 🇦🇺 — Reynir Jónsson (@ReynirJod) May 18, 2019

Nettur hláturjógafílingur hjá Ástralíu íhíhíhíhí #12stig — Hafdis Inga Haraldsd (@hafdisinga) May 18, 2019

Býr þessi í grindavík? Nokkuð viss um að hafa vaknað hliðiná henni nokkrum sinnum #aus #12stig — magnus bodvarsson (@zicknut) May 18, 2019

Spánn – Miki með lagið La Venda:

Í mér blundar latínópoppdrusla sem elskar La Venda nánast meira en barnið mitt #12stig — Kristín H Kristjánsd (@KrissaHK) May 18, 2019

Ég held að þetta sé ekki alvöru hús hjá Spánverjunum #12stig — Steingrímur Sævarr Ólafsson (@frettir) May 18, 2019